Top 10 bancuri despre şoferi. Cum este să conduci cu nevasta şi soacra aflate, în acelaşi timp, în maşină

”Adevărul” vă propune astăzi o selecţie cu celd mai savuroase bancuri despre şoferi.

1. Un şofer gonea cu 200km/h. Vede girofarul unei maşini de poliţie şi accelerează.

Vede că nu poate scăpa de poliţist aşa că trage pe dreapta.

Poliţistul îi spune că a avut o zi grea dar i-a placut urmărirea, să-i spuna o scuză buna şi îl va lăsa să plece.

Bărbatul: - Acum trei săptămâni soţia mea a fugit cu un poliţist, când te-am văzut în spate am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi

2. Cum e să conduci cu soacra şi nevasta

Zilele trecute am dus-o pe soacra-mea acasă la ţară. Stătuse la noi de Sărbatori. Nevastă-mea în dreapta, soacră-mea în spate. M-au tocat, când una, când alta: vezi că mergi cu viteză, las-o mai usor, nu depăsi, depăşeşte etc. Evident că mi-am ieşit din minţi. M-am întors spre nevasta-mea si i-am strigat furios:

- Băăăă, cine conduce maşina asta, tu sau maică-ta?

Dragul meu, cred că maşina noastră are apă în motor!- Draga mea, tu măcar ştii unde este motorul?- Da, în maşină.- Şi maşina unde e?- În lac!

5. - Ce automobil frumos! E al dumneavoastra? - Oarecum. - Nu inteleg. - Cand automobilul este curat şi in stare perfecta de functionare îl foloseste soţia mea. E o serată undeva, maşina o ia fiica mea. În zi de meci, devine proprietatea fiului meu. - Totuşi, cand este a dumneavoastră? - Când trebuie dusă la reparat.

-Poftiţi actele, domnule politist...de ce m-ati oprit?-Conduceaţi haotic, permisul unde e?-Permisul nu il am la mine...-Dar unde il aveţi?-I l-am imprumutat ieri unui coleg de-al dumneavoastra pentru trei luni...

7. De ce se grăbeşte un şofer Politia rutiera opreste un conducător auto care depăşise viteza regulamentară. - De ce va grabeaţi aşa? - întreabă poliţistul. - Domnule poliţist, vă rog să nu ma amendaţi, mă grabesc s-o duc pe soacra-mea la gară. - Eu înţeleg că o soacra trebuie dusă cât mai repede şi cât mai departe, dar amenda tot trebuie s-o plătiti, să ştiţi!

9. Un politist opreşte un şofer pentru depăşirea vitezei:

- Ştii, am avut eu presimţirea că voi da o amenda, de-aia te-am şi asteptat aici toata ziua.

- Pai am venit cât de repede am putut!

şi observa "flash"-ul.