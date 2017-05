România lucrului prost făcut: drum de 15 milioane de euro construit cu materiale second hand

Cea mai importantă arteră rutieră construită în Vaslui în ultimii 28 de ani, Drumul Judeţean (DJ) 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni, care străbate judeţul de la nord la sud, s-a dovedit a fi o investiţie realizată defectuos, în ciuda fondurilor alocate.

Drumul care străbate pe o distanţă de 55 de kilometri cinci comune şi 12 localităţi şi are ca punct de legătură Drumul European E581 A a fost finanţat cu 15 milioane de euro, fonduri europene şi de la bugetul de stat. Un contract care a fost câştigat în anul 2008 de societatea Transmir, firmă care în ultimii ani a adjudecat majoritatea lucrărilor finanţate din bani publici în judeţul Vaslui (peste 100 de proiecte). Lucrările la drumul DJ 244 B au început în 2009 şi au fost finalizate în toamna anului 2011.

În septembrie 2011, Serviciul Teritorial Iaşi al DNA s-a autosesizat în legătură cu posibilele fraude în legătură cu implementarea acestui proiect, după ce mai mulţi primari şi localnici din comunele străbătute de artera construită de Transmir s-au plâns de calitatea lucrărilor, în special a podeţelor, a şanţurilor şi a trotuarelor. Practic, constructorii Transmir au amenajat şi asfaltat drumul fără a realiza rigolele de scurgere şi podeţele, esenţiale pentru protecţia infrastructurii.

Şefii judeţului îi numeau proşti pe cei ce reclamau lucrarea proastă

În timp ce localnicii se plângeau de calitatea drumului, şefii Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui se mândreau cu investiţia considerată la vremea respectivă fără precedent pentru judeţ, catalogând drept „proşti“ pe cei care au îndrăznit să conteste modul în care s-au executat lucrările. Vasile Mihalachi (foto jos), preşedintele al CJ Vaslui la vremea respectivă (între timp condamnat într-un alt dosar pentru abuz în serviciu), explica atunci că ţara este împărţită în două grupuri: în „derbedei“ şi oameni sinceri.





„Unii se cred prea deştepti, iar alţii muncesc, dar nu sunt luaţi în considerare. CJ-ul este o instituţie reprezentativă şi facem ceea ce trebuie să facem. Au încercat unii să ne pună beţe în roate. Pentru că nu am făcut un podeţ, au ajuns până la Ministerul Dezvoltării. Cu ce elan să mai facem lucruri bune, dacă vine un prost şi te reclamă?“, invoca Mihalachi cu ocazia închiderii proiectului privind DJ 244B.

Ce au constatat procurorii

La finalul anchetei, însă, procurorii anticorupţie au concluzionat că investiţia finanţată prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost realizată de fima patronată de omul de afaceri Emil Savin, folosindu-se materiale de construcţii achiziţionate la mâna a doua, preluate de la diverse lucrări dezafectate, de la alte firme de construcţii civile. Evident, respectivele materialele nu erau conforme cu standardele UE, însă au plătite prin intermediul beneficiarului, Consiliul Judeţean Vaslui, la preţuri supraevaluate şi în baza unor documente falsificate.

„SC Transmir SRL a urmărit să îşi majoreze în mod ilicit veniturile, comportându-se ca un vânzător care îşi obţine profiturile din practicarea unor adaosuri comerciale la produse şi nu ca un prestator de servicii în construcţii, care îşi obţine veniturile din profitul declarat unităţii administrativ-teritoriale ce a organizat procedura de achiziţie publică. Acest tipar de comportament comercial în relaţiile cu autorităţile publice care gestionează crearea de infrastructură determină o asemenea risipă a veniturilor publice, încât a devenit o practică obişnuită ca 1 km de drum public să aibă, în România, un preţ dublu faţă de costurile reale de execuţie“, se arată în rechizitoriu.





DNA a dispus trimiterea în judecată a societăţii Transmir, ca persoană juridică, şi a directorului tehnic care a semnat toate documentele ce au stat la baza proiectului, Adrian Plăcintă. Dosarul se judecă în prezent la Tribunalul Vaslui. Plăcintă a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Aceleaşi fapte au fost reţinute şi în sarcina societăţii Transmir. Afaceristul Emil Savin are doar calitatea de martor în acest dosar. Nici angajaţilor de la CJ Vaslui, care aveau obligaţia să verifice conformitatea datelor din documentele înaintate de Transmir, nu li s-a reţinut vreo infracţiune în sarcină, procurorii DNA arătând că funcţionarii CJ Vaslui au comis faptele „fără intenţie“.

Materiale second hand pentru o investiţie europeană

Lucrătorii Departamentului de Luptă Antifraudă au efectuat un control la DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni, pentru a verifica în detaliu calitatea materialelor de construcţii folosite de Transmir la realizarea acestui drum.

„Concluziile notei de control întocmite de Departamentul pentru Luptă Antifraudă relevă faptul că unele dintre documentele folosite în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244B Creţeştii de Sus – Murgeni, Km 0+000 – 55+780“ sunt false sub aspectul modificării conţinutului acestora, prin inserarea unor menţiuni nereale privind obiectul, data emiterii şi beneficiarul acestora“, arată procurorii DNA.

Pe lungimea drumului au fost prevăzute a fi realizate un număr de 98 podeţe tubulare transversale noi, cu diametrul de 1.000 mm, care să asigure descărcarea eficientă a apelor strânse. Conform proiectului tehnic şi listelor de cantităţi, pentru aceste podeţe a fost prevăzută o cantitate de 196 elemente prefabricate din beton precomprimat tuburi PREMO – diametrul de 1.000 mm. De asemenea, în proiect au mai fost prevăzute şi podeţe cu diametrul de 600 mm – 135 bucăţi şi podeţe cu diametrul de 500 mm – 400 bucăţi.

În urma verificărilor efectuate în anul 2012 de către DLAF şi Garda Financiară – Secţiile Vaslui şi Tulcea, s-a constatat că materialele folosite de Transmir pentru executarea podeţelor tubulare cu diametrul de 1000 mm (178 bucăţi) şi respectiv cu diametrul de 600 mm (135 bucăţi) în cadrul contractului de lucrări nr. 771/2010 sunt vechi, provenind de la o societate din judeţul Vaslui şi o societate din Tulcea, din construcţii dezafectate.

Piedici puse anchetei DNA

„Cu toate că SC Transmir SRL cunoştea faptul că avea obligaţia de a pune în operă doar materiale conforme cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2001, a achiziţionat tuburi prefabricate cu diametrul de 1.000 mm şi de 600 mm ce proveneau din lucrări dezafectate, falsificând ulterior declaraţiile de conformitate pentru aceste materiale“, au explicat procurorii DNA.

Pe parcursul urmăririi penale, reprezentanţii Transmir au încercat să îngreuneze ancheta, refuzând să pună la dispoziţia anchetatorilor DNA o serie de documente, invocând fie că sunt în custodia beneficiarului, CJ Vaslui, fie că respectivele acte nu s-ar mai regăsi în arhiva societăţii, pe motiv că le-ar fi depăşit perioada de păstrare.

