Revoltă printre poliţişti, după ce şi-au văzut fluturaşii de salarii: „O băşcălie! Dacă mai creşte aşa, o să aducem bani de acasă“

Pe 14 februarie, angajaţii din Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au primit fluturaşii cu salariile aferente lunii ianuarie, iar mulţi s-au trezit cu veniturile diminuate, chiar dacă aparent salariile brute au crescut cu câteva procente. Eliminarea unor sporuri specifice lucrătorilor din MAI a condus la diminuarea veniturilor nete, diminuările variind între 100 şi 800 de lei. Decizia a stârnit un val de nemulţumire printre lucrătorii MAI, care au reacţionat pe reţelele de socializare.

„Dacă mai creşte aşa, o să aducem bani de acasă!“, „Bogaţi pe hârtie, săraci în realitate!“, „Doamna ministru, nu ne mai măriţi salariile că o să rămânem numai cu norma de hrană!“, acestea sunt doar câteva din remarcile făcute de angajaţii din structurile MAI. Oamenii legii se plâng că sunt umiliţi de guvernanţi, care ar ignora pericolele la care sunt expuşi poliţiştii, „nopţile pierdute pentru a fi linişte şi bine pentru aproapele tău, faptul că nu ştii niciodată ce te aşteaptă după un colţ întunecat, stresul provocat de luarea deciziilor la secundă să aplici întocmai legea, ameninţările la care eşti expus în permanenţă şi multe alte aspecte care ar umple un capitol de Roman poliţist“

Cei mai afectaţi de diminuările salariale sunt tocmai poliţiştii din „linia întâi“, cei sectorul operativ. În cazul lor diminuările sunt în majoritatea cazurilor de peste 500 de lei.

Creştere salarială de 9 lei

Sunt şi poliţişti cărora veniturile salariale le-au rămas neschimbate sau le-au fost majorate, însă cu sume modice. ”Eu care în decembrie aveam salariul de funcţie 2.033 lei, am făcut calculele şi am constat fabuloasa creştere în sumă de 9 lei”, afirmă un poliţist care are o vechime de 16 ani în sistem.

La Vaslui, spre exemplu, cele mai mari nemulţumiri au apărut în cazul poliţiştilor de la Permise şi Înmatriculări. Tutuor le-au scăzut salariile cu sume cuprinse între 100 şi 300 de lei. Nemulţumiţi, poliţiştii au cerut explicaţii prefectului de Vaslui. Oficialul a anunţat că săptămâna viitoare va merge la Bucureşti pentru a găsi soluţii la conducerea MAI.

Calcularea salariilor, secretizată

Inechităţile apărute în rândul angajaţilor MAI nu pot fi descifrate, afirmă sindicaliştii, pentru că mecanismul salarizării este secretizat. Liderul Sindicatului Poliţiştilor din România ”Diamantul”, Emil Păscuţ a precizat că atât poliţiştii, cât şi jandarmii şi pompierii au raportat scăderi de salariu.

”Salarizarea poliţiştilor rămâne în continuare o problemă mare şi nerezolvată. Este extrem de dificil să înţelegem mecanisum salarizării personalului MAI, întrucât procedura de calcul este secretizată de MAI în mod abuziv, cu

complicitatea Guvernului. Poliţiştii sunt în continuare nemulţumiţi şi demotivaţi. Salariile brute de funcţie, elementul care formează salariul de bază, sunt în jurul valorii de 1.900 lei, valoarea salariului minim garantat pe economie. Această valoare nu mai are legătură că recompensarea valorii muncii, ci este o măsură constituţională de protecţie socială. Este salariul minim, sub care nu poţi plăti nici măcar un muncitor necalificat”, a declarat, pentru Adevărul, Emil Păscuţ (foto dreapta).

Potrivit acestuia şi la valoarea de 1.900 de lei se ajunge ”prin tertipuri frauduloase ale MAI”,care a ridicat salariile de funcţie cu ajutorul unor sume compensatorii acordate de lege pentru alt scop, respectiv pentru a compensa valorile unor sporuri abrogate în 2010.

Noua lege a salarizării ”a creat un haos”

„Toată legislaţia de salarizare a poliţiştilor este bolnavă. Este ca o piramidă răsturnată, care stă într-un singur act, respectiv o ordonanţă simplă de guvern nr. 38 din 2013, abrogată formal, declarativ, în părţile care interesează de la 1 ianuarie 2010. Îndemnizaţia demnitarului, inclusiv a ministrului de interne, se calculează prin multiplicarea cu 10,5 a unei valori de referinţă, care este egală cu salariul minim pe economie. Valoarea de referinţă pentru poliţişti este de 197,33 lei, conţinută într-o anexă abrogată din OUG 38/2003. Aici nu mai există raţiunea legii, ci nebunia raţiunii“, invocă Emil Păscuţ.

Poliţiştii reclamă şi faptul că angajaţii din alte instituţii de stat ar încasa salarii de trei-patru ori mai mari decât ei. „Guvernarea prezentă a învrăjbit categorii ocupaţionale întregi, a creat haos, a lipsit principiul european «la muncă egală, plată egală» de orice valoare. Nu există nicio altă categorie a angajaţilor care sunt ucişi la locul de muncă, în afară de poliţiştii din ţară şi de militarii aflaţi în teatrele de operaţiuni militare. Pentru acest pericol, sunt plătiţi cu salariul unui necalificat“, a conchis Păscuţ.