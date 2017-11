Războiul Porumboiu-Plahotniuc, în faţa judecătorilor. Cum au ajuns fostele firme ale milionarului din Vaslui să fie controlate de un offshore din Abu Dhabi

În faţa judecătorilor a fost prezent doar Adrian Porumboiu, Plahotniuc fiind reprezentat de avocatul său. În susţinerea cererii, apărătorul lui Vladimir Plahotniuc a invocat că a fost înaintată această solicitare deoarece omul de afaceri Adrian Porumboiu l-ar fi ameninţat printr-o scrisoare, dar şi telefonic, prin intermediul avocaţilor, pe omul de afaceri din Republica Moldova cu denunţarea penală pe motiv că ar fi în spatele unui grup infracţional care îi controlează fostele firme.

Vladimir Plahotniuc este liderul Partidului Democrat din Moldova şi unul dintre cei mai influenţi oameni politici din Basarabia. Despre el s-a vehiculat că s-ar fi aflat în spatele concernului care a cumpărat în 2015 afacerile lui Porumboiu.



Porumboiu susţine că nu s-a întâlnit niciodată cu Plahotniuc şi că i-a rostit numele o singură dată, într-un interviu.

Acuzaţiile lui Plahotniuc

În faţa judecătorilor, avocatul lui Plahotniuc a insistat că acesta nu are nicio legătură cu firmele care au preluat afacerile lui Porumboiu, iar afirmaţiile acestuia din urma sunt ”alegaţii care nu pot fi dovedite cu nimic”

“Noi înţelegem că este vorba de o situaţie financiară deosebit de gravă a domnului Porumboiu, dar nu am înţeles care este legătura clientului meu, domnul Plahotniuc, cu situaţia de faţă. Dacă înscrisurile care au fost depuse astăzi, în şedinţă publică sunt de natură, în opinia pârâtului, să demonstreze că domnul Plahotniuc controlează în fapt sau în drept această societate Transoil, vreau să vă spun că toate cele scrise nu arată acest fapt. Ele sunt relatări ale presei care fac, pur şi simplu, asemănări şi iau anumite lucruri despre domnul Plahotniuc care este fost vicepreşedintele Parlamentului din Republica Moldova şi co-preşedinte al Partidului Democrat din Republica Moldova. În această calitate, de persoană publică, are implicaţii, înclusiv, în mediul de afaceri. Deci este vorba de atribuţiile pe care acesta le exercită ca persoană publică. Se face această asemănare, se încearcă o asociere între persoana publică Plahotniuc şi împlicarea în această aşa-zisă afacere Transoil. Aceste alegaţii care, în plus, sunt susţinute chiar de înscrisurile pe care domnul Porumboiu le-a depus astăzi la dosar, sunt de natură a prejudicia grav imaginea clientului meu. Clientul meu este o persoană publică, o persoană politică, iar orice fel de astfel de alegaţii, care ar fi lăsate a fi diseminate în spaţiul public, prin media sau prin alte mijloace, ar fi de natură să aducă grave prejudicii imaginii publice ale acestuia, şi ar putea să fie speculate chiar de către duşmanii săi politici”, a susţinut avocatul lui Plahotniuc în faţa completului de judecată.

Apărătorul omului de afaceri din Republica Moldova a afirmat că informaţiile diseminate de Adrian Porumboiu, inclusiv prin scrisoare care i-a fost adresată în luna octombrie, sunt false şi sunt de natură a-i aduce prejudicii de imagine.

Ordonanţa preşedinţială, măsură provizorie

”Vă rugam să dispuneţi oordonanţa preşedinţială cu caracter provizoriu, prin care să dispuneţi încetarea diseminării pe orice cale de către domnul Porumboiu a informaţiilor cu care acesta a ameninţat, chiar şi telefonic. A ameninţat că le va disemina cu privire la aşa zis-a apartenenţă a domnului Plahotniuc la un grup infracţional organizat. Vă solicităm să dispuneţi această măsură provizorie până când va fi introdusă o acţiune pe fond” a spus avocatul lui Plahotniuc în susţinerea cererii.

În replică, avocata lui omului de afaceri din Vaslui a solicitat judecătorilor să respingă solicitarea lui Plahotniuc ca fiind neîntemeiată. Aceasta a invocat că Adrian Porumboiu s-a adresat în scris lui Plahotniuc ”cu bună credinţă”: ”Nu a făcut aceste afirmaţii pentru a-l jigni, pentru a-l calomnia sau pentru a-i aduce vreun prejudiciu de imagine. Dimpotrivă, a făcut aceste afirmaţii pentru a-şi apăra un drept al său, pentru că de mai bine de trei ani de zile deşi dumnealui, ca parte a acelei tranzacţii, şi-a îndeplinit absolut toate obligaţiile, cumpărătorul nu şi-a îndeplinit nici 3% din obligaţiile pe care şi le-au asumat”.

Pledoaria lui Porumboiu în faţa judecătorilor

Prezent în sala de judecată, Adrian Porumboiu a declarat că afirmă ”cu toată responsabilitatea” că Plahotniuc este în spatele grupului Transoil, care i-a cumpărat afacerile şi că acest lucru i-a fost confirmat ”cu subiect şi predicat”, de unul dintre directorii pe care Transoil i-a avut la Vaslui mai bine de un an şi jumătate.

“Eu nu am făcut nimic altceva decât că i-am trimis o corespondenţă, cu însemnele personal şi confidenţial. Nu am dorit să fac spectacol media din această intercalare a lui prin acest mecanism şi faptul că s-a simţit lezat şi a apelat la instanţă mi-aş pune întrebarea: câte şi câte atacuri a avut acesta în presă, şi acum, dintrodată, vrea să îşi spele imaginea, cu ceea ce i-am trimis eu confidenţial şi personal. Această încercare nu mă poate opri din a-mi căuta toate drepturile care sunt izvorâte dintr-un contract încheiat în anul 2015 prin care se obligau, în modul cert, că vor achita datoriile firmelor din fostul grupul Racova. Nu s-a întâmplat, eu am rămas şi garantor, sunt garantul acelor firme, pentru că dumnealor trebuiau să plătească toate datoriile s-a ajuns la acest titlu de executare. Dar nu asta este problema esenţială, ci domnul Plahotniuc. Aş fi curios dacă domnia a făcut vreun atac, în justiţie evident, nu armat, împotriva blogurilor şi pe ziarelor din Republica Moldova, unde se evidenţiază foarte clar că domnia s-a, prin firmele pe care le coordoneză, îşi schimbă de câteva ori fondatorii şi a administratorii, operează modificări la statut, care îşi modifică şi capitalul statutar în dependenţă de cum au fost pompaţi banii din conturile offshore”, a declarat Adrian Porumboiu judecătorilor.

Fostele firme ale lui Porumboiu pe mâinile lui Mohamad

Omul de afaceri vasluian a susţinut în faţa instanţei că Plahotniuc are ramificaţii mari în România, iar demersul ce l-a îndreptat împotriva sa nu îl va intimida. Porumboiu a povestit judecătorilor şi cum grupul său de firme a ajuns să fie controlat în prezent de un anume Mohamad din Abu Dhabi.

”Eu am vândut acţiunile către Delta Comodity din Geneva. Aceşti domni aveau ca obligaţii să respecte un contract ferm, iar ei n-au respectat nici 5%. Normal trebuie să mă judec cu Delta Comodity din Geneva. Stupoare, însă, după un an de zile, am constatat că nu mai este Delta Comodity proprietarul acţiunilor grupului Racova, ci Babylon Overseas , prin Ghenadie Ostroveschi de la Abu Dhabi. Dar Ghenadie nu e de la Abu Dabi, doamna preşedintă, e de la Bălţi. Am verificat acest lucru. Când au văzut că am dat şi de acest Ghenadie Ostroveschi, firmele Racova au ajuns, îmi cer scuze pentru comparaţie, sub două dune de nisip de la Abu Dabi, se află la un domn Mohamad. O să-l verificăm şi pe acesta, dar probabil în toată viaţa lui nu a avut o funcţie mai mare decât un şofer de taxi. Sunt atâtea executări, îşi bat joc pur şi simplu, nimeni nu îi întreabă nimic, iar acest domn Plahotniuc în mod sigur este în spatele acestor tranzacţii, Este modul lui de lucru. Eu nu mă sfiesc şi nici nu mi-e frică de acest domn în faţa intimidărilor pe care le proferează. Sunt lucruri certe”, a declarat Porumboiu judecătorilor.

Sentinţa, în pronunţare

În contra replică, avocatul lui Plahotniuc a invocat că Adrian Porumboiu nu se află într-o emisiune de televiziune, ci într-o sală de judecată şi că afirmaţiile făcute trebuie probate. ”Dacă nu dovedeşti ceea ce susţii înseamnă că nu există în drept”, a conchis avocatul lui Pladimir Plahotniuc.

Avocata lui Adrian Porumboiu a depus la dosarul cauzei mai multe înscrisuri, care în opinia acesteia şi ale omului de afaceri, dovedesc că Vladimir Plahotniuc s-ar afla în spatele firmelor care au preluat grupul Racova, care până în august 2014 a aparţinut lui Adrian Porumboiu. Judecătorii au anunţat că vor pronunţa sentinţa în cursul zile de astăzi.

Reporterii ”Adevărul” au solicitat, prin email, un punct de vedere lui Vladimir Plahotniuc, încă din data de 23 noiembrie, însă deocamdată demersul a rămas fără răspuns.