Politicienii care mutilează grav limba română. De la Liviu Pop „Genunche“ la Carmen Dan „Decât supprefect“

Andrei Pleşu afirma despre politicieni că folosesc limba română ”ca pe pe o bâtă după mai multe ţuici băute la cârciumă”.

”E o temă care mă chinuie, domnilor, pentru că mi se pare că simptomele patriotismului sunt: să-ţi cunoşti trecutul, să-l onorezi, să-ţi iubeşti cultura şi să-ţi foloseşti cuviincios limba. Eu când văd cum se vorbeşte limba română, întâi gramatical vorbind, pe urmă stilistic vorbind. Ce fac politicienii la televiziuni, cu limba română, o folosesc ca pe o bâtă, spun lucruri inadmisibile, atmosfera e de cârciumă de după mai multe ţuici. Ce văd, ce cred elevii care văd asta? Că dacă nu vorbeşti aşa buruienos şi bolovănos n-ai şanse să ajungi la vârf, la conducerea ţării”, afirma Andrei Pleşu într-un interviu pentru Digi 24.

Vă prezentăm astăzi câţiva dintre politicienii certaţi cu limba română, ale căror afirmaţii au stârnit, deopotrivă, indignare şi critici.

Carmen Dan: ”Decât” ”supprefect”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, este unul dintre politicienii care a demonstrat că nu stăpâneşte limba română.

Ministrul Dan a ajuns ţinta ironiilor la sfârşitul anului 2017, când, în cadrul unei declaraţii de presă, a folosit greşit termenul de „pronume“ în loc de „prenume”.

„Vreţi să vă dau eu, acum, nume şi pronume şi toate cele?”, a spus Carmen Dan.

Ulterior, ministrul de Interne a scris pe Facebook că nu-şi cere scuze pentru că a pronunţat greşit o literă: „Nu-mi cer scuze pentru că am pronunţat greşit o literă! Sunt om, nu sunt maşină!”

În toiul scandalului cu poliţistul acuzat de pedofilie, ministrul de Interne a avut o nouă exprimare nefericită: „Până acum am decât informaţiile pe care le cunoaşteţi şi dumneavoastră, date aseară de purtătorul de cuvânt al Poliţiei“, declara Carmen Dan.

O altă greşeală flagrantă a ministrului Dan a fost descoperită în declaraţia de interese din 2012, pe când era subprefect al judeţului Teleorman. În documentul respectiv Carmen Dan a scris că ocupă funcţia de „supprefect”.

Liviu Pop ”genunche”

Ministrul Educaţiei Liviu Pop este unul dintre politicienii care a ieşit în evidenţă cu tot felul de gafe şi declaraţii controversate.

A rămas cu eticheta ”ministrul genunche” după ce, în urma unei intervenţii chirurgicale, a folosit forma greşită a cuvântului „genunchi” într-o postare pe Facebook. Pop s-a apărat, ulterior, afirmând că de fapt ”genunche” este un regionalism din Maramureş.

Ministrul Educaţiei a mai declarat că ”fiecare copil merită un viitor, un viitor mai bun decât cel prezent”. Într-un interviu la Digi FM, Liviu Pop şi-a cerut scuze „anticipat” pentru greşelile pe care le-a făcut. Ulterior, în plenul Senatului, a afirmat că „greşelile se pot corecta, erorile nu”. Pop s-a apărat spunând că există „academicieni şi savanţi care folosesc greşeala erorilor”.

”Pune-ţi mâna pe carte”

În prima zi a anului şcolar 2017, deputatul PSD de Maramureş Călin Matei le-a transmis elevilor un mesaj plin de greşeli gramaticale, în care le spunea că nici lui nu i-a fost dragă şcoala, dar că nu a avut ce face, aşa că i-a îndeamnat: „Pune-ţi mâna pe carte!“.

„Nici mie nu mi-a fost draga şcoala, ca la majoritatea dintre voi. Da nu am avut ce face, tot ca majoritatea dintre voi! Pana la următoarea vacanţa, pune-ţi mâna pe carte, fiţi cuminţi şi nu fumaţi in budă! Succes!". Ulterior, el şi-a editat mesajul şi a scris corect "Puneţi mâna pe carte".

Deputatul-mitralieră şi mesajele agramate

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu s-a făcut remarcat de-a lungul timpului prin declaraţiile controversate dar şi prin mesajele agramate pe care le transmite frecvent pe reţelele de socializare. Cătălin Rădulescu este un ”campion” al virgulelor puse la voia întâmplării.

Redăm mai jos unul dintre mesajele recent postate de deputatul Rădulescu pe Facebook, precizând că toate greşelile gramaticale aparţin autorului.

”Susţin demersurile de demitere a Chestorului Despescu , şeful IGP , de către Ministrul de Interne . Ce pretexte ? Incompetenta , indolenta , rea credinţă , insubordonare . Chiar aşa ? A ajuns Buzăul sa conducă ţara asta , guvernul ? Toti neaveniţii , toti cârnăţarii , toti sclavii sistemului paralel , toti analfabetii ? Ce dracu , ne-am tâmpit cu toţii ? Toate lichelele vor sa conducă Ferari , cu bani furaţi din afaceri cu energie , când ei nu sunt in stare sa conducă un trabant , vorba Preşedintelui Senatului ! Cer tuturor colegilor parlamentari sa îşi exprime susţinerea pentru demiterea acestor incompetenţi din conducerea poliţiei romane . Nu vroia acest Despescu , drepturi mai mari pentru poliţiştii de la circulaţie , nu vroia el modificări la statutul poliţiştilor , protecţie pentru ei şi familiile lor , sa pătrundă in locuinţe fără mandat , sau ca orice semn arătat poliţistului de la circulaţie sa fie infracţiune penală ? Protecţie pentru cine vroiai mai Despescule ? Pentru un pedofil ? Pentru poliţiştii trimişi de voi in centrul Bucureştiului sa dea amenzi , pentru ca ati stabilit voi norme de amenzi care sa fie luate de la cetăţenii care muncesc , pentru a-şi întreţine familiile ? Sau pentru poliţiştii care stau ascunşi cu radarele prin lanurile de porumb , sau după curbe , sau in vârful dealurilor , ca sa ia ultimul ban muncit de la romani , in loc sa fie in mişcare , la vedere , sa facă preventie ? Sau pentru voi , unii care ati căpuşat poliţia romană şi aveţi ditamai vilele şi casele de vacante , şi administraţi afaceri prin interpuşi şi va puneţi unii pe alţii prin judeţe , înrudiţi între voi , timp in care poliţiştii de buna credinţă , din strada , amărâţi , încearcă sa îşi facă treaba , fără dotări , fără maşini ? Ce merite ai tu şi acoliţii tai Chestorule Despescu , şi pentru ce sa mai rămâi in fruntea poliţiei romane , când ai muşamalizat , corupţia şi grupul organizat mafiot , creeat in conducerea poliţiei judeţene Arges , corupţie sesizată şi de jurnaliştii argeşeni , dar şi de un demnitar al statului roman , ales de cetăţenii argeşeni ? Cum sa mai rămâi tu , chestorule Despescu , când nu ai luat nicio măsura legală in cazul mitingurilor neautorizate timp de un an de zile , sau nu ai anchetat sau arestat niciunul din cei care au ameninţat pe Facebook , demnitarii şi familiile acestora , cu moartea , in schimb , când o poliţista dintr-o comuna argeşeană , a fost ameninţată pe Facebook , a doua zi , ati arestat , pe cel , care a ameninţat-o ? Solicit jurnaliştilor profesionişti de investigaţii , sa facă publice , vilele somptuase , ale şefilor poliţiei romane atât din IGP , Ministerul de interne cât si din toate inspectoratele judeţene , sa vadă lumea , cum s-au îmbogăţit unii care au stat pe salariu , si ce afaceri au familiile lor. Însă , ascensiunea acestui Despescu , este legată de o prietenie veche politica , de pe când ( spun sursele ) era şeful poliţiei Nehoiu , iar legatura de sânge între conducerea politica buzoiana şi Despescu , se numeşte Omar Haisam . Cer public , organelor in drept sa verifice , relaţia între Omar Haisam şi Despescu şi cei care l-au susţinut şi il susţin la conducerea IGP şi care au condus şi conduc politic judeţul Buzău , şi afacerile de zeci şi zeci de milioane de euro , făcute se pare cu mulţi bani negrii cu lemnul tăiat din pădurile buzoiene . Şi cum sa meriţi tu chestorule Despescu, sa fii şeful unei Poliţii româneşti , când nu ai fost in stare sa identifici ( sau poate ii ştiai de mult ) , in trei luni , hotii care au furat un autoturism condus de un demnitar roman , furat de lângă Parlamentul României şi de lângă SRI , sau hotii, care au furat alte zeci de autoturisme sau au spart case in Bucureşti ? Ce încredere sa aibă cetăţenii , intr-un astfel de poliţist ? Era şi e nevoie de o mare curăţenie in rândul poliţiei romane ! Au ajuns tot felul de plutonieri , daţi afara de prin posturile comunale , mari lideri de Sindicate , care apăra pedofilii poliţişti şi şmecherii din poliţie care au devenit bogaţi prin afaceri necurate . Dep Catalin Marian Radulescu”.