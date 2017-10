Mesajul noului episcop al Huşilor: „Vă rog să mă primiţi nu ca pe un stăpân, nu ca pe unul care are nevoie de vorbe linguşitoare“

Curtea Catedralei Episcopale de la Huşi a devenit neîncăpătoare pentru miile de persoane sosite din toate colţurile judeţului, dar şi din ţară, pentru a-l întâmpina pe noul episcop. Nelipsite au fost şi autorităţile locale, judeţene sau centrale: preşedintele Consiliului Judeţean şi cei doi vicepreşedinţi, prefectul judeţului, primarii din Vaslui, şi Bârlad, precum şi numeroşi parlamentari.

La ceremonia oficiată de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei IPS Teofon, au participat 15 arhierei: IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, IPS Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Petroniu, Episcopul Sălajului, PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, PS Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, PS Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Mitropolitul Moldovei: Rugă pentru iertarea smintelilor

După oficierea Liturghiei, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a rostit o cuvântare, prin care a atins şi vulnerabilităţile care au condus schimbarea din funcţie a fostului episcop al Huşilor, Corneliu: „Rugăm pe Dumnezeu să întărească arhiereii şi preoţii Bisericii spre slujirea poporului cel dreptcredincios cât mai aproape de ceea ce ll, Dumnezeu, aşteaptă de la noi. Îl rugăm să ne ierte pentru slăbiciunile şi neputinţele noastre, precum şi pentru toate smintelile care aduc tulburare, nedumerire şi confuzie între credincioşi. Nădăjduim în iertarea şi mila lui Dumnezeu, ne încredinţăm iubirii sale neţărmurite, aşteptăm arătarea tainei impărăţiei sale şi rugăm să aibă sub oblăduirea sa pe robul său Ignatie, Episcopul Huşilor dimpreună cu toţi preoţii, monahii, monahiile şi dreptcredincioşii creştini din această binecuvântată Eparhie”.

Originar din Ardeal, PS Ignatie a fost susţinut la ceremonia de întronizare de zeci de credincioşi veniţi cu autocarele din satul natal, foşti colegi de liceu sau de facultate. Aceştia, au declarat că vasluienii vor avea de câştigat prin venirea PS Ignatie în zonă, fiind cunoscut ca un slujitor al Domnului ”blând şi bun”. La rândul lor preoţii din Vaslui, au transmis, prin vocea preotului Constantin Mogoş, un mesaj de bun venit noului episcop.

”Despre Preasfinţia Sa ştim mai puţine lucruri, dar cum chipul omului arată şi starea sufletească, noi, cei care lucrăm în ogorul Domnului şi ne lovim de diverse situaţii, vedem cu prisosinţă în Preasfinţia Sa mai multe virtuţi deosebite, cum ar fi: credinţa, înţelepciunea, dragostea, bunătatea, smerenia şi dorinţa de a lucra pentru binele aproapelui”; a transmis preotul Mogoş.

Peste 4.000 de persoane au participat la ceremonia de întronizare a noului episcop al Huşilor

De la episcopul tiranic, la episcopul smerit

Cel mai aşteptat moment al ceremoniei a fost cuvântarea noului episcop al Huşilor. PS Ignatie a reuşit să sensibilizeze miile de credincioşi cu mesajul său emoţionant. Dacă fostul episcop Corneliu a ieşit în evidenţă, de-a lungul anilor, prin atitudinea sa dură, PS Ignatie a impresionat cu blândeţea şi smerenia sa. Noul episcop al Huşilor a pledat pentru valorile umane, pe familie, dar şi pentru miile de români din Diaspora.

Fără să ştie că pe scenă se afla şi fost profesor de marxism (preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu n.r.), PS Ignatie a vorbit despre ciuma roşie comunistă şi de marxismul cultural, preocupat de identitatea de grup şi nu de persoană.

Redăm mai jos parte din mesajul transmis de noul Episcop al Huşilor PS Ignatie, după ceremonia de întronizare:

Suntem chemaţi ca prin tot ceea ce facem şi gândim să devenim oglinzi şi sălaşe autentice, nu sparte şi găunoase ale dragostei şi bunătăţii infinite a lui Dumnezeu, într-o societate tot mai fragmentată de ură viscerală, minciună grosolană, calomnie premeditată, răutate disperată şi destrăbălare smintitoare.

De aceea, am nădejde vie că reîmprospătarea acestui adevăr şi anume că un slujitor al domnului fie episcop, preot sau diacon, trebuie necontenit să dăruiască cu timp şi fără timp sufletelor credincioşilor hrană din trupul şi sângele lui Hristos, dragoste infinită din dragostea lui Hristos, lumină din lumina copleşitoare a lui Hristos, bucurie din bucuria fără de margini a lui Hristos, blândeţe din blândeţea dumnezeiască a lui Hristos, iertare din iertarea autentică a lui Hristos, viaţă din viaţa nemuritoare a lui Hristos şi nădejde din nădejdea neclinitită a lui Hristos.

Lumea este absorbită de trei realităţi: oameni care nu mai caută rostul lor în această lume, adică împlinirea lor ca fii a lui Dumnezeu, oameni care nu mai fost să fie lăcaşuri de lumină şi bucurie, ci morminte întunecate, surse de teroare, frică laşitate, nelinişte şi şantaj. Oameni care refuză să trăiască în mod liber, atâta timp cât decid să fie legaţi de lanţuri păcatelor, ale urii, ale invidiei, ale desfrâului, ale răutăţii, ale vicleniei, ale corupţiei, ale batjocurii şi strivirii identităţii celuilalt. Cu alte cuvinte, vârtejuri fără sens. Pentru că în spatele omului lipsit de Dumnezeu stau demonii, despre care părintele Staniloaie ne spune că ei sunt duşmanii seriozităţii şi ai responsabilităţii, amăgindu-ne cu tot ceea ce este plăcere, succes uşor şi gândire superficială. Demonii sunt conducătorii nevăzuţi pe lunecuşul uşor al căderilor noastre, din tot ceea ce înseamnă umanitatea.

Vă rog să mă primiţi nu ca pe unul care face minuni, nu ca pe un stăpân, ci ca pe unul care vrea să vă slujească cu autoritatea dragostei, a blândeţii, a înţelegerii, a împreună-pătimirii, şi la bine şi la rău, ca pe unul care nu vrea să iubească slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu, ca pe unul care nu are nevoie de vorbe linguşitoare, care ameţesc orice pământean, ca pe unul care nu are nevoie de odihnă, ci neostoită trudă în via domnului, ca pe unul care vrea să se răstignească pe altarul dragostei pentru dumneavoastră, ca pe unul care vrea să vă sărute rănile şi să vă micşoreze suferinţa, atunci când sunteţi îndureraţi şi nepăstuiţi, ca pe unul dispus să se lepede de el însuşi şi de tot ceea ce poate împiedica trăirea curată a credinţei, ca pe unul care iubeşte simplitatea şi sinceritatea relaţiilor dintre oameni, ca pe unul care nu are nevoie de putere, ci de acel cutremurător, minunat şi cu totul dumnezeiesc privilegiu de a iubi ca şi Hristos până la moarte.