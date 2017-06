Cum au rezistat două şefe de la DSP „propunerilor indecente“ transmise de patroana unei clinici private: „I-am spus că nu sunt de vânzare“

Cele două foste angajate au declarat în sala de judecată că au decis să ofere o câte sumă de bani şi un parfum, la insistenţele patroanei clinicei, care era convinsă că directorii DSP ”le pun beţe în roate” şi nu emit autorizaţiile de funcţionare ale clinicii New Central Med, pentru că ”ar aştepta vreo atenţie”. Au mers împreună la sediul DSP, însă în biroul directorilor a intrat numai asistenta medicală.

Cei doi directori nu doar că nu au acceptat şpaga, însă au făcut o criză de nervi când le-au văzut pe angajatele clinicii cu şpaga.

”Fosta mea şefă, Elena Duţă Niţescu, m-a trimis cu o sumă de bani (100 de euro - n.r.) şi un parfum la doamna Luminiţa Costache (directorul adjunct al DSP Vaslui) pentru a o ajuta să obţină documentele necesare funcţionării clinicii. Am mers cu acea sumă de bani, pusă în plic într-o pungă de cadou în care se afla şi un parfum, la doamna Costache Luminiţa de la DSP. I-am prezentat situaţia, i-am spus că ne-a expirat autorizaţia şi că noi nu îndeplineam condiţiile de funcţionare. I-am lăsat punga respectivă lângă birou. Ulterior m-a sunat, era foarte supărată şi revoltată pentru gest şi mi-a spus să merg a doua zi să iau punga înapoi pentru că dumneaei nu este de vânzare”, a declarat asistenta medicală care coordona clinica din Vaslui, judecătorilor.

”Mi-a spus că va chema paza”

Aceasta a relatat că ziua următoare a mers la biroul directorului adjunct al DSP pentru a lua înapoi şpaga. Nici în cazul directorului executiv Mihaela Vlada, angajatele clinicii nu au parte de ”înţelegere”. În momentul în care a intrat în biroul directorului Vlada şi a încercat să îi ofere plicul cu bani a dat-o afară.

”Doamna Vlada s-a supărat foarte tare şi mi-a spus că va chema paza dacă nu voi ieşi din birou cu plicul cu bani”, a completat asistenta medicală depoziţia în instanţă.

În faţa judecătorilor a ajuns şi Luminiţa Costache care a declarat că este un medic corect şi s-a simţit revoltată de îndrăzneazla angajaţilor respectivei clinici.

”Eu pe moment nu am observat punga lăsată la birou. Seara, acasă mi-am amintit că acea asistentă a intrat cu ceva în mână în birou şi la plecare nu mai avea nimic. Dimineaţă la prima oră m-am dus direct la birou şi am găsit punga. Nici nu am atins-o, nu ştiu ce se afla în ea, era un obiect paralelipipedic. Am sunat-o pe acea angajată şi i-am cerut să vină imediat să îşi acea pungă, am avut o discuţie aprinsă. Eu nu sunt de vânzare”, a declarat directorul adjunct al DSP Vaslui, în faţa judecătorilor.

Clinica, acuzată că elibera în mod ilegal adeverinţe medicale

Elena Duţă Niţescu, managerul clinicii medicale New Central Med, şi Mihalea Cazacu, psiholog din Vaslui, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui fiind acuzate de cumpărare de influenţă şi dare de mită. Cazacu şi-a recunoscut faptele fiind judecată în baza acordului de recunoaştere. Patroana clinicii a negat că ar fi oferit bani conducerii DSP, admiţând doar că ar fi oferit respectivul parfum într-un gest de politeţe.

Punctul de lucru deschis de New Medical Central la Vaslui în anul 2013 s-a aflat în centrul unui uriaş scandal în anul 2014, când conducerea Colegiului Medicilor Vaslui a reclamat la Parchet că la această unitate se eliberează în mod ilegal adeverinţe medicale viitorilor şoferi.

Potrivit reclamaţiei preşedintelui Colegiului Medicilor Vaslui, cei mai mulţi dintre absolvenţii şcolilor de şoferi mergeau la o clinică privată, achitau o taxă şi primeau fişa auto cu toate parafele necesare, fără a fi examinaţi de medicii specialişti.

Managerul New Central Med afirmă că în februarie 2014, angajatele sale de la Vaslui au depus la DSP Vaslui documentele necesare reavizării anuale. După cinci luni în care nu a primit niciun răspuns din partea autorităţii sanitare, a contactat-o pe Luminiţa Costache pentru a o întreba dacă ”sapă cineva” interesele clinicii New Central Med.