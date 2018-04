Cum se plantează în mod corect răsaduri în grădină. De ce roşiile trebuie cultivate adânc în sol, până la prima frunză

Specialiştii din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Vaslui ne prezintă atât calendarul plantării răsadului în grădină, precum şi care sunt secretele

În vederea plantării răsadului, terenul destinat culturilor legumicole se va împărţi în parcele de mărimi diferite (sole), în funcţie de modul de executare a lucrărilor (manual, mecanizat) urmărindu-se, în acelaşi timp, ca o specie sau un grup de specii legumicole să treacă prin toate solele, fară a reveni mai repede de 4-5 ani pe acelaşi teren.

Anterior plantării în câmp sau în grădini, aproximativ 5-10 zile, toate plantele legumicole, care se vor planta prin răsad, vor fi obişnuite cu temperaturi ce ţin de condiţii mult mai vitrege, de mediu, decât cele care le-au avut în răsadniţe, procedâdu-se la aşa numita călire a răsadurilor. În acest scop, se vor lua o serie de masuri : răsadniţele se ţin tot timpul descoperite ziua şi noaptea (când nu este pericol de brumă), se vor rări udările şi nu se va mai face îngrăşarea suplimentară.

”Călirea adevărată a plantelor legumicole începe, de fapt, în faza de sămânţă, termenul de călire a răsadului referindu-se la acomodarea plantelor cu noile condiţii de mediu . Înainte cu câteva ore de scoaterea răsadului din răsadnite, se vor uda atent plantele, pentru ca acestea sa păstreze cât mai mult pământ la rădăcină. În cazul răsadurilor produse la ghivece nu se vor lua aceste măsuri de precauţie. Răsadurile produse în ghivece nutritive se vor transporta la locul de plantare în lădiţe, etajându-se. Răsadurile produse în răsadniţe, se scot cu grija, se vor aşeza în coşuri sau lăzi acoperindu-se cu pânză de sac pentru a fi ferite de caldura solară”, a precizat Cristina Ionescu, din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Vaslui.

Adâncimea răsadului

Înainte de plantare, unele specii de legume, din grupa cepei şi a verzei, se supun unui tratament preliminar ce constă în eliminarea unor porţiuni de frunze şi rădăcini, după care va urma mocirlirea rădăcinilor care se va executa la toate răsadurile exceptându-se răsadurile la ghivece.

Prin eliminarea unei porţiuni din limbul frunzei se micşorează suprafaţa de evapotranspiraţie, micşorându-se astfel, după plantare, dezechilibrul dintre apa pierdută şi cea recuperată de rădăcini, asigurându-se prinderea mai bună a răsadurilor.

Răsadurile de tomate şi varză vor fi plantate, mai adânc în sol, până in apropierea primei frunze adevărată, la răsadul normal sau culcat, pe direcţia rândului la răsadul alungit, cunoscându-se faptul ca, pe suprafaţa tulpinii, se generează rădăcini adventive.

La cultivarea tomatelor, măsurile pentru înfiinţarea culturii se stabilesc în funcţie de tipul culturilor practicate. In acest sens, vor fi situaţii de înfiinţare a culturilor cu răsad şi de înfiinţare a culturilor prin semănat direct.

Înălţimea răsadurilor

Calitatea răsadului de legume în momentul plantării trebuie să se regăsească în normele de calitate:

- Tomate – înălţime de 14-20 cm, 8-10 frunze înserate pe tulpină,colet de 6-8mm, cu un mugure florifer şi vârsta de 45-65 zile, rădăcini bine dezvoltate în proportie de 90%.

- Ardei – înălţime de 16-17 cm, 8-12 frunze înserate pe tulpină,colet de 5-7mm, cu un mugure floriferi şi vârsta de 50-90 zile, rădăcini bine dezvoltate în proportie de 100%.

- Castraveţi – înălţime de 10-18 cm, 4-6 frunze inserate pe tulpină, colet de 7-9 mm, fără mugure florifer şi vârsta de 35-45 zile, rădăcini bine dezvoltate în proportie de 100%.

- Pătlăgele vinete – înălţime de 16-17cm, 6-8 frunze înserate pe tulpină, colet de 5-7 mm, fără mugure florifer şi vârsta de 50-90 zile,rădăcini bine dezvoltate în proportie de 90%.

- Pepene galben – înălţime de 10-18cm,5-6 frunze inserate pe tulpină,colet de 7-8mm,cu un mugure florifer şi vârsta de 35-40 zile, rădăcini bine dezvoltate în proportie de 100%.

- Salată – înălţime de 8-12cm, 5-8 frunze înserate pe tulpină şi vârsta de 35-45 zile, rădăcini bine dezvoltate în proportie de 80-90%.

- Conopidă – înălţime de 12-15cm, 5-7 frunze inserate pe tulpină, colet de 6-8mm şi vârsta de 45-55 zile, rădăcini bine dezvoltate în proporţie de 95%.

- Varză timpurie – înălţime de 12-15cm, 6-7 frunze inserate pe tulpină, colet de 6-8mm, cu un mugure florifer şi vârsta de 45-55 zile, rădăcini bine dezvoltate în proporţie de 80-90%.

La plantare, nu se admite ca răsadul sa fie deshidratat, ofilit şi să prezinte boli provocate de bacterii si/sau ciuperci, insecte defoliatoare. Frunzele trebuie să fie dispuse aproape orizontal, iar rădăcinile albe sa fie bine ramificate si turgescente. Tulpina răsadului nu trebuie sa fie prea compactă sau alungită, cu internodii foarte groase, pentru ca acest fapt va fi în detrimentul înfloritului, respectiv în numărul de fructe legate, care va fi redus.

Calendarul plantării în grădină

Perioada de plantare se stabileşte astfel ca plantele să nu fie afectate de brumele târzii de primăvară.

Oferim orientativ perioada de plantare a rasadului pentru cultura de tomate:

- Tomate timpurii - 20.04 - 01.05

- Tomate de vară - 20.04 - 15.05

- Tomate pentru industrializare - 20.04 - 25.05

Distanţele de plantare se stabilesc în funcţie de specia şi soiul cultivat, de mecanizarea lucrărilor de îngrijire şi de recoltarea pe suprafeţe mai mici sau mai mari de teren. Se va urmări asigurarea unor distanţe corespunzătoare la plantat şi, deasemenea, condiţii favorabile de creştere şi dezvoltare a plantelor, asigurându-se producţii mari atât în regim gospodăresc cât şi pe suprafeţe mari în scopuri de industrializare.

Suprafaţa de nutriţie a unei plante se va stabili înmulţind distanţa dintre rânduri cu distanţa dintre plante pe rând. Numărul de plante pentru un hectar se stabileşte împărţind suprafaţa de 10.000 metri pătraţi la suprafaţa de nutriţie a unei plante.



Ce se plantează în aprilie şi mai

Până la mijlocul lunii aprilie se mai pot planta în grădină:

- radacinoasele (morcovi, patrunjel, pastarnac) in randuri, distanta de 25 cm; salata, spanacul;

- se seamana soiuri de mazare tarzie, sfecla rosie si samanta de ceapa.

De la mijlocul acestei luni va începe înfiinţarea următoarelor culturi:

- plantatul varzoaselor, guliei si a conopidei;

- semanatul cartofilor preîncoltiti, la distanta de 70 cm între rânduri, iar pe rând, între cuiburi, 30-40 cm, la adancimea de 10 cm;

- semănatul fasolei, castravetelui, pepenelui si a dovlecelului;

- se poate semăna sfecla roşie, la 30 cm între rânduri;

- plantarea telinei, la distanta de 40 cm între rânduri şi pe rând;

- semănatul porumbului;

- la sfarsitul lunii, se poate planta răsadul de rosii timpurii şi ardei;

Când apar roadele

Se vor combina următoarele specii legumicole: morcovi-mazare, semanate alternativ; ceapa-morcov, semanate alternativ; ceapa-sfecla rosie-gulie; cartof timpuriu-mazare; cartof-fasole sau ridiche de luna cu fasolea. Combinatii rele: ceapa-usturoi; morcov-patrunjel; mazare-fasole; castravete-cartof;

Se vor controla mereu rasadurile, pe masura ce cresc si se vor folosi insecto-fungicide la aparitia de boli si daunatori.

În luna mai, începe plantarea răsadurilor de legume. Se vor planta rasadurile de ardei, roşii, castraveti, varza, gulie, conopida, broccoli, telina, ceapă (din seminte), praz, vinete. Plantarea rasadurilor de varză timpurie, conopida, broccoli si castraveti se face numai pe pământ umed, la o temperatura de 7-10 grade Celsius. Dacă nu a plouat, se va uda terenul, operatiune care se repeta si dupa plantare;

Răsadurile vor avea roade dupa 50-60 de zile, timp in care trebuie sa execute 2 -3 praşile si udari in functie de necesitate. Se vor controla mereu rasadurile, pe masura ce cresc si se vor folosi insecto-fungicide la aparitia de boli si dăunători. Nu se vor utiliza insecticide si fungicide sistemice, in ultima parte de vegetatie a culturilor legumicole, perioada estimată până la recoltare ( 7-21 zile).