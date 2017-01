Afacerist condamnat după ce a dat un tun de milioane la construcţia unei şcoli, în timp ce elevii învăţau într-o clădire dărăpănată

Considerat unul dintre constructorii importanţi ai judeţului Vaslui şi un apropiat al liderilor PSD Vaslui, Florin Gavrilescu a fost condamnat de Judecătoria Huşi la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind găsit vinovat de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Sentinţa nu este definitivă. Gavrilescu a fost trimis în judecată de procurori, în timpul mandatului de consilier judeţean, fiind acuzat că, prin intermediul firmei pe care o administreaza, SC Geli SRL Huşi, ar fi încasat peste 400.000 de lei pentru construcţia unei şcoli şi nu a mai executat lucrările.

Pe lângă condamnare, afaceristul a fost obligat de judecători ca timp de trei ani să respecte o serie de obligaţii: să informeze consilierii de probaţiune în legătură cu orice deplasare care depăşeşte cinci zile, să comunice documentele de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă, schimbarea domiciliului sau a locului de muncă. În plus, afaceristul este obligat să realizeze 80 de zile de muncă în folosul comunităţii, la Serviciul de Salubrizare al oraşului sau la Parcuri verzi, societăţi aflate în subordinea Primăriei Huşi, condusă de prietenul şi partenerul de afaceri al lui Florin Gavrilescu, Ioan Ciupilan.

Firma primarului

Societatea Geli are ca obiect de activitate construcţiile civile şi a aparţinut primarului Ioan Ciupilan până în anul 2008, când acesta a câştigat alegerile locale pe listele PSD, devenind primarului municipiului Huşi. După intrarea lui Ciupilan în administraţia locală, administrarea firmei Geli a fost preluată de Florin Gavrilescu.

De-a lungul anilor, SC Geli SRL a câştigat pe bandă rulantă contracte cu statul. Ancheta în dosarul în care a fost condamnat Florin Gavrilescu a demarat în urma unei plângeri formulate de primarul comunei Olteneşti. Indignat că elevii din comună sunt obligaţi să înveţe într-o şcoală dărăpănată în timp ce constructorul noii şcoli, SC Geli SRL, a încasat întreaga sumă pentru realizarea proiectului fără a efectua lucrările, edilul s-a adresat procurorilor.

Numai în cazul şcolii Târzii din comuna Olteneşti firma lui Gavrilescu a încasat 430.000 lei în plus, faţă de lucrările executate. Pentru că au permis decontarea lucrărilor fără a fi efectuate, procurorii huşeni au dispus trimiterea în judecată şi a profesorului Adi Harnagea, director al Şcolii Olteneşti, şi Aneta Tănasi, administrator financiar al Şcolii nr. 1 Mihail Sadoveanu Huşi (ordonatorul de credite al Şcolii Olteneşti). Cei doi au fost la rândul lor condamnaţi. Astfel, directorul Şcolii Olteneşti a fost condamnat la un an şi patru luni închisoare, fiind găsit vinovat de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri, sub semnătură privată. Aministratorul financiar al Şcolii „Mihail Sadoveanu“ a fost condamnat la trei ani de închisoare, sub supraveghere pentru abuz în serviciu în formă continuată şi fals intelectual. Afaceristul Florin Gavrilescu a fost obligat de judecători ca, solidar cu ceilalţi doi inculpaţi, să restituie întreaga sumă de bani care a rămas nerecuperată: 373.000 lei. Până la pronunţarea uneo sentinţe definitive, Judecătoria Huşi a instituit sechestru pe proprietăţile şi autoturismele celor trei.

Cum s-au furat banii de la Şcoala Olteneşti

”La data de 23.09.2013, reprezentanţii legali din cadrul Primăriei comunei Olteneşti, au sesizat cu o plângere organele de cercetare penală, solicitând efectuarea de cercetări împotriva numitului Gavrilescu Florian, care în calitatea sa de administrator la SC Geli SRL, cu ocazia derulării contractului cu nr. 3314/02.11.2007, a semnat în fals mai multe devize de lucrări şi astfel a obţinut decontarea ilegală a unor servicii neexecutate”, explică procurorii modul în care au pornit ancheta.

Societatea Geli (aflată în prezent în insolvenţă) a câştigat licitaţia privind construcţia şcolii din localitatea Târzii în noiembrie 2007, iniţial ordonatorul principal de credite fiind Primăria Olteneşti. Ulterior, din 2009, urmare a unei Hotărâri de Guvern, finanţarea lucrărilor s-a realizat prin intermediul Inspectoratul Şcolar Vaslui, ordonator de credite (investitor), a devenit Şcoala nr.1 ”Mihail Sadoveanu” Huşi.

”Din probele care s-au administrat în cauză a rezultat că, la începutul anului 2010, prin Hotărâre de Guvern, a fost alocată suma de 3.500.000 rol, de la bugetul statului, având destinaţia Şcoala Târzii, cu titlul *Lucrări de construcţii*. În aceste condiţii, inculpata Tănasi Aneta l-a contactat pe coinculpatul Gavrilescu Florian, căruia i-a adus la cunştinţă acest lucru, cerându-i totodată să întocmească situaţii de lucrări până la concurenţa acestei sume, atrăgându-i atenţia că, în condiţiile în care suma nu este cheltuită, se va returna”, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi.



Pentru a nu pierde banii, Gavrilescu i-a cerut unei angajatei care lucra în cadrul biroului de licitaţii din cadrul Geli, să întocmească formulare de plata pentru fiecare componenta a proiectului, copiind-le din oferta iniţială depusă la licitaţie, fără ca respectivele lucrări să fie executate.

O nouă tranşă de bani, pe documente false

În martie 2010, administratorul financiar al ”Şcolii Mihail Sadoveanu” a cerut directorului Şcolii Olteneşti să semneze respectivele documente, în locul diriginetului de şantier (Cezar Aftimescu n.r.) care ar fi trebuit să confirme executarea lucrărilor prevăzute în ordinele de plată. Florian Gavrilescu s-a angajat în scris în faţa reprezentanţilor Şcolii nr. 1 Huşi că va executa ulterior lucrările pe care le consemnase în documentaţie ca fiind efectuate, lucru care nu s-a întâmplat.

”Din acest înscris rezultă clar că, inculpata Tănasi Aneta ştia că lucrările nu sunt executate şi că, se efectuează o plată ilegală. Cu toate că inculpaţii Gavrilescu Florian şi Tănasi Aneta cunoşteau că lucrările menţionate în înscrisurile susmenţionate nu au fost efectuate, deşi contravaloarea acestora fusese achitată, în cursul lunii octombrie 2010 a mai fost alocată suma de 45.000 lei, pentru finalizarea lucrărilor la Şcoala cu clasele I-VIII Târzii”, afirmă procurorii în actul de sesizare al instanţei.



Pe 15 decembrie 15.12.2010, conducerea Şcolii nr. 1 ”Mihail Sadoveanu” Huşi, reprezentată prin director Brănici Daniela, a înştiinţat Şcoala cu clasele I-VIII Târzii să explice motivele pentru care nu au fost prezentate situaţiile de lucrări la şcoală pentru a fi decontate, întrucât fiind sfârşitul anului, sumele se returnau bugetului statului. Pentru a nu pierde nici aceşti bani, Gavrilescu a cerut din nou angajaţilor să întocmească o situaţie falsă, prin care atesta că ar fi achiziţionat materiale de construcţii. Tranşa de bani a intrat în conturile societăţii Geli, Gavrilescu luându-şi un nou angajament în scris că ”va efectua urgent lucrările”.

Prejudiciul

Lucrările menţionate în situaţiile de lucrări din luna martie 2010 nu au fost efectuate nici până la această dată, iar materialele menţionate în înscrisurile din luna decembrie 2010, niciodată nu au fost achiziţionate, iar procesul-verbal de custodie a fost încheiat în fals.



„În timpul cercetărilor s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru a se constata stadiul execuţiei lucrărilor efectuate la Şcoala cu clasele I-VIII Târzii. Potrivit raportului de evaluare financiară a lucrărilor executate în cadrul obiectivului *Şcoala cu clasele I-VIII loc. Târzii, comuna Olteneşti* vol. IV, filele 100-105 a rezultat că valoarea lucrărilor totale determinată prin metoda costurilor/metoda devizelor este de 1.613.007 ron, din care 1.177.215 ron reprezintă valoarea lucrărilor executate, iar 435.792 ron reprezintă valoarea lucrărilor rămasede executat, care nu conţine TVA”, au explicat procurorii.