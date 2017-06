VIDEO Pacu, peştele cu dinţi de om care atacă organele genitale ale pescarilor, pescuit în Dunăre în zona Portului Turnu Severin

Toată păţania s-a petrecut vineri dimineaţă (23 iunie), când pescarul Costel Anghelescu împreună cu un coleg de pescuit s-a dus pe Dunăre, în dreptul Portului din Drobeta Turnu Severin să adune plasele lăsate în apele fluviului de joi seară.

“A sărit direct pe picior când s-a văzut prins. Eu trăsăi piciorul că nu ştiui ce sare când mă muşcă. Trăsăi picioru: <<ia uite, bă, frate, ăsta mă muşcă!>> Aseară am fost cu colegul meu în jurul orei 20,30 să băgăm plasele la pescuit, am vorbit să ne întâlnim mâine dimineaţă (n.r. 23 iunie), la orele 7,30, ne-am dus să scoatem plasele. În timp ce scoteam plasele, la ultima, din dreptul kilometrului fluvial 929 -200, când să o scoatem, el trăgea de plasă, eu ţineam la rame, când îi zic: <<Bă, da ce e cu caricatura asta de peşte în plasă>>. Nu am văzut aşa ceva şi pescui de 35 de ani (...) L-am pus în barcă jos, mă uitam la el şi o dată ciup de picior”, povesteşte Costel Anghelescu, care nu va uita prea uşor această zi.

Pescarul a adus peştele într-o găleată la Căpitănia Portului Drobeta Turnu Severin, considerând că este important să fie sesizate autorităţile. Reprezentanţii Căpităniei au rămas uimiţi de aşa ceva şi spun că niciodată în apele Dunăre, în zona de competenţă, nu s-a mai întâmplat un caz asemănător.

După ce l-au analizat cu atenţie, s-a dovedit a fi peştele pacu, un exemplar omnivor originar din Brazilia ai cărui dinţi seamnă izbitor cu dantura umană.

„Este un specimen de peşte care nu a mai fost văzut până acum în fluviul Dunărea şi a fost prins în fluviu în zona Portului din Drobeta Turnu Severin. Este un peşte migrator, e periculos, el se hrăneşte cu plante, cu nuci, cu insecte, dar acolo unde întâlneşte oameni nu ezită să atace oamenii. Eu zic că trebuie sesizate organele abilitate pentru a fi anunţată populaţia fiindcă în fluviul Dunărea majoritatea românilor fac baie şi există pericolul de a fi victime ale acestor specii de peşte”, spune căpitanul Gheorghe Halângă de la Căpitănia Portului Drobeta Turnu Severin.

Peştele pacu, care atacă, potrivit „Daily Mail‟, testiculele înotătorilor sau ale pescarilor, poate atinge lungimea de 1,21 metri şi greutatea de 25 de kilograme.



Cel mai probabil, această specie de peşte apare în alte zone ale lumii atunci când este eliberat de proprietarii care îi cumpără pentru a-i ţine în acvarii.

Aşa se explică existenţa peştilor pacu şi în Sena, la Paris, în Scandinavia şi Oceania.

Potrivit cercetătorilor din Danemarca, informaţiile potrivit cărora peştii pacu ar devora organele genitale ale bărbaţilor ar fi simple exagerări care au pornit de la un avertisment pentru înotători scris în glumă. Aceştia atacă testiculele, dar o astfel de muşcătură nu ar trebui să pună în pericol viaţa cuiva.



Unii experţi se tem mai mult pentru sănătatea faunei locale, iar alţii încearcă să calmeze oamenii susţinând că peştii pacu nu pot supravieţui în ape reci.