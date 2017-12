Străzile din două cartiere mărginaşe Severinului, asfaltate cu fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Marius Screciu, primarul oraşului Drobeta-Turnu Severin, a anunţat marţi, 12 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, că lucrările de asfaltare pentru străzile din cartierele Schela şi Gura Văii vor începe cel mai târziu în luna iunie a anului 2018, după ce vor fi parcurse toate etapele privind desemnarea constructorilor.

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, vor fi investiţi pentru refacerea infrastructurii din cele două cartiere aproape 3 milioane de euro. Este vorba de 41 de străzi din cartierele Schela Cladovei şi Gura Văii, respectiv străzile Pionierilor, Alunului, Victor Daimaca, Fraternităţii, Odobescu, Primăverii, Eroilor, Vărănic, Pinilor, Zambilelor, Aurel Vlaicu, Tineretului, 1 Mai, Păun Pincio, Izvorului, Gheorghe Doja, Stânjenelului, Arţarului, Merilor, Renaşterii, Parâng, Negruzzi, Negoiu, Bucegi, Vrancea, Rodnei, Ada-Kaleh.

Multe din aceste străzi arată mai degrabă ca nişte uliţe de sat şi nu au fost niciodată asfaltate. Pentru localnicii, ori de câte ori plouă mai abundent, aceste străzi pline de gropi sunt un adevărat coşmar.

În cartierul Gura Văii au fost cuprinse în acest proiect, patru străzi pentru asfaltare: Strada Ponoare, Strada Godeanu, Strada Bârsei şi Strada Fagului.

Edilul şef a dat asigurări că înainte de începerea lucrărilor de asfaltare vor demara cele de racordare la utilităţi:

„Mergem cu utilităţile cap coadă pe aceste străzi, după ce am terminat cu utilităţile, venim şi asfaltăm, inclusiv pe străzile pentru care am semnat ieri (n.r. 11 decembrie a.c.). Am discutat cu firma de distribuţie gaze care a concesionat gazul în Drobeta-Turnu Severin, ca până în momentul în care noi ne apucăm de lucru, ei să vină şi să introducă gazul pe aceste străzi pentru că va fi foarte dificil, aproape imposibil, ca odată asfaltat, să mai venim şi să mai spargem. „