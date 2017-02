Primarul Severinului: „Suntem în situaţia de a fi la limită cu achiziţia de păcură din cauza faptului că nu încasăm”

Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, a prezentat vineri, 10 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă, graficul încasărilor de la persoanele fizice şi agenţi economici pentru furnizarea agentului termic.

Situaţia plăţilor facturilor pe lunile noiembrie şi decembrie este slabă şi pune în pericol activitatea de asigurare a agentului termic în perioada următoare.

“Gradul de încasare la acest moment pentru lunile noiembrie şi decembrie este de 54 la sută pentru asociaţiile de locatari. Nu este normal să plătească doar jumătate din severineni agentul termic în această perioadă. Avem asociaţii care nu au plătit niciun ban pe lunile acestea”, a declarat primarul Marius Screciu.

Faptul că sunt asociaţii care nu au plătit niciun ban, pare destul de suspect, motiv pentru care Primăria va efectua un control în cursul săptămânii viitoare pentru a clarifica situaţia şi pentru a lua măsurile în consecinţă.

Probleme sunt şi la o parte din instituţiile deconcentrate, care nu plătesc facturile motivând că nu au banii prinşi pe buget:

„Mai avem probleme cu o parte din instituţiile deconcentrate care spun că nu au filă bugetară, dar alte instituţii au reuşit să-şi facă din timp lecţiile şi au prins din timp banii ca să plătească aceste cheltuieli. Mulţumesc Consiliului Judeţean care a făcut eforturi deosebite şi a ajuns aproape la zi cu plata, personal domnului Aladin Georgescu, pentru sprijinul care l-a dat Primăriei. Aşteptăm şi din partea cetăţenilor să dea dovadă de spirit civic şi să plătească facturile”.

Până acum, singurii care au înţeles că trebuie să-şi achite facturile sunt agenţii economici, unde gradul de încasare este de 80 la sută.

De la asociaţiile de proprietari cu datorii, Primăria Turnu Severin are de încasat numai pentru lunile noiembrie şi decembrie suma de 4.000.000 de lei, la care se adaugă şi banii pe facturile deja emise pentru luna ianuarie.

În lipsa acestor fonduri, Primăria Turnu Severin nu va putea achiziţiona păcura necesară funcţionării celor două cazane de la Termocentrala Halânga.

„Suntem în situaţia de a fi limită cu achiziţia de păcură din cauza faptului că nu încasăm. Am reuşit să rezolvăm parţial această situaţie, dar dacă lucrurile continuă sub această formă riscăm ca până la sfârşitul lunii să nu ne putem acoperi cheltuielile şi să nu putem face comandă pentru păcură. Lucrăm cu OMV Petrom, firmă care ne ia banii în avans pe păcură, nu am primit niciun fel de posibilitate de a plăti la o perioadă, suntem obligaţi să plătim în avans, sunt singurii producători de păcură”, a mai spus primarul Marius Screciu.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, edilul şef a vorbit şi despre „starea deplorabilă”, despre pierderile pe reţeaua de termoficare a oraşului, fapt pentru care din luna noiembrie şi până acum au avut loc zeci de avarii:

„Pe aceste trei luni de furnizare, noiembrie, decembrie şi ianuarie, gradul de pierdere a fost de 41 la sută pe reţelele de distribuţie atât cele principale, cât şi cele secundare din municipiul Drobeta Turnu Severin. Mi se pare enorm de mult şi asta arată starea deplorabilă în care se află aceste instalaţii, aceste reţele. Am demarat procedura de achiziţie a unui audit a acestor reţele. Să vedem exact unde şi cum se pierde agentul termic în municipiul Drobeta Turnu Severin”.