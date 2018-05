FOTO Roşiile de Cioroboreni ajung mai târziu pe piaţă

Odinioară celebră în Mehedinţi pentru legumicultură, localitatea Cioroboreni mai numără puţini fermieri, cei mai mulţi preferând să ia calea străinătăţii. Cei care se încăpăţânează să ducă tradiţia mai departe şi să trăiască din această activitate spun că producţia de anul acesta le-a fost grav afectată de vremea capricioasă din martie.

Aşa se face că dacă într-un an obişnuit primele tomate produse în serele de la Cioroboreni ajungeau în pieţele din Drobeta Turnu Severin la mijlocul lunii mai, anul acesta severinenii vor mai aştepta cel puţin o lună să mănânce roşii româneşti.

Muncă şi investiţii

Tradiţia producerii legumelor în solar s-a transmis de la generaţie la generaţie şi a devenit ocupaţia de bază a multora dintre localnicii din Cioroboreni . Este şi cazul familiei Pompilia şi Ion Bădâi, care se ocupă de 18 ani cu agricultura. În zonă nu aveau unde să găsească un loc de muncă, aşa că s-au gândit să facă ceea ce ştiau cel mai bine de la părinţi, legumicultură. Şi nu au greşit pentru că acum răsadurile şi legumele pe care le cultivă sunt foarte apreciate şi căutate în piaţa din Drobeta-Turnu Severin şi nu numai. Au grijă ca de ochii din cap de cinci solarii, care se întind pe o suprafaţă de 1.000 de mp. Este o muncă istovitoare, dar sunt sunt bucuroşi când oamenii le apreciază produsele.

„Munca începe la 6,00 dimineaţa şi până la 21,00-22,00 nu mai ieşim din solarii, abia facem faţă fiindcă sunt 17.000 de fire de care trebuie să avem grijă. În afară de noi, membrii familiei, nu avem alt ajutor fiindcă în sat nu găseşti oameni care să se priceapă la aşa ceva”, spune Pompilia (37 de ani).

Într-o ordine perfectă, nemţească, poţi să vezi în solariile familiei Bădâi răsadurile de tomate, ardei gras, ardei iute, gogoşar, capia, lubeniţă, vinete, castraveţi, leuştean, busuioc ş.a. Sunt crescute natural, fără chimicale, cu bălegar putred de animale amestecat cu turbă de pădure.

Cheltuieli imense

Numai grija şi experienţa soţilor Bădâi au făcut ca aceste răsaduri să fie salvate de la îngheţ în condiţiile în care sfârşitul acestei ierni au creat mari probleme legumicultorilor din Cioroboreni. Anul acesta abia îşi vor scoate cheltuielile. Numai cu lemnele şi brichetele de paie necesare încălzirii au cheltuit aproape 10.000 lei

„Greu am trecut peste iarnă. Iniţial a fost o iarnă blândă, dar a venit frigul când nu ne aşteptam, aşa că am consumat combustibil prea mult. Lângă solarii era zăpada de un metru şi pe solarii, era cât pe aici să ni le rupă. Roşii ne-am hotărât să punem pentru cultura a doua, deci în iulie. Dacă ne-a întârziat vremea, nu ne-am mai încadrat, nu am avut timp să ne ocupăm şi de roşii”, spune Ion Bădâi (46 de ani).

Alţi legumicultori din Cioroboreni au avut pierderi mult mai mari fiindcă zăpada le-a distrus solariile, iar culturile au fost compromise.