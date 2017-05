Faimosul medic Cristian Răchitan organizează Nedeia din Gura Văii, cu multe vedete din România

Evenimentul, organizat în exclusivitate de Societatea ,,Răchitan Gura Văii” înfiinţată la iniţiativa medicului naturopat Cristian Răchitan, va avea loc la începutul lunii iunie, în zilele de 3 şi 4, când sunt aşteptaţi să participe alături de localnicii din Gura Văii şi împrejurimi o serie de invitaţi speciali. Cristian Răchitan este newyorkez de peste treizeci de ani, este medic naturopat-osteopat şi a intrat în top 5 ,,cei mai buni diagnosticieni din lume’’, având pacienţi celebri.

Organizatorul promite o serbare câmpenească specifică acestei zone, cu muzică, dansuri populare şi melodii îndrăgite în interpretarea unor artişti de frunte ai muzicii populare româneşti, precum Angelica Stoican, Niculina Stoican, Matilda Pascal Cojocăriţa şi formaţia Cigu Ştefan din Bistriţa, Brânduşa Covaciuc din Moldova, Lia Lungu din Timişoara, Valeria Arnăutu, Ion Drăgan, Constantin Enceanu.

Severinul este reprezentat de Narcisa Băleanu, Alin Rusu şi Ansamblul de copii “Oltenaşi şi Oltencuţe” de la Palatul Copiilor, condus de profesoara Siţa Novac, alături de mulţi alţi interpreţi şi artişti de frunte, prieteni ai Societăţii ,,Răchitan Gura Văii”. Autenticitatea etnografică a Nedeei va fi onorată de prezenţa uneia dintre personalităţile de frunte ale ştiintei româneşti – vicepreşedintele Academiei Române, doctor în filosofie şi preşedinte al Sectiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Pedagogie al Academiei Române –academicianul Alexandru Surdu. Ambasada Americană va fi prezentă la Nedeia din Gura-Vaii prin unul dintre oficialii săi, iar Preşedinţia României va fi reprezentată de către Sandra Pralong, consilier al Preşedintelui României.

Această Nedeie românească va fi una dintre cele mai mari de pe teritoriul României şi a doua din lume, deoarece prima a avut loc în septembrie 1993 la New York, organizată şi iniţiată de acelaşi grup.

„Nedeia din New York a fost onorată cu prezenţa de primarul New York-ului, Rudolph Giuliani, preşedintele Senatului New York-ului, Peter Volon şi alţi oficiali ai New York-ului. La aceea nedeie, participat peste 25.000 de newyorkezi”