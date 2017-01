Cine este Petre Daea, propunerea PSD pentru Ministerul Agriculturii

Petre Daea s-a născut pe 2 noiembrie 1949 în localitatea Şişeşti din judeţul Mehedinţi. De profesie inginer agronom, Daea a activat mulţi ani în domeniul agriculturii, fiind ministru al Agriculturii în ultima perioada a Guvernului Adrian Năstase (iulie - decembrie 2004) şi secretar de stat (martie 2002-iulie 2004). Are la activ şi trei mandate de parlamentar, ultimul mandat de deputat PSD de Mehedinţi fiind în perioada 2012-2016. Este membru PSD din anul 2001.

CV-ul lui Petre Daea

• 1973-1980 Inginer stagiar, sef ferma, inginer sef – CAP Sisesti, jud. Mehedinti

• 1980-1986 Inginer sef CUASC Sisesti, Brosteni, jud. Mehedinti

• 1986 Director DGAIA, jud. Mehedinti

• 1987-1989 Sef sectie adj. pentru Probleme de Agricultura, CJ Mehedinti

• 1989-1996 Ing. pr. Statiunea de Cercetare Productie Pomicola, jud. Mehedinti

• 1996-1997 Director General, DGAIA, jud. Mehedinti

• 1997-2000 Sef. serv. DGAIA, jud. Mehedinti

• 2001-2002 Director General, DGAIA, jud. Mehedinti

Petre Daea este cel care a iniţiat propunerea legislativă care vizează acordarea pensiilor de lux pentru parlamentari şi este cunoscut drept un apropiat fostului premier Adrian Năstase.

Declaraţia de avere

Conform declaraţiei sale de avere, Petre Daea are un apartament în Drobeta Turnu Severin, şi o casă de vacanţă la Şişeşti, un teren intravilan de 1.800 mp şi teren forestier de 8.000 mp. Soţia sa are un teren de 1.800 mp în Buftea şi deţine în co-proprietate un apartament în Bucureşti şi unul în Vaslui. Daea are o maşină Renault Fluence, din 2013 şi un depozit bancar la BRD în valoare de peste 35.000 de lei.