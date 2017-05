Bancuri cu elevi şi profesori. „Vă spun că 90% nu luaţi Bac-ul!“, „Domnule profesor, dar nici nu suntem atâţia“

1. Merg trei băieţi la examen. Unul deştept, unul moderat şi unul prost. Intră deşteptul, în scurt timp iese.

Toţi îl întreabă cum a fost.

- Ca de la profesor la profesor.

E rândul moderatului.

Toţi îl întreabă cum a fost.

- Ca de la elev la profesor.

Intră prostul, iese prostul. Toţi îl întreabă cum a fost.

- Ca de la preot la preot.

- Cum aşa?

- Păi, când punea el întrebările, eu îmi facem cruce, iar când eu dădeam răspunsurile, el îşi făcea cruce!



2. O profesoară, mai chioară de felul ei, strigă:

- Hei tu, cel de acolo din spate de lângă calorifer, recită poezia! V-am rugat pe toţi să o învaţaţi!

- Îmi pare rău, dar nu pot.

- Pot să te întreb ce ai făcut aseară?, întreabă profesoara.

- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am tras câteva linii de coca şi am făcut dragoste cu prietena mea.

Profesoara e şocată:

- Incredibil! Mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi la şcoală!

- Păi, eu sunt aici ca să vă repar caloriferul...



3. - Eu sunt singurul care munceşte în clasa asta, zice profesorul de matematică.

- Dar dumneavoastră sunteţi singurul care primeşte salariu...



4. ÎNVĂŢĂTOAREA: Vreau să văd tema pentru acasă, caieţelele pe masă!

ELEVUL: Doamna învăţătoare, poate fi pedepsit cineva pentru un lucru pe care nu l-a făcut?

ÎNVĂŢĂTOAREA: Nu!

ELEVUL: Atunci nu o să mă pedepsiţi pentru că nu mi-am făcut tema



5. Întrebare către Guvernul României:

- Cum se pune corect accentul, profesór sau profésor?

Răspunsul din partea Guvernului:

- Pe profesor nu se pune accentul deloc.



6. Dirigintele zice:

- Mă, voi n-aţi învăţat nimic în toţi anii ăştia! Eu vă zic că 90% nu luaţi bacul.

Bulă protestează:

- Domn’ diriginte, eu zic că nici nu suntem atâţia!



7. Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea „Ce aş face dacă aş fi patron”?.

Bulă stă cu mâinile la piept şi meditează.

Profesorul e nedumerit:

- Bulă, tu nu scrii?

- Nu, aştept să-mi vină secretara!



8. Ardeleanul, la şcoală, îi spune profesorului că el vrea să înveţe ebraică.

Profesorul e surprins:

- De ce tocmai ebraică?

- Păi când am să mor şi am să ajung în Rai, să pot vorbi cu Dumnezeu.

- Şi dacă ai să ajungi în Iad?

- Păi, română ştiu bine!...



9. Examen de absolvire la Academia de Marină:

- Ce faci dacă în faţa navei vine un uragan straşnic, chiar când eşti aproape de ţărm?

- Arunc imediat ancora, domnule comandant.

- Şi dacă vine un alt uragan din spate?

- Arunc din nou ancora, domnule.

- Şi dacă vine altul de la tribord? Ordon aruncarea ancorei...

- Şi de unde naiba ai atâtea ancore?

- Dar dumneavoastră de unde aţi făcut rost de atâtea uragane?



10. - Petrică de ce l-ai lovit pe Ionică?

- M-a făcut hipopotam, domnule învăţător.

- Când?

- Trei luni în urmă!

- Şi de ce l-ai lovit astăzi?

- Abia acum am văzut cum arată un hipopotam!