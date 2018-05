Măicuţele care au „adoptat“ cinci fraţi orfani: „Suferim alături de ei, ne bucurăm împreună cu ei“

La marginea pădurii Babadag, în satul tulcean Visterna, se ridică o mănăstire închinată „Naşterii Maicii Domnului“. Odată cu înălţarea zidurilor bisericii, cresc şi cinci copii care şi-au găsit aici o nouă familie. Măicuţele de la mănăstirea Visterna (comuna Sarichioi) au de cinci ani o ascultare în plus faţă de cele obişnuite ale călugăriei: au grijă decei cinci fraţi orfani de mamă şi părăsiţi de tată. Copiii au fost luaţi în plasament de măicuţe şi din 2013.

„Suferim şi ne bucurăm cu ei“

Petrică, Nicoleta, Ştefania şi gemenele Daniela şi Valentina, cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani, au primit o familie la mănăstirea Visterna. Aici, patru măicuţe îi îngrijesc, îi pregătesc în fiecare zi să meargă la Şcoala Generală din Sarichioi, îi ajută la teme, râd şi plâng alături de ei. „Ne-am ataşat foarte mult de ei, suferim alături de ei, ne bucurăm împreună cu ei“, spun măicuţele. Însă, cel mai important lucru este că cei cinci fraţi primesc afecţiunea de care au nevoie pentru a creşte şi a se dezvolta normal.

„Ideea de activitate socială a venit instantaneu, cu ocazia participării la o şedinţă a Consiliului Judeţean Tulcea, unde am aflat că zilnic sunt abandonaţi în spitale un număr mare de copii. Apoi am văzut şi o emisiune la televizor despre copiii aflaţi în suferinţă. Aşa a început totul. Am cerut binecuvântarea Preasfinţitului Visarion şi pe 6 august 2013 copiii au devenit membrii familiei noastre“, povesteşte maica stareţă Fevronia Gociu. De altfel, maica a acceptat cu greu să vorbească despre ei şi despre activitatea socială a mănăstirii, susţinând tot timpul că este ceva normal ce fac ele.





PS Visarion, alături de cei cinci fraţi şi de obştea mănăstirii - 2016 FOTO Episcopia Tulcii

Unii copiii s-au dovedit pasionaţi şi de alte activităţi decât cele obişnuite, ce se desfăşoară în curtea plină cu flori a mănăstirii, acolo unde dau şi ei o mână de ajutor la treburi sau unde se joacă. Pentru doi dintre fraţi, care sunt talentaţi la dansuri populare şi balet, călugăriţele fac săptămânal zeci de kilometri pentru a-i duce la Tulcea sau Babadag, oraşe unde se organizează cursuri pentru copii dornici să înveţe astfel de mişcări.

„Scopul nostru a fost să ne implicăm în educarea, formarea şi creşterea unor copii aflaţi la grea încercare, copii care apoi să devină adulţi responsabili în societate. Nu putem spune că este nici greu, nici uşor. Este frumos, mai ales atunci când auzim cuvinte de laudă la adresa acestor copii“, mai spune maica Fevronia.

Mănăstire ridicată în urma unui vis

Mânăstirea Visterna este construită într-un loc pitoresc, la marginea pădurii Babadag, rezervaţie naturală, în apropierea Lacului Razelm şi a Cetăţii Enisala. Un loc de linişte şi rugăciune ridicat în urma unui vis care s-a repetat de trei ori.





Paraclisul mănăstirii Visterna

Mărioara Petcu, o bătrână din Visterna, a visat o pasăre care venea cu un prunc în cioc, îl lăsa pe pământul pe care s-a ridicat mănăstirea, iar cineva îl înjunghia. Visul s-a repetat de trei ori, iar femeia a decis ca acel pământ, unde a copilărit ea, să-l doneze pentru ridicarea unui aşezământ monahal. Jertfa din vis a devenit jertfa măicuţelor care ani de zile s-au chinuit să ridice tot ceea ce este acum: biserică, paraclis, chilii. „În vara anului 2007 am început timid, cu foarte puţine resurse materiale, dar cu multă credinţă, ridicarea unui mic paraclis, unde să ne desfăşurăm activitatea liturgică“, îşi aminteşte maica stareţă Fevronia.

În 14 octombrie 2008 s-a oficiat în acest paraclis, cu hramul Sfântei Cuvioase Parascheva, prima Liturghie. După şase ani, în 24 aprilie 2014, s-a pus piatra de temelie a bisericii mănăstirii, biserică închinată Naşterii Maicii Domnului.

Lucrările continuă

Conform rânduielilor bisericeşti, pentru a putea face astfel de misiuni de suflet, călugării au nevoie de binecuvântarea (acordul) episcopului. Nimic nu se face la întâmplare, totul este sub ascultarea faţă de ierarh. Iar iniţiativa maicilor de la Visterna a fost sprijinită de Preasfinţitul Visarion, episcopul Tulcii.

„Ne bucurăm în chip deosebit de activitatea filantropică şi socială pe care maicile de la mănăstirea Visterna o desfăşoară de ani de zile, activitate concretizată în grija faţă de cei cinci copii aflaţi aici în plasament. Această activitate a lor se înscrie în tradiţia veche a Bisericii de a purta grijă de orfani, de văduve şi de săraci, fiind o prelungire a iubirii milostive şi jertfelnice a Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care S-a identificat cu toate persoanele care au nevoie de sprijin şi de ajutor atât moral cât şi material”, a declarat pentru „Adevărul“ episcopul Tulcii, PS Visarion.





PS Visarion, alături de obştea mănăstirii FOTO Episcopia Tulcii

Maicile de la Visterna muncesc pentru finalizarea construcţiei bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“. Tot ce au realizat până acum (chilii, paraclis şi altele) s-a făcut cu multă muncă, dar şi cu sprijinul unor oameni care s-au ataşat de acest loc. De la an la an, mănăstirea se dezvoltă, acum, spune maica stareţă, „mai avem de executat lucrări la interior, respectiv pictura, catapeteasma şi mobilierul locaşului“. Iar, odată cu creşterea locului de rugăciune cresc şi cei cinci fraţi. „Având în vedere că şi locaşul este în formare şi la început de drum, odată cu ridicarea zidurilor de aici vor creşte şi aceşti copii“, asigură maica Fevronia.

