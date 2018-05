VIDEO Visele de a vedea ţări exotice şi insule îndepărtate nu mai sunt doar pentru cei foarte bogaţi. Sfaturi de la timişoreanul care a văzut 77 de ţări

În ziua de astăzi e o modă să ţii vloguri şi bloguri de călătorii, să străbaţi lumea în lung şi-n lat din plăcere dar şi pentru a împărtăşii experienţele cu alţii. Nu toate informaţiile sunt însă de fiecare dată bine documentate, ci sunt trecute doar prin filtrul subiectiv al experienţelor. Timişorenii Alex Hreniuc, fotograf de meserie, şi Lavinia Luchian, medic rezident psihiatru, au vrut să umple acest gol. Cei doi îndrăgosiţi, care călătoresc în jurul lumii, îşi povestesc aventurile pe blogul Explovers.



După ce a lucrat patru ani la Gazeta Sporturilor, Alex a făcut trecerea spre fotografia de studio. Iar de acolo, mai departe, spre fotografierea proaspăţilor căsătoriţi în diverse ţări exotice.

„Fotografia de eveniment se aseamănă mult cu fotojurnalismul. Doar că pe fotografia de eveniment intervine partea creativă. Viaţa mea de excursionist a început odată cu realizarea de fotografii pentru tineri căsătoriţi, în străinătate, în locuri exotice. Am îmbinat perfect job-ul cu plăcerea. Apoi am început să călătoresc doar pentru mine. După ce am început să plec cu iubita mea prin excursii, a apărut şi Explovers”, povesteşte Alex Hreniuc.







Alex a văzut până în prezent 77 de ţări. O cifră impresionantă. Multe dintre ţările vizitate au fost insule şi grupuri de insule în mările şi oceanele lumii. Tocmai de aceea, informaţiile de pe Explovers sunt mai utile pentru cei ce doresc să descopere lumea. „Cu cât este mai inaccesibilă locaţia cu atât este mai fascinantă. Te face să îţi doreşti să descoperi. Curiozitatea ne-a împins să facem şi proiectul Explovers. Iubita mea scrie iar eu pozez şi filmez. Ne povestim experienţele persoanale din locurile pe care le vizităm. De la locurile de vizitat, la partea de gastronomie, oferim inclusiv infografice şi date exacte despre călătorie. De multe ori, citeam şi noi bloguri de turism, dar nu tot timpul corespunde realitatea de la faţa locului cu ce citim pe net. Ne-am gândit că e binevenit un site care să ofere date exacte despre locuri mai puţin frecventate de turişti. Aşa că avem informaţii legate de viză, costuri de deplsare, plusuri şi minusuri şi multe altele”, a mai spus Alex.