VIDEO Hoaţele care au furat din buzunare „dă şmechere” şi pentru că „aţi fost voi fraieri” îşi aşteaptă sentinţa

Magistraţii Judecătoriei Timişoara i-au arestat în luna noiembrie a anului trecut pe trei hoţi de buzunare acuzaţi că i-au furat unui timişorean 2.093 de lei, bani proaspăt scoşi din bancă. Atacul a avut loc în zona Iosefin. Hoaţele au fost prinse cu ajutoul unui cetăţean şi a poliţiştilor locali care se aflau în apropiere, iar pentru a scăpa de bani cele două femei au aruncat banii în curtea Liceului Sârbesc. Cu ajutorul martorilor şi protejarea persoanei vătămate, căreia i s-a acordat statut de victimă cu identitate protejată, poliţiştii şi procurorii au reuşit să adune probe împotriva hoaţelor de buzunare. Puse în faţa acuzaţiilor, hoaţele, care sunt recidiviste, şi-au recunoscut faptele, oferindu-l poliţiştilor şi pe Dorel Căldăraş, complice al acestora.

La termenul de miercuri de la Judecătoria Timişoara, au fost audiaţi cinci martori: un tânăr care a ajutat la prinderea autoarelor, doi poliţişti locali şi doi angajaţi RATT, implicaţi şi ei în prinderea celor două femei. „Când am coborât din tramvai la Casa Studenţilor am auzit un om de aproximativ 60 de ani care a spus ca a fost jefuit de 2.000 de lei şi striga după ajutor. Pe cele doua femei le-am văzut că luau colţul. Victima arăta spre cele două femei care mergeau în pas grăbit spre strada Brâncoveanu. Banii erau aruncaţi în curtea Liceului Sârbesc. Alţi bani au fost găsite asupra lor. Când am ajuns la cele două, le-am spus să restituie banii, dar au spus că nu au făcut nimic”, a spus tânărul care a acceptat să depună mărturie împotriva „ciorditoarelor”, arătând că în sprijinul său au sărit imediat poliţiştii locali aflaţi în apropiere.

„Le recunosc pe cele două inculpate care au fost prezente la momentul evenimentului. Pe inculpat (n.r. Dorel Căldăraş) îl cunosc de la mai mulţi cetăţeni cu privire la faptul că inculpatul este cunoscut ca hoţ de buzunare. Victima era în stare de şoc şi le-a indicat pe cele două femei”, a declarat şi unul dintre poliţiştii locali audiaţi.

Adriana Covaci şi Ramona Schneider şi-au recunoscut faptele pentru a beneficia de reducere a pedepsei. Chiar dacă în faza de urmărire penală au declarat că în furtul celor 2.093 de lei a fost implicat şi Dorel Căldăraş, în faţa instanţei, cele două hoaţe de buzunare şi-au nuanţat declaraţiile. „Nu mai ţin minte ce am declarat. Se poate să nu fi spus adevărul. A fost în tramvai cu noi. Ni s-a spus să spunem că a fost şi el cu noi. Nu a participat la faptă”, a declarat Covaci Adriana.

În pledoaria finală susţinută în faţa judecătoarelor, cele două hoaţe au cerut clemenţă, arătând că şi-au recunoscut faptele şi au acasă copii minori, iar victima şi-a recuperat în totalitate prejudiciul. „V-aş ruga din suflet să îmi daţi o pedeapsă cât mai mică”, i-a cerut Ramona Schneider judecătoarei. La ieşirea din sala de judecată, întrebate de reporterul „Adevărul” de ce au furat din buzunare, hoaţele au spus: „dă şmechere”. Sentinţa Judecătoriei Timişoara a rămas în pronunţare.

La procesul de la Judecătoria Timişoara a luat parte şi „vânătorul de hoţi”, Cristian Brâncovan, care a mobilizat autorităţile pentru a acţiona împotriva hoţilor de pe mijloacele de transport în comun. „Eu sunt mulţumit de implicarea poliţiştilor, a procurorului de caz, a poliţiştilor locali, a controlorilor RATT. Se demonstrează că atunci când există voinţă din partea tututor se poate rezolva. În 99 din cazuri nu există o astfel de conlucrare. Aici a contat şi faptul că un cetăţean a mers în urmărirea suspecţilor. În celelalte cazuri nu există o asemenea coperare”, a declarat Cristian Brâncovan, care a subliniat că decisivă în acest caz a fost acordarea statutului de victimă protejată persoanei vătămate, care nu a putut fi astfel constrânsă să îşi retragă plângerea.