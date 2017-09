VIDEO FOTO Cum s-a prăbuşit turnul unei biserici din Banat la puţin timp după ce oamenii au fost evacuaţi. Imagini teribile surprinse de un amator

În acea duminică de 17 septembrie, locuitorii din Dumbrava (Igazfalva) din judeţul Timiş sărbătoreau Zilele Dumbrăvene. Nimic nu anunţa furtuna. Cu aproximativ 20 de minute înainte să ajungă în sat vântul puternic, primarul Ioan Ihasz a primit un telefon de la firma de la care s-a închiriat scena. L-au rugat să adăpostească urgent copii şi oamenii prezenţi în curtea bisericii, şi să demonteze scena.

„Erau programate mai multe concursuri la Zilele Dumbravei. Cel mai frumos lămpaşilor de ludai şi cea mai urâtă sperietoare de ciori, cât şi miss Ţara Făgetului, la care au participat mulţi copii. Cel care a închiriat scena m-a sunat cu 20 de minute înainte ca furtuna să ajungă la noi. Am avut suficient timp să oprim spectacolul şi să ducem copiii şi pe toţi cei care au venit la eveniment, la căminul cultural. Le-am spus că vine o furtună foarte mare şi tot programul se mută în interior. Am strâns inclusiv staţiile şi boxele, am demontat şi cortul mare pe care l-am cumpărat pe un proiect transfrontalier cu Serbia. Nu am mai reuşit să demontăm scena, care a fost afectată de vânt”, a declarat Ioan Ihasz.



O fotografie panoramică cu patru minute înainte să cadă turnul

Oamenii au fost duşi la adăpost, însă primarul şi organizatorii festivalului au rămas în zonă. Nu le-a venit să creadă că în faţa ochilor lor se prăbuşeşte turnul bisericii reformate.





Imagini video de la dărâmarea turnului, difuzate la ştirile televiziunii maghiare RTL





„Cu patru minute înainte să ajungă furtuna în centrul satului, am făcut o poză panoramică. În patru minute nu a mai fost turnul. A picat şi a afectat şi partea de biserică unde se află orga, de o valoare inestimabilă. Furtuna a distrus şi o parte din acoperiş. Viteza vântului a fost foarte mare, nu puteai să stai în picioare. Au fost afectate şi mai multe locuinţe, gospodării şi clădiri din Dumbrava şi Răchita. O problemă a fost lipsa activităţii Enel-ului. Firele erau picate pe jos. Patru zile nu am avut curent. Imediat am reuşit să refacem, provizoriu, acoperişul, am acoperit şi locul gol care a rămas după ce a picat turnul. Aşteptăm să vină proiectanţii din Cluj, care au avut un proiect pentru reabilitarea turnului, cu soluţia unui turn noi. Aşteptăm să vină cu o expertiză concretă asupra rezisenţei actuale al turnului”, a mai spus Ihasz.

Anul trecut a venit sprijin financiar de la Budapesta

Anul trecut, în 17 august, turnul bisericii reformată a fost avariată de o furtună de mai mică amploare. S-au primit fonduri inclusiv de la Guvernul Ungar (care a oferit 70.000 de euro), pentru reabilitarea bisericii. De această dată furtuna a fost nemiloasă.





„Anul trecut furtuna a fost în august, anul acesta în septembrie. Atunci a fost prima mişcare de turn, părţile din lemn au fost de atunci afectate. Tot atunci a picat şi unul dintre ceasurile din turn. Între timp s-au făcut reparaţii, zidurile au fost întărite... Acum a căzut turnul, era înalt de 17 metri. Ce am putut să facem zilele trecute este că am refăcut acoperişul, iar în locul turnului dărâmat am pus un capac, să nu plouă înanutru. Mergem înainte. Veştile sunt bune, primim sprijin din partea celorlalte biserici reformate, din partea oraşelor înfrăţite, din Ungaria”, a declarat Czapp Istvan, preotul bisericii reformate din Dumbrava.

Biserica Reformată a pornit o campanie pe toate căile, pentru strângere de fonduri pentru refacerea turnului. De asememena, oraşele din Ungaria înfrăţite cu comuna Dumbrava au promis că vor aloca sume de bani din fondul de urgenţă, pentru biserica reformată.



Proiectantul primăriilor din Cluj, Deva şi Sighişoara





Biserica reformată de la Dumbrava, unul dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult din judeţul Timiş, a fost construită în 1903 după planurile renumitului arhitect budapestan Ignác Alpár. Acesta s-a născut în 1855 la Pesta şi a murit la Zurich, în 1928. A fost şi un scriitor maghiar, autor al unor eseuri notabile asupra arhitecturii europene de la începutul secolului al XX-lea.

Ignác Alpár a fost arhitectul mai multor clădiri din Timişoara. Printre ele se află palatul Poştei Mari şi Colegiul C.D.Loga. A mai proiectat Palatul Primăriei din Cluj, Primăria din Deva, Primăria din Sighişoara, Primăria din Aiud, Colegiul Naţional „Radu Negru” din Făgăraş, Liceul Marton Aron din Miercurea Ciuc, Colegiul Naţional „Áprily Lajos” din Braşov, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, Liceul Teoretic „Petru Maior” din Gherla, Biserica Reformată din Braşov.