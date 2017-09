VIDEO Consilierul primarului Robu a găsit vinovatul pentru prăbuşirea porţii de la intrare în Timişoara care a omorât un om

Poarta de intrare în Timişoara, prăbuşită peste o maşină FOTO Ştefan Both

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, consilierul personal al primarului Timişoarei susţine că „poarta a căzut din cauza impactului cu acoperişul clădirii albe din stânga care a fost luat de vânt, nu din cauza strict a vântului!”. Iapă îşi bazează teoria pe un detaliu din înregistrarea care surprinde momentul prăbuşirii porţii. Din imagini pare că exact în momentul prăbuşirii porţii, construcţia este lovită de un obiect alb, care pare mai degrabă o bucată de pânză sau banner.

Este adevărat că în imaginile care surprind intervenţia pompierilor pentru descarcerarea tânărului omorât de poartă se vede o bucată de tablă de acoperiş, dar aceasta este foarte mică raportat la dimensiunea porţii care a căzut. Pe de altă parte, Cătălin Iapă, admite că în apropierea porţii a fost distrus şi un banner.





„Legat de poarta de pe Calea Lugojului: sunt sigur 100% că până la ea au ajuns bucăţi de acoperiş aduse de vânt! Foarte probabil, din filmare şi din poze, să fi fost şi lovită de bucăţile de acoperiş aduse de vânt! (…) Am mers acolo să văd dacă mai e rămas ceva în urmă şi am găsit bucăţi de acoperiş pe o suprafaţă foarte mare atât înaintea porţii cât şi după poartă. Am făcut poze şi filmări şi puteţi vedea şi dumneavoastră”, a scris Cătălin Iapă pe pagina sa de Facebook. În susţinerea teoriei sale, consilierul lui Robu aduce ca argument şi ruperea unei macarale din apropiere. Faptul că vântul a rupt această macara, proiectată să suporte forţe foarte mari, indică ce putere a avut în această zonă în timpul furtunii”, a mai scris Cătălin Iapă, pe Facebook.

Primarul Robu: „Prima tentaţie e să credem că s-a văzut acea izbitură a acoperişului”

Potrivit debanat.ro, la scurt timp după postările consilierului său personal, primarul Timişoarei a intervenit telefonic la România TV, unde a arătat că e tentat să creadă că poarta a fost trântită de bucăţi de acoperiş. „Este o anchetă, eu nu m-am implicat, dar am aflat despre această înregistrare şi despre ce se vede la o redare cu încetinitorul. Acel obiect este un acoperiş. A fost cineva, a făcut poze, avem poze la ora actuală cu un acoperiş alb care a ajuns acolo în zonă. Ancheta va conduce la concluziile de rigoare, dar prima tentaţie la vizionarea acestei înregistrări este pentru oricine să credem că s-a văzut acea izbitură a acoperişului, care venea cu viteză foarte mare, în stâlpul de susţinere a porţii şi de acolo a început surparea”, a declarat primarul Timişoarei.

„E bine ca dacă există dovezi, publicul să le ştie”

În prima conferinţă de presă susţinută la Primăria Timişoara după prăbuşirea porţii de la intrare în oraş, primarul Nicolae Robu a solicitat a cerut tăcere în jurul subiectului legat de poartă, susţinând că procurorii sunt singurii în măsură să stabilească adevărul cu privire la ceea ce s-a întâmplat. „Până la finalizarea anchetei, e important ca dacă există argumente concrete sau anumite dovezi e bine ca publicul să le ştie”, şi-a justificat consilierul primarului Robu teoria.

În numele aceluiaşi interes public, Primăria Timişoara refuză să facă publice documentele care au stat la baza reabilităţii porţii, astfel încât să se poată vedea care este motivul pentru care lucrările de „estetizare” a porţii au fost autorizate în regim de urgenţă, de ce nu au fost prevăzute lucrări de consolidare a structurii, dacă există un proiect tehnic avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii. Nu în ultimul rând, Primăria Timişoara refuză să facă public contractul în baza căruia a fost reabilitată poarta de către firma SC Stareto SRL. Acest contract ar fi trebuit să se regăsească pe site-ul Primăriei Timişoara încă din 2015.