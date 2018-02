VIDEO Billy Graham, unul dintre cei mai influenţi oameni ai secolului XX, a murit la vârsta de 99 de ani. În 1984 a vizitat România

Până în ultimii ani ai vieţii sale, Billy Graham a fost în topul celor mai influenţi oameni ai planetei, în secolul XX. Începând din anii ’50 Billy Graham a apărut în mod constant pe lista celor mai admiraţi oameni din lume întocmită de organizaţia Gallup. Spre exemplu, în 2008 Billy Graham ocupa locul patru în sondajul realizat în S.U.A. de Gallup, după Barack Obama, George W. Bush şi John McCain. În 2012, Billy Graham era tot pe locul patru, după Barack Obama, Nelson Mandela şi Mitt Romney. Într-un sondaj realizat în 2016 de institutul Gallup, care a realizat un top al celor mai admiraţi bărbaţi de către cetăţenii americani, Barack Obama a ieşit pe primul loc, iar Billy Graham s-a aflat pentru al 60-lea an în top 10, performanţă despre care AFP arată că nu a mai fost egalată de nimeni.



NBC News scrie despre Graham că a predicat în faţa a aproximativ 200 de milioane de oameni din 185 de ţări din întreaga lume. Cu un mesaj concentrat pe credinţa în Christos, evanghelistul a contribuit la convertiri masive cu ocazia campaniilor de evanghelizare organizate peste tot în lume.



Graham a fost, însă, şi un obişnuit al Casei Albe sub mandatul a 10 preşedinţi americani. Pastorul Ionel Tuţac, care a contribuit la aducerea în România a fiului lui Billy Graham, Franklin, dar şi a nepotului Will, a declarat că în albumele de fotografii ale lui Billy Graham sunt poze în care acesta apare cu preşedinţi americani la pescuit, la cafea sau în alte momente de relaxare. „Când a candidat Ronald Reagan a stat de vorbă cu Billy Graham, care l-a întrebat dacă îi este frică de contracandidaţi: «Mi-e frică doar dacă vei candida tu», i-a spus Reagan”, arată pastorul Ionel Tuţac. În 2010, Barack Obama l-a vizitat pe Billy Graham la reşedinţa sa, fiind cel de-al 12 preşedinte al Americii cu care evanghelistul se întâlneşte. Obama a fost, însă, primul care l-a vizitat pe Graham la reşedinţa sa.



În 1984, Billy Graham a vizitat România, iar potrivit site-ului roevanghelica.wordpress.com, Graham este cea mai importantă personalitate a lumii protestante care a vizitat România în secolul XX şi căreia, în pofida faptului că România era condusă atunci de un guvern ateu, i s-a permis să susţină predici în zece lăcaşuri de cult: Mănăstirea Vorona din judeţul Botoşani, Catedrala Reformată din Cluj, Catedrala Romano-catolică din Cluj, Biserica Baptistă nr. 2 (actualmente Emanuel) din Oradea, Biserica Baptistă Speranţa din Arad, Catedrala Ortodoxă din Timişoara, Catedrala Ortodoxă din Sibiu, Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din Bucureşti, Templul Coral Evreiesc din Bucureşti, Biserica Penticostală Filadelfia din Bucureşti. Potrivit sursei amintite, la predicile lui Billy Graham din România au asistat aproximativ 150.000 de oameni.





„A impresionat prin simplitate, modestie, integritate. Reputaţia pe care a dobândit-o nu i-a creat sentimentul de superioritate în relaţia cu semenii. A ştiut să-şi păstreze calmul în situaţii dificile, a ştiut să îi iubească pe cei care l-au criticat sau invidiat, a ştiut să rămână smerit, în ciuda onorurilor pământeşti pe care le-a primit. A fost sfătuitorul preşedinţilor americani, omul dialogului cu reprezentanţii altor culte, mentorul multor pastori şi evanghelişti, prietenul celor care căutau pacea şi iertarea din partea lui Dumnezeu. A fost un tată şi un bunic demn de urmat, lucrarea lui fiind continuată de fiul său, Franklin şi de nepotul său, Will. România pierde un adevărat prieten, dar familia Graham continuă să ducă mai departe vestea bună a salvării! Port o vie recunoştiinţă în sufletul meu lui Dumnezeu pentru că mi-a dat ocazia să întâlnesc familia Graham şi sä colaborez cu Asociaţia Billy Graham în domeniul evanghelistic şi caritabil!”, a fost mesajul pastorului Ionel Tuţac la moartea lui Billy Graham.