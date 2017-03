Verişoara preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, noul manager al Spitalului de Psihiatrie din Jebel

Noul manager al Spitalului de Pshiatrie Jebel este Monica Truşcă. Aceasta este verişoară a preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, fapt confirmat de preşedintele CJ Timiş, care, după plecarea lui Sorin Grindeanu în fruntea Guvernului este şi şeful de facto al PSD Timiş. Monica Truşcă ocupă astfel locul lăsat liber de fostul manager al Spitalului de Psihiatrie Jebel, Bianca Gavriliţă, aleasă parlamentar de Timiş din partea PSD.





Călin Dobra a confirmat că noul manager al Spitalului de Psihiatrie din Jebel este verişoara sa, dar a spus că nu are nicio legătură cu numirea acesteia. „Da, e verişoara mea. Spitalul din Jebel e în subordinea Ministerului Sănătăţii. Ministerul are obligaţia să numească manager. Dacă Ministerul a considerat că îndeplineşte condiţiile, foarte bine. Dacă nu îndeplinea condiţiile nu o numea”, a declarat Dobra. Întrebat cum comentează speculaţiile potrivit cărora numirea Monică Truşcă la conducerea Spitalului din Jebel i s-ar datora lui, Dobra a spus că acestea sunt „aberaţii”. „Nu am avut absolut nicio legătură cu numirea. Absolut nicio legătură”, a declarat Călin Dobra.

Monica Truşcă a declarat pentru debanat.ro că a fost numită manager interimar al Spitalului de Psihiatrie din Jebel până la organizarea concursului, programat în aproximativ două luni. Monica Maria Truşcă pleacă pe funcţia de manager al Spitalului de Pshiatrie Jebel din postura de director executiv al Direcţiei de Protecţia Copilului Timiş. În trecut, Truşcă a deţinut o firmă de publicitate care ar fi avut mai multe contracte cu instituţii publice controlate de PSD-işti, mai scrie debanat.ro.