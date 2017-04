Unde s-a ajuns cu alimentele produse din chimicale: puteţi să faceţi singuri ouă, fără să aveţi nevoie de păsări

În cadrul conferinţei “Prevenirea bolilor prin alimentaţie”, nutriţionistul Maria Varga a şocat spectatorii prin prezentarea unei reţete inedite. Oul făcut de om, nu de găină. Deşi pare incredibil, conform nutriţionistului, acest preparat patentat în China a ajuns şi în România.



„Puteţi să vă faceţi ouă acasă singuri. Ştiaţi? Nu aveţi nevoie de păsări, de găini, de coteţuri, nici nu o să miroasă urât, puteţi sta liniştiţi la bloc. Şi puteţi avea ouăle voastre. Am să vă dau şi reţeta. Cine are acasă acid alginic? Dar alaun de potasiu? Sunt folosite la deodorante. Apoi gelatină. Hai, că gelatină mai aveţi pe acasă. Clorură de calciu? Ne mai trebuie apă şi coloranţi artificiali. Şi e gata oul. O să fie floare la ureche. Iată unde s-a ajuns în ziua de azi. Alune făcute cu ciment, somon făcut din carton presat, orez din plastic. Foarte multe din agest gen de alimente sunt produse în China. Dar nu s-ar produce dacă oamenii ar fi conştienţi şi dacă nu ar face cumpărăturile inconştienţi. Şi vestea proastă este că şi în România au ajuns aceste ouă false. Efectele secundare sunt pierderea de memorie şi demenţă. Eu prefer să consum ouă de la păsări care au fost hrănite cu cereale, au stat în grădină, au fost libere sub cer”, a spus Maria Varga.

"Hrana este otrăvită"

Scopul acestor conferinţe cu participarea unor specialişti din lumea nutriţiei este conştienzizarea oamenilor cu privire la necesitatea unei alimentaţii sănătoase şi să atragă atenţia asupra pericolului consumului de alimente cu E-uri, aditivi, coloranţi şi alte elemente chimice.

„Oamenii au început să conştientizeze importanţa dietei. Dar schimbările nu se văd de pe azi pe mâine. Se vede însă din avion, populaţia tot mai bolnavă, cazurile grave mai multe ca niciodată în istoria omenirii. Hrana este otrăvită. În miligrame, în grame, cu aceşti aditivi, aceste adaosuri ale chimiei pe care organismul nu le recunoaşte şi care duce la o toxicitate în organism, care degenerează în tot felul de boli”, a declarat Emanuel Popa, fondator Pronat, organizatorul conferinţelor cu tema „Prevenirea bolilor prin alimentaţie”.

„Vrem să-i facem pe oameni conştienţi asupra ce mănâncă. Este alegerea lor când e vorba de a cumpăra un produs, de a-l mânca. Nu este vina celor care produc, ci e vina celor care cumpără. Vreau ca oamenii să îşi asculte eul interior, instinctul nu poate să-i înşele. Şi atunci vor face alegerea corectă. Dar ei nu pot să îşi asculte instictul în agitaţia din ziua de azi, oamenii au nevoie de linişte să se poată asculta pe ei. Nu mai este niciun secret că foarte multe boli pleacă de la alimentaţie. Dieta este cauza numărul unu al bolilor şi al deceselor premature. Alimentele conţin multe chimicale”, a declarat Maria Varga pentru „Adevărul”.



Maria Varga a prezentat şi câteva studii făcute în America. „Comparativ cu anul 1980, americanii consumă cu şase litri mai mult ulei pe an. De trei ori mai multă brânză şi de patru ori mai mulţi cartofi prăjiţi. Dieta bunicilor consta în 15 la sută grăsimi, rareori la 20 la sută. În ziua de azi, de cele mai mai multe ori se ajunge la 35-80 la sută din totalul dietei. Este ireal. 80 la sută din produsele din supermarket nu existau pe vremea bunicilor noştri. Oare cum s-au hrănit ei? Au reuşit. Nu toate alimentele din comerţ sunt rele, dar trebuie să învăţăm să alegem”, a mai spus Maria Varga.