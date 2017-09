Timişoara – Capitala Mondială a Anesteziştilor. “Noi trăim pe front, ne luptăm cu moartea. Avem un lung meci cu Doamna în negru"

Specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă din România este una dintre puţinele din domeniul medical care se aliniază la standarde internaţionale. Organizarea în România a unui Congres de acest nivel este rezultatul aprecierii pe care are şcoala românească de ATI.

“Timişoara este Capitala mondială a anesteziştilor. Este o realizare, este munca noastră, a meseriaşilor din domeniu. Fără sprijinul statului înţelep sau al vreunui partid. Iată că pe plan internaţional, cum rar se întâmplă, suntem apreciaţi pentru ceea ce facem. Chiar mai mult decât pe plan intern. Anestezia şi Terapia Intensivă în România a evoluat foarte mult în ultimul timp. Şi asta datorită unor proiecte pe care le-am câştigat şi pentru care ne-am luptat. Noi nu am aşteptat plângând să ne vină soluţii de sus. Noi le-am creat. Ne-am creat propria lege de organizare, este modernă. Suntem singurii care dăm examenul de specialitate după diploma europeană. Subiectele vin în plic de la Bruxelles şi sunt corectate acolo. Acum cinci ani, când veneau invitaţi din străinătate, eram fericirţi dacă ne pot da un aparat second-hand pe care-l schimbau. Acum avem echipamente de ultimă generaţie, chiar se miră şi ei. Uneori avem ce nu au ei. Realmente se mai întâmplă şi aşa. Acum le cererem altceva, în domeniul de cercetare, publicări de articole, să facem proiecte împreună”, a declarat Dorel Săndesc, preşedinte Societăţii Române de ATI.



Speakeri de pe cinci continente

Specialiştii participă la conferinţe şi vor prezenta cele mai noi informaţii din domeniul Anesteziei, Terapiei Intensive şi Medicinii de Urgentă. Sunt 96 de speakeri de renume din America de Nord, Europa, Asia, Australia şi Africa. Sunt ţări care vin pentru prima dată în România, cum ar fi Malaesia, Indonezia, India, China, Nigeria sau Dubai.

“Noi tratăm cele mai grave cazuri din spital”

Congresul vine şi cu mare expoziţie care prezintă cele mai avansate tehnologii din domeniu.





Medicii se pregătesc pentru Timişoara Capitala Culturală Europeană

Deschiderea oficială de la Centrul Regional de Afaceri a fost completată cu lansarea proiectului “Medicină şi Cultură”, care a oferit, în sala Operei, un concert simfonic susţinut de Orchestra Simfonică a Medicilor din Bucureşti, având-o ca invitată specială pe soprana Libuse Santorisova, din Italia.