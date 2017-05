Timişoara Capitală Culturală Europeană, proiectul de ţară lăsat de izbelişte: „Acum ar fi trebuit să închid totul şi să trimit lumea acasă”

Odată cu desemnarea Timişoarei Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, proiectul a devenit unul de ţară, în programul de pregătire a oraşului fiind implicate autorităţile locale, cele judeţene, dar şi Guvernul României. Programul are prevăzut, pentru perioada 2017 – 2021, un buget de 48,5 milioane de euro, dintre care 20 de milioane de euro de la bugetul local, 12 milioane de euro de la guvern şi 5 milioane de euro de la Consiliul Judeţean Timiş. Alţi 3 milioane de euro sunt prevăzuţi prin programe UE, 4 milioane de euro de la alte instituţii publice şi 4,5 milioane de euro din sectorul privat.

Prin raportul de desemnare a Timişoarei Capitală Culturală Europeană, juriul i-a recomandat României „să rezolve urgent două aspecte esenţiale pentru a avea posibilitatea de a sprijini implementarea cu succes a programului CeaC (n.r. Capitală Europeană a Culturii)”.



„Experienţele anterioare au arătat că, pentru a avea succes, o CEaC are nevoie de construirea unei fundaţii solide în perioada imediat următoare desemnării. Adoptarea unei noi baze legale pentru a permite funcţionarea Asociaţiei TM2021. Acordul asupra contribuţiilor Guvernului la CEaC. Capitala Europeană a Culturii trebuie tratată ca un proiect unic, fără să fie necesar ca CEaC să solicite finanţare pe bază de proiect pentru fiecare proiect inclus în programul de candidatură”, se arată în raportul juriul care a desemnat Capitala Culturală.

În ciuda recomandărilor Comisiei Europene s-a ajuns în situaţia ca, la opt luni de la desemnarea Capitalei Culturale, Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii, care implementează proiectul, să funcţioneze cu bani rămaşi de anul trecut, din perioada candidaturii. Pentru acest an, Asociaţia ar fi trebuit să primească de la Primăria Timişoara 1,6 milioane euro şi de la Consiliul Judeţean 400.000 de euro, de la Guvern nefiind prevăzută pentru acest an alocarea unor sume de bani. Consiliul Local Timişoara a alocat în buget contribuţia pentru Asociaţie. „În momentul în care Asociaţia solicită şi se parcurg procedurile garantez că se fac plăţile cu maximă promptitudine”, susţine primarul Nicolae Robu. Asociaţia a cerut, dar nu a primit încă nimic de la Primărie.



„Primăria a alocat suma cuprinsă în dosarul de candidatură pentru întreg anul, dar deocamdată se caută o soluţie legală pentru a ne putea fi transferaţi banii. Vor să găsească o metodă pe baza Ordonanţei 51 din 1998 (n.r. privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale)”, a declarat preşedintele Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, Simona Neumann. Şi Consiliul Judeţean a alocat în 2017 suma pentru Timişoara Capitală Culturală Europeană. Numai că banii nu au fost alocaţi Asociaţiei, singura care poate derula proiecte în cadrul programului, ci unor proiecte culturale. Astfel, e nevoie de o rectificare bugetară prin care banii să fie alocaţi direct Asociaţiei. „În primul rând noi ne-am angajat să plătim cotizaţia. Legat de proiecte, am stabilit o întâlnire cu doamna directoare a Asociaţiei pentru a avea o discuţie. Banii trebuie alocaţi pe proiecte, nu neapărat Asociaţiei. Pot fi alocaţi bani şi unor instituţii din cadrul Asociaţiei”, a declarat Călin Dobra.

Chiar dacă vin banii, timpul nu mai poate fi dat înapoi

Timpul este, însă, neiertător. Rectutarea personalului şi instruirea lui, dar şi activităţile culturale programate în cadrul unor festivaluri organizate în Timişoara au fost ratate. Chiar şi în condiţiile în care Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii va primi mâine banii de la Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean, jumătate de an s-a scurs, mai rămânând doar câteva luni la dispoziţie pentru acest an. „Noi vom putea folosi mult mai puţini bani având în vedere că a trecut deja jumătate de an. Trebuie să tai din toate activităţile pentru că nu mi-au fost viraţi banii încă, iar când se virează trebuie să refac planul de activităţi pe timpul rămas pentru că timpul nu mi-l dă nimeni înapoi. Noi acum, practic, lucrăm pe bani rămaşi de anul trecut. Slavă Domnului că am făcut economii din perioada candidaturii şi acum putem funcţiona pentru că altfel acum trebuia să închid totul şi să trimit lumea (n.r. oamenii care lucrează în cadrul Asociaţiei) acasă”, a declarat Simona Neumann (foto dreapta).

Prea mulţi comisari

Tocmai pentru că timpul este foarte preţios în proiectul Timişoara Capitală Europeană a Culturii, iar până la aprobarea bugetelor anuale se pierd aproape trei luni în fiecare an, e nevoie ca Asociaţiei să i se permită să funcţioneze pe buget multianual, aceasta fiind o recomandare şi a Comisiei Europene pentru România. Tot Guvernului, Comisia Europeană i-a recomandat să aprobe, la fel ca în cazul Sibiului, o hotărâre prin care să se facă o derogare de la legea achiziţiilor publice astfel încât Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană să nu se blocheze în proceduri. Directoarea Asociaţiei nu îşi pune, însă, speranţe în această derogare.



„Ni s-a spus că probabil nu se va face nicio derogare, ceea ce va încetini foarte mult toate procedurile. Este şi asta o recomandare a Comisiei Europene. Eu nu am cerut să se încalce legea, ci dacă există o posibilitate cum a fost în cazul Sibiului. Noi ne conformăm. În niciun caz nu vom încălca legea”, a declarat Simona Neumann. Pe lângă problema bugetului multianual şi derogarea de la legea achiziţiilor publice, Guvernul ar fi trebuit să desemneze până acum şi un comisar pentru Capitală Culturală, care să asigure relaţia Asociaţie – autorităţi locale – autorităţi centrale. „Noi am solicitat în septembrie şi am revenit cu o adresă să fie desemnată această persoană care trebuie să fie o persoană foarte competentă şi să înţeleagă ce înseamnă o Capitală Culturală”, a mai decalarat directoarea Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană.



Prezent în weekend-ul care a trecut la Timişoara, premierul Sorin Grindeanu a spus că aşteaptă cerinţe din partea autorităţilor locale. Premierul a mai spus că din punct de vedere legislativ Guvernul nu trebuie să facă nimic. „Nu suntem în situaţia din 2007 a Sibiului. Suntem în cu totul alt cadru. Tot ceea ce înseamnă parte legală este aşezată aşa cum trebuie”, a declarat Grindeanu. Întrebat dacă se va desemna un comisar pentru Cultură, aşa cum a cerut Comisia Europeană, premierul a spus ironic că „e plină ţara de comisari, mai facem unul”. Toate angajamentele asumate de România, dar nerealizate se vor regăsi în raportul prezentat în luna octombrie Comisiei Europene. „Va fi prezentată situaţia reală. Eu întodeauna spun lucrurilor pe nume”, a declarat preşedintele Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, Simona Neumann.