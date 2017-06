Tandreţe pe cel mai înalt horn din Europa. „Balaur din Banat“ a urcat cu iubita la 360 de metri. Interzis celor slabi de înger VIDEO

Flaviu Cernescu a urcat deja cele mai înalte hornuri din România. Pe primul loc este cel de la Baia Mare, înalt de 350 de metri. Următoarea provocare era cel mai înalt turn din Europa. Acesta se află în Slovenia, la Trabovlje, nu departe de Maribor.



Hornul are o înălţime de 360 de metri şi aparţine unei centrale electrice de pe râul Sava. A fost construit în anul 1976. Slovenii au decis să facă un horn atât de înalt pentru a se asigura că emisiile sunt îndepărtate din valea îngustă în care se află centrala.

“Am urcat surprinzător de repede. Ne-a luat o oră şi un pic. O parte am urcat prin interior, apoi pe exterior. Cred că este al 20-lea coş pe care-l urc. În România am urcat deja pe cele mai înalte. Aşa că am căutat ceva mai tare. În Slovenia se află cel mai înalt coş din Europa, este râvnit de mulţi. Deşi a fost construit în 1976, arată bine, se vede că a fost întreţinut. La noi mai toate sunt într-o stare destul de proastă. Acest turn are şi supraveghere video”, a declarat Flaviu Cernescu, calculatoristul care s-a lăsat de meserie pentru a trăi liber.



Ajuns în vârful hornului de 360 de metri, Flaviu Cernescu a făcut şi obişnuitele sale jonglerie cu piersici. Înregisrarea video a fost urcată pe Youtube în urmă cu două zile şi are deja peste 23.000 de vizualizări.

















