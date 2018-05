Street Food Festival s-a întors la Timişoara! Experienţe culinare în zeci de rulote şi camionete

Timişoara este din nou gazda conceptului fenomen care a luat cu asalt România în 2016 alături. Gurmanzii sunt invitaţi în acest weekend de patru zile să facă o scurtă călătorie plină de gust prin întreaga lume cu ajutorul preparatelor în cadrul celei de-a doua ediţii a Street Food Festival.

“Azi în Timipşoara, mâine în toată ţara! Aşa spunea faimoasa vorbă, aşadar nu aveam cum să nu ne conformăm. Din fruntea Banatului dăm în 2018 startul la un maraton culinar ce va include 11 oraşe, sute de ore de experienţe culinare inedite şi sute de reţete excepţionale. Ne bucurăm că la nici 2 ani de la evenimentul de lansare a conceptului de eveniment Street Food Festival începem să vedem schimbări reale şi investiţii importante în acest domeniu. Publicul din ţara noastră s-a dovedit a fi unul extrem de deschis la această iniţiativă, iar chefii bucătari extrem de încântaţi de ideea de a lăsa bucătăriile standard în favoarea bucătăriilor stradale. Aşadar dragi timişoreni, ne revedem de azi până duminică în Parcul Rozelor şi pe strada Academician Alexandru Borza. Sperăm că v-aţi antrenat apetitul, urmează un program absolut de-li-cios”, a transmis Nely Borza, manager de proiect Street Food Festival.

În perioada 10 - 13 mai Street Food Festival parchează food-truck-urile pline cu delicii alături de concerte cu muzică bună în Parcul Rozelor şi pe strada Academician Alexandru Borza.

Alături de mâncarea bună, participanţii vor putea să se relaxeze în compania unor concerte cu muzică live.



Programul pe zile este următorul:

Joi: Melting Dice, Moon Museum

Vineri: Dimitris Bats, Ana and the Changes, Firma

Sâmbătă: Next Ex, JazzyBIT, Byron

Duminică: Domino, Lucia.

Zeci de comercianţi sunt pregătiţi să ofere gurmanzilor preparate din întreaga lume. De la burger la sendvişuri, la mâncare mexicană, mediteraneană, chinezească, până la preparate cu specific italian, maghiar sau românesc.