Pensionară ajunsă la spital, acuzată că „a prestat muncă nedeclarată“ şi obligată să plătească spitalizarea. Femeia s-a rănit la coloana vertebrală culegând struguri

O pensionară în vârstă de 63 de ani din Timişoara a ajuns la spital cu o fractură de vertebră după ce a căzut în timp ce încerca să le dea o mână de ajutor vecinilor săi la culesul strugurilor din curte. Potrivit renasterea.ro, care a făcut public cazul, în timp ce îşi ajuta vecinii, femeia a căzut şi s-a lovit.

„În ziua de 11.10.2017 am făcut o vizită vecinilor mei (…), care culegeau strugurii din curte. De bună credinţă, după câteva vorbe cu aceştia, am dorit să-i ajut fără a avea vreo pretenţie financiară sau materială. La un moment dat, eu m-am urcat pe o remorcuţă pentru maşină mică, de unde m-am dezechilibrat şi am căzut, lovindu-mă la cap. Vecinii mei m-au ridicat şi m-au dus cu maşina lor la Spitalul Municipal, unde s-a constatat că am capul spart şi cervicala fracturată. De aici am fost transferată la Spitalul Judeţean, unde mi s-a confirmat acelaşi diagnostic şi cei de aici m-au transferat la spitalul Casa Austria, la secţia politraumatisme, unde am rămas internată şase zile”, povesteşte femeia, citată de renasterea.ro.

La externare, femeia a primit o scrisoare în care coordonatorul Clinicii de Politraumatologie din cadrul Casei Austria, Horia Cristian, îi reaminteşte femeii cât de bine a fost tratată şi îi aduce la cunoştinţă nota de plată: 2.385 lei; cheltuieli pentru hrană: 42 lei; cheltuieli pentru medicamente pe perioada spitalizării: 55 lei; cheltuieli pentru materiale sanitare: 111 lei; alte investigaţii: 580 lei. Total cheltuieli: 3.173 lei.

„În România, ca de altfel în întreaga Uniune Europeană, asigurările sociale de sănătate nu acoperă costurile cu accidentele sau vătămările din culpă; în această categorie se includ toate tipurile de accidente, rutiere, accidentele de muncă, precum şi accidentele sportive. În cazul accidentelor rutiere, costurile sunt acoperite de asigurarea RCA sau asigurarea CASCO, în cazul accidentelor de muncă, costurile sunt acoperite de Ministerul Muncii, iar în cazul accidentelor sportive, de asigurările de risc pentru activităţile sportive. În cazul în care persoana respectivă desfăşoară muncă nedeclarată, va trebui să suporte costurile spitalizării”, se arată în scrisoarea primită de femeie. Cum femeia s-a accidentat prestând „o muncă nedeclarată”, medicii au pus-o la plata spitalizării, transmiţându-i că în cazul în care nu plăteşte va fi deschis un proces pentru a se stabili dacă a fost un vinovat pentru vătămarea corporală a femeii, iar dacă a fost un vinovat, el să fie pus la plată.

„Suntem obligaţi să facem toate diligenţele necesare pentru a recupera, de la persoanele aflate în culpă, dacă există această culpă, contravaloarea cheltuielilor efective ocazionate de asistenţa medicală acordată în spitalul nostru. Dacă accidentul s-a produs în timp ce aţi desfăşurat muncă nedeclarată (fără forme legale), conform prevederilor legale în vigoare, avem obligaţia de a sesiza instanţa de judecată competentă care va aprecia dacă vătămarea dumneavoastră s-a produs din culpă şi cui aparţine această culpă. Persoana aflată în culpă va trebui să suporte cheltuielile de spitalizare”, se mai arată în scrisoarea primită de pacientă şi publicată de renasterea.ro.

„Este exemplul tipic de muncă neînregistrată”

Contactat pentru un punct de vedere, medicul Horia Cristian a declarat pentru „Adevărul” că în potrivit legii, spitalul este obligat să recupereze costul spitalizării de la persoana vinovată de producerea vătămării corporale. Medicul susţine că în cazul în care pacientul nu plăteşte, spitalul deschide proces în care îi cere instanţei să stabilească vinovatul şi să îl pună la plată. „Doamna a primit o scrisoare care explică acest lucru. Doamna efectua o muncă neînregistrată. Este exemplul tipic de muncă neînregistrată. Dacă instanţa spune că doamna a avut un accident care nu era legat de muncă, foarte bine, instanţa este suverană. Dacă instanţa stabileşte că doamna presta o muncă nedeclarată, atunci poartă culpa şi instanţa va hotărî că trebuie să plătească”, a declarat Horia Cristian.

Medicul, fost parlamentar de Timiş, a dat şi exemple de cazuri în care pacienţii pot fi puşi la plată după ce s-au accidentat prestând o muncă nedeclarată. „În caz de vătămare corporală răspunde o persoană în culpă. Dacă mă urc pe casă să îmi repar acoperişul, lucru pe care nu ar trebui să îl fac pentru că este o activitate pe care trebuie să o facă un profesionist, îmi asum riscurile. Aici nu se pune problema unei îmbogăţiri nejustificate, nu ne cresc salariile. Noi nu aplicăm decât legea. Toţi cei care vin în urgenţă, care îşi taie mâna cu toporul, cu flexul ar trebui să răspundă pentru că noi tratând aceşti pacienţi luăm bani de la ceilalţi pacienţi, de la pacienţii din spitalul judeţean cu boli de inimă, de ficat, ulcere şi aşa mai departe, boli care sunt plătite cu bani de la Casa de Asigurări de Sănătate”, a mai spus Horia Cristian.

Întrebat cine ar trebui să suporte costurile în cazul unei persoane care îşi taie un deget spărgând lemne pentru a se încălzi, prestând astfel o muncă nedeclarată, fostul deputat a admis că sunt „sunt o grămadă de zone gri”. Horia Cristian a dat la rândul său un exemplu de situaţie în care pacientul ar trebui pus la plată: un accident rutier în care şoferul vinovat de producerea accidentului suferă o votomare corporală. „Conduceţi maşina şi intraţi în stâlp. Vi se pare normal să plătiţi spitalizarea? Mi se pare bizar că oamenii sunt de acord să plătească pentru repararea propriei maşini, dar nu sunt dispuşi să plătească pentru repararea propriei sănătăţii. Oamenii nu văd sănătatea ca pe un bun. La Craiova, spitalul execută pacienţii, lăsându-i să se îndrepte apoi împotriva vinovatului. Din acest motiv Înalta Curte a dat o decizie prin care spitalul este obligat să ceară instanţei să stabilească vinovatul”, a mai declarat Horia Cristian.

Fost şef al Casei de Asigurări de Sănătate, Horia Cristian a declarat că situaţii precum cea a femeii rănite în timp ce îşi ajuta vecinii să culeagă struguri reprezintă doar 2 % din totalul cazurilor de accidente suferite de persoane care prestează o muncă nedeclarată. „Dacă culege cireşe ca să le vândă în piaţă, este muncă nedeclarată. Este principalul gen de muncă neînregistrată din România. Marea majoritate a celor care lucrează neînregistrat lucrează în agricultură. Tata împreună cu copiii lucrează pământul şi niciunul nu este asigurat”, a mai declarat Horia Cristian.