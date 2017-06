Oscarurile fotografiei, în premieră la Timişoara. Imagini tulburătoare, chinuitoare şi dureroase

Deschiderea oficială a turului global al expoziţiei a avut loc la Amsterdam în luna aprilie. Timp de un an, expoziţia World Press Photo călătoreşte în peste 100 de oraşe din 45 de ţări, atrăgând un public de peste 4 milioane de vizitatori în fiecare an.

Cea mai importantă expoziţie de fotojurnalism la nivel global a ajuns pentru prima dată şi la Timişoara. Vernisajul expoziţiei de la Muzeul de Artă (Palatul Baroc) a avut loc marţi seara.

Fotograful Cristian Movilă, preşedintele Fundaţiei Eidos, este omul care a a adus în România expoziţia World Press Photo.

„Au fost deja cinci ediţii la Bucureşti, însă este prima dată când facem şi la Timişoara. Am vrut de mai mult timp să aduc expoziţia la Timişoara dar nu am avut un partener. Mă bucur că anul acesta am reuşit. Sper să vină cât mai multă lume să vadă imaginile expuse. Expoziţia este rezultatul unui concurs internaţional. Toţi fotografii trimit imaginile şi un juriu format din editori şi fotografi din Amsterdam decide cine câştigă. Apoi pleacă exploziţia în toată lumea. După Timişoara urmează să facem expoziţia, în toamnă, şi la Cluj”, a declarat Cristian Movilă, care lucreză pentru New York Times în zone de conflict.