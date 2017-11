O invenţie care poate salva zeci de mii de vieţi în cazul unui cutremur, ignorată de 15 ani. Inventatorul e resemnat: „Eu mi-am făcut datoria faţă de patrie“

Pornind de la studii care arată că în cazul cutremurelor mai bine de 60 la sută din pierderile de vieţi omeneşti şi pagube materiale sunt provocate de incendii sau explozii cauzate de scurgerea gazelor, inginerul timişorean Dan Rău a gândit un robinet care să fie montat pe branşamentele de gaz de la intrarea în blocuri sau alte clădiri, astfel încât, la un cutremur de o anumită intensitate, gazul să se închidă automat.

Cum funcţionează aparatul

Dispozitivul inventat de Dan Rău este montat pe un robinet normal. Inginerul a explicat cum funcţionează aparatul, care este acţionat automat în caz de cutremur cu ajutorul unui pendul. „Când robinetul este deschis la maximum pică o siguranţă, care este în legătură cu o pârghie, iar în interioul unui arc elicoodal este un pendul seismic. Acest pendul este astfel calculat încât perioada de rezonanţă să corespundă cu frecvenţa maximă. Dacă vine un cutremur slab, acest pendul oscilează mai puţin. În cazul unui cutremur mai puternic atunci partea de jos a pendulului activează pârghia şi toată energia este utilizată la închiderea robinetului”, a explicat Dan Rău.

Aparatul inventatorului sau un sistem naţional de întrerupere a gazului de la distribuitor?

Inginerul a explicat de ce dispozitivul inventat de el este o soluţie mai bună decât o posibilă întrerupere a distribuţiei de gaz la nivel naţional cu 15 sau 20 de secunde înainte de producerea unui cutremur. Dan Rău a arătat că oprirea gazului la nivel naţional nu poate fi făcută în câteva zeci de secunde, pentru a fi eficientă o astfel de operaţie fiind nevoie de aducerea presiunii din reţea la zero. „Reţeaua naţională de distribuţie nu e aragaz, să învârţi butonul. Dacă oprirea gazului este o problemă, repunerea sub presiune este o problemă mult mai mare, pentru că trebuie să mergi în fiecare apartament. În al doilea rând depresurizarea impune riscul de a pătrunde aer în reţeaua de distribuţie. Însuşi magistrala poate deveni o bombă”, a declarat Dan Rău.

Convins de utilitatea dispozitivului său, care nu ar costa mai mult de 300 de euro dacă ar fi produs în serie, Dan Rău a bătut pe la uşa tuturor instituţiilor şi ministerelor care ar putea obliga proprietarii imobilelor să monteze astfel de dispozitive la intrarea în bloc pentru oprirea gazului în caz de cutremur.

„Eu l-am brevetat mi-am făcut datoria faţă de patrie. Am plătit taxele aferente de atâţia ani, dar la noi până nu se întâmplă ceva nu ia nimeni nicio măsură. Apoi să vedeţi câte comisii de specialişti. Va veni şi ziua aceea când se va produce cutremurul. Să vedeţi câţi specialişti. O să le zic doar atât: Unde aţi fost oameni buni când vorbeam ca Moise în deşert şi mă chinuiam ca Isus pe cruce. Toţi mi-au spus acelaşi lucru. Fără ceva, aşa (n.r. mită), nu veţi reuşi”, a declarat Dan Rău. Eu pun următoarea întrebare. Investeşti 300 de mii de euro să o reabilitezi o clădire din punct de vedere seismic şi constanţi că a rezistat din punct de vedere seismic, dar a fost distrusă de incendii sau explozii produse după. Ce faci atunci?”, a declarat Dan Rău.

Un hăţiş de legi tâmpite

Timişoreanul e resemnat. Spune că, dacă ar fi avut măcar 10 la sută din capacităţile tehnice pentru a înfrunta birocraţia, ar fi reuşit să arate cât e de util dispozitivul inventat de el. „Eu am ajuns la o vârstă la care pot spune că m-am săturat de sistemul ăsta de la noi. M-am săturat. M-am chinuit. Vreţi să vă spun că jumătate din cei cu care am discutat sau am purtat discuţii sunt urmăriţi penal? În momentul în care văd hăţişul ăsta de legi tâmpite, automat mă demoralizez”, a mai declarat inginerul.

Dan Rău susţine că „dacă eu aş fi fost sigur că această ţară nu are nevoie arzătoare de acest produs poate că îl dădeam la turci sau la chinezi care ar fi apărut pe piaţă cu acest produs”. „Eu sunt convins că dacă România are nevoie arzătoare de 10 produse şi dau dreptul la toţi specialiştii să caute aceste produse, acest produs ar intra în aceste 10 produse”, a declarat Dan Rău, care a încercat să discute inclusiv cu firme care ar putea produce dispozitivul foarte simplu, dar discuţiile au eşuat.