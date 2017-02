Nicolae Robu, precizări despre dosarul DNA în care este suspect: „Mă doare când onoarea, bunul meu cel mai de preţ, îmi este pătată în mod atât de nedrept”

Primarul Timişoarei Nicolae Robu a organizat sâmbătă o conferinţă de presă în care a explicat vizita sa la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), unde a fost anunţat că este suspect într-un dosar de corupţie. Nicolae Robu a declarat că ceea ce i s-a întâmplat lui ieri „este de o nedreptate strigătoare la cer”, edilul subliniind că nu se referă la DNA.

„Nedreptatea constă în modul în care s-a făcut mediatizarea acestui caz. Este strigător la cer să apar în mass-media implicat într-un mare scandal, cu nu ştiu ce vini în afaceri necurate. Realitatea este în felul următor. Eu am fost chemat, nu în calitate de învinuit, ci în calitate de suspect pentru că am semnat două contarcte de vânzare – cumpărare şi cele două contracte sunt suspecte de a fi făcute fără îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzută de legea 112. Ce caută Robu în prim-plan în toată povestea aceasta? E vorba de două apartamente, unul cu o cameră şi altul cu două camere. Astăzi am fost şi eu să văd despre ce e vorba. Nu am nici cea mai mică vină şi presupunând că aparatul de specialitate a greşit, eu ca primar nu am nicio vină”, a declarat Nicolae Robu.

Primarul Nicolae Robu a spus că nu îşi face griji că va fi trimis în judecată, însă este foarte deranjat că i-a fost pătat „ce are mai de preţ: onoarea”. „Vedeţi unde s-a ajuns? Eu de ani de zile atrag atenţia că legea este aberantă. Cei care îşi asumă funcţii sunt expuşi. Pot să îşi îndeplinesc funcţiile şi oricând sunt vulnerabili. De ce merit eu să fiu prezentat într-o asemenea ipostază pentru că nu îmi fac griji că o să fiu pedepsit când sunt un om curat cinstit, care nu fac altceva decât să muncesc de dimineaţa până noaptea în interesul public? Bunul meu cel mai de preţ este onoarea şi atunci mă doare când tocmai onoarea îmi este pătată în mod atât de nedrept şi incorect”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Edilul a prezentat şi imgainile celor două apartamente vândute în mandatul său, arătând că e vorba de un apartament cu o cameră şi unul cu două camere în care locuiesc două familii simple.