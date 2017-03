Maşina viitorului, mai aproape decât ne imaginăm: „În mai puţin de 10 ani vei vedea maşini care trec pe lângă tine fără să fie nimeni înăuntru“

Paul este un inginer român stabilit în Germania care lucrează în domeniul siguranţei auto, fiind expert în domeniu pentru mărci ca BMW, Audi sau Volkswagen. Unul dintre palierele pe care s-a specializat Paul este siguranţa maşinilor autonome. Domeniul este de mare actualitate, toate capacităţile producătorilor auto fiind concentrate pe realizarea maşinii autonome. Practic, marii producători de maşini se bat să producă maşina electrică pentru care nu va mai fi nevoie de şofer.

„Maşina viitorului este mai aproape de noi decât am crede. Imaginează-ţi că în aproximativ cinci ani vei putea fi pasager în propria ta maşină chiar dacă stai pe scaunul şoferului, iar în mai puţin de 10 ani vei vedea maşini care trec pe lângă tine pe şosea şi nu vei vedea pe nimeni înăuntru. Imaginează-ţi că vrei să faci o vizită cuiva aflat la o distanţă de câteva sute de kilometri şi tot ce trebuie să faci este să te urci în maşină şi fără să depui niciun efort vei ajunge la destinaţie. Imaginează-ţi că poliţia nu te va mai opri în trafic pentru neacordare de prioritate, iar viteza excesivă şi nerespectarea semnelor de circulaţie vor fi parte a trecutului. Cele mai afectate meserii vor fi cele de poliţist, şofer şi curier, deoarece maşinile vor putea să se conducă singure respectând toate regulile de circulaţie. Asta este realitatea care în scurtă vreme va deveni actuală”, a declarat Paul Danci pentru „Adevărul”.

Potrivit inginerului român industria auto ia o direcţie nouă, iar în curând conceptul despre ceea ce înseamnă maşină personală va fi revoluţionat. „În următorii ani, marii producători de maşini vor lansa maşini cu sisteme care permit ca acestea să ia decizi fără intervenţia unei fiinţe umane. În plus, pe lângă toate acestea maşina viitorului va fi una electrică”, a mai arătat tânărul, potrivit căruia conform standardelor din industria constructoare de maşini, există cinci nivele de conducere autonomă a vehiculelor. „Zero înseamnă că maşina nu oferă niciun fel de asistenţă şoferului, iar nivelul cinci însemnă că maşina poate lua toate deciziile în ce priveşte condusul, iar şoferul nu trebuie să mai participe cu ceva, poate să fie chiar absent. Majoritatea maşinilor de astăzi, cu sisteme de asistenţă la condus, se încadrează la nivelul trei”, a mai arătat Paul, care a lansat şi un scenariu. „Imaginează-ţi că în următorii ani vei putea să îţi comanzi un televizor de pe internet şi să îţi trimiţi maşina la depozit să îl aducă acasă. Nu vei mai avea nevoie de firme de curierat”, a arătat inginerul român din Germania.

Anul 2021 este preconizat ca anul în care marii producători vor lansa pe piaţă modele care se încadrează la nivelul patru de conducere automată. Asta înseamnă că maşina se va putea conduce singură pe autostradă, iar şoferul ar trebui să fie apt să preia comanda doar în cazuri excepţionale.

Maşina - computer

„Unul dintre punctele cele mai importante în construcţia acestor maşini este software-ul. Astăzi, o maşină din clasa de lux se bazează pe aproximativ 100 de milioane de linii de cod sursă ca să poată rula. Doar sistemul de radio şi de navigaţie a unei maşini din clasa de lux are peste 20 de milioane de linii de cod sursă. Ca şi comparaţie, un avion Boeing 787 are aproximativ 7 milioane de linii de cod sursă, iar un avion de luptă F-35 Joint Strike Fighter are aproximativ 6 milioane de linii de cod sursă. Se estimează că dimensiunile software-ului se vor tripa în următorii cinci ani ajungând la 300 de milioane de linii de cod sursă. Direcţia înspre care se îndreaptă software-ul din maşini este software generat automat pe bază de modele. Asta înseamnă că peste 90% din codul dintr-o maşină nu va mai fi scris manual de programatori, ci vor crea modele, iar codul va fi generat pe baza acelor modele”, a mai arătat Paul Danci.

Potrivit inginerului, în maşina viitorului nu doar partea de software reprezintă o mare provocare, ci şi partea electrică şi electronică. „Pentru a susţine nevoia puterii de procesare şi stocare a unei maşini autonome, în următorii ani se vor introduce sisteme electronice complexe de procesare care pot avea zeci de procesoare, iar o maşină va avea zeci de astfel de sisteme complexe de procesare. Calculatorul personal sau laptopul tău va fi considerat ca şi un calculator de buzunar comparat cu calculatoarele care vor da viaţă maşinilor viitorului. Totodată pentru ca maşina viitorului să o poată înlocui pe cea de astăzi se fac eforturi imense pentru a evolua sau chiar revoluţiona sursele de alimentare ale maşinilor”, a mai arătat tânărul inginer.

Paul a explicat că motoarele termice, aşa cum sunt astăzi majoritatea, vor dispărea obligatoriu, fiind înlocuite de motoarele electrice ale căror avantaje sunt foarte multe în comparaţie cu cele termice. „Câteva din avantaje ar fi: poluarea zero, cuplul motor dezvoltat este aproape tot timpul la nivelul maxim, lipsa zgomotului motorului, necesitatea unei cutii de viteze dispare, multe din componentele în mişcare vor dispărea iar controlul motoarelor electrice este mult mai precis ceea ce face o maşină electrică mult mai confortabilă. Dar pe lângă avantajele maşinilor electrice, ca şi întotdeauna există şi dezavantaje cum ar fi: timpul considerabil mai mare de „alimentare” a maşinii electrice, masa acumulatorilor contribuie semnificativ la masa întregii maşini, pericolele cauzate de tensiunile la nivele înalte pot crea accidente pentru cei care folosesc sau repară astfel de maşini”, a subliniat Paul.

Legislaţia trebuie să ţină pasul cu tehnologia

Tehnologia nu este singurul domeniu afectat de maşina viitorului. Legislaţia, susţine inginerul român din Germania, trebuie actualizată, iar câteva ţari europene pregătind deja pachete de legi care să susţină şi din punct de vedere legal noul concept de maşină personală. „Cine va fi vinovat în cazul în care o maşină autonomă va omorî un copil sau va avaria alte maşini din trafic sau maşini parcate? Care este limita până la care producătorul maşinii va răspunde şi de unde începe răspunderea posesorului maşinii? Cine răspunde dacă maşina ia decizii şi nu mai poate fi controlată? Sunt întrebări la care se vor găsi răspunsuri din punct de vedere legal foarte curând”, a arătat Paul Danci.

O mare provocareeste şi comunicarea între maşina autonomă şi celelalte maşini din trafic sau dintre maşină şi infrastructură. „Imaginează-ţi că te plimbi noaptea prin oraş şi toate semafoarele sunt pe culoare verde. Asta se poate întâmpla deoarece maşina va comunica cu toate semafoarele şi dacă nu există alte maşini sau pietoni în jur, toate se vor adapta pentru ca tu să ai culoarea verde la semafor. Fiind în România, infrastructura rutieră nu este la cele mai înalte standarde, maşina viitorului va detecta o groapă în carosabil şi prin sistemele de comunicaţie va anunţa şi celelalate maşini din zonă despre această groapă ca să poată ocoli daca va fi nevoie”, a mai arătat Paul Danci.

Inginerul a declarat, însă, una dintre cele mai mari provocări care stau în calea construcţiei maşinii viitorului este, însă, securitatea cibernetică. „Noţiunea de securitate cibernetică în domeniul autovehiculelor a apărut prin anul 2012. Cei mai mari jucători din industria securitaţii cibernetice din domeniul IT au intrat deja în jocul acesta în industria constructoare de maşini. Niciun sistem nu este perfect sigur din punct de vedere al securităţii. Este o chestiune de timp până ce orice sistem de securitate poate fi compromis. Ce ar însemna ca cineva rău intenţionat să reuşească să preia controlul tuturor maşinilor autonome aflate în trafic într-un oraş ca şi Bucureşti? Dacă intenţia ar fi să producă pagube materiale sau pierderi de vieţi omeneşti, aceste maşini ale viitorului vor fi obiectul ideal cu care cineva rău intenţionat să îşi poate aduce planul la îndeplinire. De aceea, una dintre primele măsuri este că marii producători au creat sisteme de actualizare a software-ului din maşină, fără a fi nevoie de a te prezenta la service (update over-the-air). Cât timp maşina ta stă parcată în garaj, aceasta se va conecta la internet şi reprezentanţa de unde ai achiziţionat maşina va trimite o actualizare de software. În cazul unor breşe de securitate constatate într-o maşină produsă deja este ca software-ul să fie actualizat prima dată pentru a evita eventualele dezastre. Pentru schimbări la partea electrică/electronică este necesară o vizită la service”, a mai dezvăluit inginerul român, care a subliniat că viitorul în care conceptul de maşină personală se va schimba este foarte aproape.