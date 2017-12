Malpraxis poliţienesc. Mărturia unui tânăr bătut de poliţişti şi jandarmi, până la hemoragie internă, după ce l-au confundat cu un interlop

Un incident de o gravitate extremă, în care au fost implicate Poliţia şi Jandarmeria, a avut loc în data de 22 noiembrie, la Timişoara. Doi tineri, colegi de muncă, au ajuns la spital în stare gravă după ce au fost confundaţi cu un interlop dat în urmărire şi au fost bătuţi cu sălbăticie de poliţişti şi jandarmi. Trei poliţişti şi un jandarm sunt arestaţi la domiciliu, fiind acuzaţi de purtare abuzivă, iar trei jandarmi şi un poliţist sunt acuzaţi de complicitate la purtare abuzivă. Cei doi tineri bătuţi de jandarmi şi poliţişti au suferit leziuni la splină şi coaste, fiind supuşi mai multor intervenţii chirurgicale. Viaţa le-a fost pusă în pericol, au concluzionat medicii. Unul dintre tinerii bătuţi a vorbit pentru „Adevărul” despre coşmarul prin care a trecut şi încă trece.

„Unde e bulangiul ăla?”

Totul a început în după-masa zilei de 22 noiembrie 2017. Bogdan şi colegul său Radu, angajaţi ai unui depozit de materiale de construcţii, s-au deplasat în comuna Moşniţa Nouă, lipită de Timişoara, pentru a discuta cu un client despre o comandă de materiale. Cei doi tineri s-au deplasat cu un BMW X5, deţinut de un prieten al lui Bogdan. „Am 34 de ani, sunt căsătorit şi am un copil. Sunt un om normal. Nu am avut niciodată nicio problemă cu legea. Am făcut o facultate. Lucrez de 14 ani, nu am avut nicio zi întârziere la muncă, niciun concediu medical”, spune Bogdan când este rugat să spună câteva cuvinte despre el.



Viaţa lui Bogdan avea să să se schimbe radical în ziua de 22 noiembrie. În drumul de întoarcere de la un client, la ieşire din Urseni, maşina în care se afla Bogdan şi colegul său a fost blocată de două maşini cu numere MAI. „La calea ferată de la ieşire din Urseni am fost opriţi de două maşini de Poliţie. Erau două Dacia Solenza albe. Nu aveau însemnele Poliţiei. S-au dat jos din maşină mai mulţi bărbaţi îmbrăcaţi în civil, cu armele spre noi. Am avut un moment de panică. Au strigat „Poliţia, Poliţia”. În secunda următoare am deschis uşa şi m-am dat jos”, povesteşte Bogdan, care avea să constate, când a pus piciorul jos, că maşina sa este, de fapt, înconjurată. „Erau şi în spatele nostru. Când am deschis uşa am simţit o lovitură undeva la cap. M-a luat o panică totală. Am căzut la pământ, după care am fost tras mai departe de maşină şi mi s-a pus genunchiul pe cap. Eu nu am ştiut ce se întâmplă cu noi. Tot întrebau:« unde e celălalt, unde e bulangiul ăla». Vorbeau pe un ton agresiv. Ziceam că nu ştiu despre ce e vorba”, a mai declarat tânărul.

„Nu ştiu despre care «ăla» e vorba”

Covinşi că Bogdan şi Radu sunt complicii infractorului pe care îl căutau, poliţiştii au început să îi lovească cu picioarele pe tinerii culcaţi la pământ care nu opuneau niciun fel de rezistenţă. „M-au întrebat unde îmi sunt actele. Le-am spus că actele sunt în cotieră, în maşină. Nu îmi dau seama cât m-au ţinut. Am fost perfect conştient. Răspundeam la fiecare întrebare a lor. Le spuneam că nu ştiu despre ce e vorba, despre care „ăla” e vorba. La un moment dat am fost încătuşat cu mâinile la spate şi am rămas întins pe jos. Nu mai ştiu exact cronologia, dar ştiu că am luat un baston pe picioare, în timp ce eram încătuşat. Nu am apucat să zic nimic. Încercam să fiu cât mai cooperant”, a mai declarat Bogdan Dragoş.

Încătuşat, dus la secţie şi ţinut două ore fără răspunsuri

După ce au fost bătuţi şi încătuşaţi, cei doi tineri au fost urcaţi, fiecare, într-o maşină de Poliţie şi duşi la Secţia 2 din Timişoara. Radu şi Bogdan au fost puşi în două camera separate. „Până acolo ne-au dus încătuşaţi. După ce mi-au luat cătuşele jos am stat cu un băiat (n.r. poliţist) aproximativ două ore. În timpul ăsta, poliţistul care stătea cu mine a spus că nu e speţa lui şi nu ştie despre ce e vorba. Puneam tot felul de întrebări despre ce s-a întâmplat”, a mai relatat tânărul. După două ore de aşteptări „au venit doi băieţi, s-au prezentat şi ne-au spus că urmăresc un infractor, că a fost o eroare şi că am fost ridicaţi noi”. „Şi-au cerut scuze. Au vorbit omeneşte”, îşi aminteşte Bogdan.

„Nu am trecut în viaţa mea prin aşa ceva”

După ce lucrurile s-au clarficat şi s-a stabilit că totul a fost o confuzie, Bogdan şi Radu au fost urcaţi în maşina Poliţiei pentru a fi duşi acasă. „În afară de faptul că îmi curgea un pic de sânge (n.r. arată spre arcadă) şi mă dureau două coaste, nici eu nu am crezut că e grav”, susţine tânărul, care le-a cerut poliţiştilor să îl ducă la maşină pentru a se asigura că totul este în regulă cu ea, mai ales că nu este a sa. „Voiam să văd că totul e în regulă şi să fie un poliţist lângă mine. Maşina am găsit-o în regulă. Ei s-au urcat în maşină şi au plecat să îl ducă pe Radu acasă. Eu m-am urcat în maşină să mă duc acasă. Era foarte aproape de casă. Aveam 200-300 de metri până acasă. Deja îmi era rău. Îmi venea să vomit. Aveam şi o fircă să nu fac ceva la maşină. Eram într-o stare de şoc. În capul meu era să ajung acasă, să se termine o dată. Nu am trecut în viaţa mea prin aşa ceva. Abia am ajuns cu maşina până acasă”, a mai relatat Bogdan Dragoş.



Odată ajuns acasă, tânărul a început să se simtă tot mai rău. S-a urcat în maşină, iar soţia l-a dus la spital. „Eu am ajuns la spital, m-au preluat repede şi nu trecuseră cinci minute şi eram deja pregătit pentru operaţie. Durerile îmi erau atât de mari că nu realizam. Au văzut că am burta plină de un lichid. Probabil era hemoragie internă”, povesteşte tânărul, care a apucat să îi trimită un mesaj prietenului său să vină şi el la spital. Radu era deja în drum spre spital, simţindu-se şi el foarte rău. „Radu îmi părea a fi mult mai grav decât mine. Am apucat să îi trimit un mesaj să vină la spital pentru că eu sunt grav. Am avut splina ruptă, două coaste fracturate şi multiple leziuni. Chiar ne-a fost pusă viaţa în pericol. Dacă nu ajungeam la spital, puteam să murim”, a mai declarat Bogdan.

„Puteam să fiu cu soţia şi cu copilul în maşină”

Bogdan, care este frate vitreg al Biancăi Drăguşanu, a declarat că toată familia sa a suferit un şoc după experienţa prin care a trecut tânărul. „A fost groaznic. A fost un şoc total pentru soţia mea, pentru părinţi, pentru fratele meu. Soţia a stat trei zile cu mine în spital, a ajuns aproape inconştientă. Mă gândesc că putea să fie oricine în locul meu. Puteam să fiu cu soţia şi cu copilul în maşină. Îmi fac tot felul de frici. Poate traumatizau copilul pe viaţă. Puteam să fiu cu un coleg care e mai slab de inimă”, a mai declarat timişoreanul.



Tânărul a declarat că după incident, nimeni din Poliţie nu l-a întrebat de sănătate, cu atât mai puţin să i se ofere consiliere psihologică. „Nu am primit nicio explicaţie, dar nici nu a fost momentul oportun. Eram mai mult adormit decât treaz. Nici nu eram în stare să port o conversaţie. În afară de domnul Iordache (n.r. procurorul de caz), care s-a interesat în permanenţă, nu m-a căutat nimeni. Nu s-a pus niciun fel de presiune”, a mai arătat Bogdan. Tânărul nu s-a constituit, momentan, nici parte civilă în dosarul penal în care sunt cercetaţi tinerii, declarând că are înceredere în Justiţie. „Momentan nu am luat în calcul varianta asta (n.r. solicitarea unor daune). Sunt afectat şi psihic de situaţie. Întodeauna am avut încredere în organele statului că îşi fac datoria. Şi acum sunt convins că o să îşi facă datoria”, a declarat Bogdan Dragoş pentru „Adevărul”.