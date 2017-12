Magazinul din Timişoara la care veneau să stea la coadă oameni din toată ţara. “Fenomenul” Comtim în perioada comunistă

Siteul executari.com are o ofertă inedită la Timişoara. Banca scoate la vânzare fostul magazin al Comtimului. După falimentul combinatului, au funcţionat diverse spaţii comerciale. Ultima dată a fost outlet pentru un magazin de haine. Într-un spaţiu a funcţionat o cafenea.





Mai există şi acum o Agenţie de Voiaj al CFR-ului.

“Spaţiul comercial este compus din parter şi subsol tehnic al unui bloc cu regim de inaltime de S+P+7E. Parterul are o suprafaţă de 607.80 metri pătraţ şi este compartimentat în patru spaţii distincte. Fiecare spaţiu are grup sanitar, vitrină la stradă şi intrare din stradă. Subsolul este neamenajat, fără utilităţi şi are o suprafaţă de aproximativ 421 metri pătraţi, accesul făcându-se de la parter.





Zona de amplasare: zona ultracentrală a municipiului Timişoara, în apropiere de Piaţa Victoriei”, aflăm din anunţul făcut de executori.

Preţul la vânzare directă este 1.150.000 de euro.





Magazinul de haine care a funcţionat în trecut

„Fenomenul” Comtim

Începând din 1987, aici a funcţionat magazinul Comtim, unul dintre cele mai moderne alimentare de pe vremea comunismului. La magazinul de pe actualul bulevard al Republicii se putea găsii carne, mezeluri, cam tot ce se producea la Comtim.

La finalul anilor ’80, la Timişoara veneau la cumpărături locuitori din toată zonele României. Din Oltenia, Ardeal, chiar şi din Moldova. Veneau oamenii cu trenul, cu maşini personale, şi se puneau la coadă, la celebrul magazin al Comtimului.





Era o perioadă în care în ţară era o sărăcie lucie, rafturile magazinelor erau aproape goale, oferta reducându-se la conserve, de la tocană de legume până la fasole cu costiţă, compoturi sau pateuri.

Fostul magazin Comtim aşteaptă un cumpărător



Magazinul Comtim de la Timişoara se aproviziona de două ori pe săptămână, iar cozile erau interminabile. Se întindeau până pe strada Paris, până la Iprotim.



La Timişoara nu existau probleme aşa mari cu mâncarea

Societatea „Comtim” a fost înfiinţată în 1967 şi, în anii următori, şi-a făcut un renume drept cel mai mare producător industrial de carne de porc din România şi, ulterior, cel mai mare combinat de prelucrare a cărnii de porc din sud-estul Europei. Ca idee despre amploarea „fenomenului Comtim”, la momentul revoluţiei din 1989 aici lucrau nu mai puţin de 15.000 de oameni.

În anii ’80, procurarea cărnii nu a mai fost o problemă pentru majoritatea bănăţenilor, pe principiul “dacă nu cunosc eu pe cineva la Comtim, atunci cunoşti tu”.





Angajaţii gigantului industrial primeau ca bonusuri (sau uneori sustrăgeau) carne şi mezeluri care „circulau” în tot vestul ţării.

Agenţia de voiaj CFR urmează să plece din spaţiul în care funcţionează acum



Una dintre cele mai importante structure ale Comtimului se afla la ieşirea din Beregsău Mare, unde lucrau mii de oameni.

De la Comtimul condus de Florentin Cârpanu la Smiethfield

Marele Comtim a fost condus de directorul Florentin Cârpanu vreme de 28 de ani, din 1967 pâna în 1995. La patru ani după plecarea din funcţie a lui Cârpanu, în 1999, combinatul a intrat în procedură de faliment. În anul 2004 a fost achizitionat de firma americană Smithfield Ferme.



Florentin Cârpanu s-a născut la 29 ianuarie 1934 în oraşul Caransebeş. A urmat Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară Arad, obţinând diploma de inginer zootehnist. În anul 1966 devine primul angajat al celebrului Complex de Creşterea Porcilor Beregsău.





Comtim Timişoara gestiona 26 de societăţi în patru mari complexe de creşterea porcilor: Beregsău, Birda, Pădureni şi Gătaia; trei complexe de îngrăşare pentru taurine cu un efectiv de 40.000 capete.

Actuala fermă Smiethfield



La acestea se adăugau: societatea de construcţii zootehnice şi societatea de transporturi, reţeaua comercială pentru piaţa externă cu parteneri din URSS, Iugoslavia, Germania, Armata Americană din Europa şi câteva ţări arabe, reţeaua cu magazine proprii de desfacere din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara şi capitala ţării Bucureşti, toate sub sigla Comtim, care era un brand de ţară.



În primăvara lui 2009 conducerea societăţii americane Smithfield a luat decizia să reînvie brandul Comtim şi au deschis un magazin în care se comercializează produse sub sigla vechiului Comtim În perioada sa de mare succes, Comtim Holding creştea anual 1,5 milioane de capete porci.