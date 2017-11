FOTO Accident bizar lângă Timişoara. Un BMW X3 s-a înfipt într-o casă, iar şoferul a dispărut de la faţa locului

Şoferul care a provocat accidentul a dispărut de la faţa locului, abandonând maşina avariată. Proprietarul casei nu a avut practic cu cine să „negocioeze”, pentru că şi imobilul a suferit stricăciuni, după cum se poate vedea şi în fotografiile postate pe Facebook.



BMW-ul a mai lovit şi o maşină, parcată în faţa casei.

Păgubitul a postat un anunţ pe Facebook, în care a dat amănunte despre proprietarul maşinii, sperând că cineva îl va anunşa pe şoferi.







„Bună ziua. Rog persoanele care îl cunosc pe domnul Draghici Marius, strada Liviu Rebreanu, nr.90, Ap.2 să îi transmită să vină personal să scoată maşina din casa mea de pe strada Ţarcului nr.27, Ap.1, la parter, şi să discutăm despre toate cele întâmplate. Nu am curent, nu am apă din cauza acestui individ, la fel ca şi dânsul am copii şi cred că ştie care sunt toate necesare pentru a locuii într-o casă. Dacă îl cunoaşteţi, vă rog să îi transmiteţi. Vă mulţumesc”. Aşa a sunat mesajul postat în grupul Dunos-Dumbraviţa Noastră.

Mai târziu, proprietarul casei a revenit un mesaj. Cazul a luat o nouă turnură, chiar dacă şoferul nu a revenit încă la maşină.

„În legătură cu accidentul produs pe strada Ţarcului nr.27, aş dorii să vă spun următoarele: Am fost anunţat de accident, am venit în graba acasă, poliţia era deja acolo. Era un echipaj de poliţie compus din doi agenţi din alte comune, s-a făcut constatarea accidentului după care am mers la secţie însoţit de proprietarul maşinii lovite, amândoi să completam reclamaţiile. Eu cea de distrugere şi vecinul de accident rutier. Totul s-a completat şi semnat. Cel care a produs accidentul era de negăsit, nu sa prezentat nici până acum. Echipajul de poliţie ne-a sfătuit să nu lăsăm pe nimeni să ridice maşina decât proprietarul... urmând a fi contactaţi pentru următoarele demersuri.



După-masa, în jurul orei 15.00, un echipaj de poliţie din Dumbrăviţa se prezintă frumos către noi, spunându-ne că trebuie să întocmească alte acte pentru accident rutier sau de distrugere, nu ştia sigur el, "neştiind" ce s-a întâmplat azi dimineaţa la secţia de poliţie din Dumbrăviţa. Nu asta a fost marea mirare. Dar au fost însoţit şi de o şlepă să ridice maşina şi să îmi lase gaura în casă, fără ca proprietarul să fie de faţa. Şi tot ce îmi povestea, scria pe caiet, nu în secţia de poliţie, cu hârtii şi formulare cum ar trebuii să fie legal.





Echipajul de poliţie avea un interes intens să noteze pagubele BMW-ului. L-am invitat în casă, să îi arăt şi eu pagubele. Nu a intrat ca cei de azi dimineaţa. Am zis să vină proprietarul şi cu mare drag poate lua masina din imobilul meu, după ce facem o tură de bucătărie, pe căramizi, borcane, farfurii, mobilă spartă, fără apă şi curent. Deci nu vreau nimic decât dreptate. Domnu’ poliţist, precis acuma o iei în nume de rău, dar nu e nimeni prost. Nu vreau decât ca cel ce a provocat daunele să schimbe tot ceea ce s-a distrus...”, a scris păgubitul, pe Facebook.

