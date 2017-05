Eveniment unic la Timişoara, cu sute de persoane: elevi, sportivi, jandarmi, artişti, scriitori, militari sau motociclişti au citit poeme FOTO

Concentrica 2017 FOTO Ştefan Both

Un eveniment unic la nivel mondial s-a desfăşurat, astăzi, la Timişoara. Sute de persoane s-au adunat în Piaţa Libertăţii pentru a citi poeme. A fost vorba de cea de a doua ediţie a evenimentului Concentrica, pusă la cale de Biblioteca Judeţeană. Timiş. Adunaţi în jurul statuii Sfântului Nepomuk, oamenii, din diverse categorii socio-profesionale, au citit un poem din volumul “Blândul ceas al reîntoarcerii”, de Ioan Crăciun, apărut în 1994.

Participanţii au luat loc pe şiruri de scaune care, pornind de la statuie, au străbătut cercurile pieţei.



“E o ediţie care merge cumva pe aceaşi idee, dar încercăm să nu repetăm, să împrospătăm. Oamenii sunt organizaţi în conformitate cu spaţiile respective. Aici e Concentrica. Anul trecut au fost peste o mie de oameni care s-au pliat pe cercurile pieţei, acum am mers pe o formulă mai aşezată, cu scaune care străbat piaţa. Oameni fac cerc în jurul cărţii. Încercăm să strângem oamenii în jurul cărţii. Oamenii s-au obişnuit cu ideea de inedit. Încercăm să ilustrăm nedoctoral cultura, prin creativitate, inedit, nu încercăm să facem prozelitism cultural. Pe măsură ce se apropiea biblioteca de oameni, se apropie şi oamenii de bibliotecă”, a spus directorul Bibliotecii Judeţene, Tudor Creţu, amfitrionul evenimentului.







Elevi de la diverse licee, sportivi de la echipele de baschet, rugby şi handbal, jandarmi, militari, deţinuţi, artişti, scriitori dar şi motocicliştii de la Timişoara Bikers s-au numărat printre cei care au citit. Nu a lipsit nici măcar primarul Nicolae Robu, care a citit un poem.

“E o bucurie să constatăm câtă audienţă are în oraşul nostru un asemenea eveniment, un asemenea apel la lectură într-un spaţiu public. În superba noastră Piaţa Libertăţii, ne uităm în jur, vedem că avem motocilişti care citesc, avem copii, avem pensionari, toate categoriile de vârstă, văd universitari. Este o încântare să vezi un asemenea puls în oraş”.



“Se vede tot mai clar că Timişoara e o capitală europeană. Dar aş zice chiar mondială în acest tip de lectură, pentru că e un unicat ce se întâmplă acum. Am venit să susţin ideea de lectură şi de literatură, să-l susţin pe Tudor Creţu, care a avut această minunată idee. E minunat ce se întâmplă. Chiar am suntat un prieten de peste Ocea, i-am spus că particip la un maraton extraordinar, iar el a zis că nu a mai auzit despre aşa ceva”, a declarat scriitoarea Adriana Babeţ.





Un moment inedit a fost aceşa când a citit o poezie o elevă nevăzătoare de la liceul special “Iris”. Poezia a fost scrisă în alfabetul Braille.