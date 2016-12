Drama unei foste profesoare de istorie, în vârstă de 80 de ani, care în prag de Crăciun a rămas fără casă, agoniseală şi amintirile de-o viaţă FOTO

A fost o viaţă întreagă profesoară de istorie. A trudit pentru a-i învăţa pe alţii, a trăit cu menirea de a forma tinerii. Acum, la 80 ani, sorta i-a prgătit o grea lovitură. Ilona Krestyan a rămas fără casă în urma unui incendiu devastator, tocmai în pragul sărbătorilor de Crăciun.



„Mare necaz. Care a fost situaţia. Nu am stat prea bine cu combustibilul şi mi-a fost frig. Aşa că am cumpărat un radiator. M-am pus la televizor, îmbrăţişând radiatorul, dar am aţipit. Plampuma a ajuns la radiator. M-am trezit la mirosul de fum. A ars tot”, a început povestea Ilona Krestyan.



A reuşit să iasă din casa curpinsă de flăcări. Însă nimic nu a mai rămas din agoniseala de-o viaţă. Cele mai dragi lucruri pierdute au fost însă cărţile, de care fosta profesoară de istorie era înconjurată. În biblioteca ei erau cărţi valoroase din secololele 18-19.

„Nu mai am nicio fotografie, s-au dus amintirile unei vieţi. Cel mai mult plâng după cărţile mele. Foarte multe au ars. Sufletul meu a ars acolo. Ce să mai zic?!”, a spus Krestyan.

Femeia a ieşit la pensie de la Colegiul Naţional „Regele Ferdinand” (fostul Liceu „UMT”), însă a predat mulţi ani şi la Liceul maghiar „Bela Bartok” din Timişoara.







A scris despre istoria Timişoarei

Ilona Krestyan a lăsat în urmă şi numeroase articole publicate în ziarul Uj Szo, dar a scris şi cărţi despre istoria Timişoarei. Una dintre lucrări se numeşte „Pagini din învăţământul profesional din Timişoara”.

„Vrând-nevrând, am lucrat la un liceu de profil, m-am preocupat de dezvoltarea şcolii profesionale din Timişoara. Poate că o să fiu acuzată de lipsă de modestie, dar nimeni nu cunoaşte mai bine ca mine această latură. Este foarte interesant. Am publicat mai multe studii despre învăţământul profesional, dar în limba maghiară. Chiar în ultimul almanah al ziarului Uj Szo am publicat un material despre Timişoara în primul Război Mondial”, a declarat Ilona Krestyan.







Sprijin din partea oamenilor cu suflet bun

După incendiu, Krestyan a avut parte de oameni frumoşi, care i-au sărit în ajutor. Elevii de la „Bela Bartok” şi reprezentanţii unor asociaţii, viceprimarul Farkas Imre, serviciul de Ajutor Maltez, s-au strâns pentru a ajuta femeia.

Cu toţii au pus mâna să cureţe casa mistuită de flăcări, au încercat să amenajeze măcar o cameră pentru că femeia în vârstă de 80 de ani a petrecut două nopţi după incendiu în condiţii inumane, în frig, dormind practic pe un scaun.

Ilona Krastyan a fost primită însă de Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost din Timişoara, unde are parte de căldură, hrană şi îngrijire în perioada sărbătorilor.





„Aici sunt tratată cum trebuie. Sunt oameni, cu mare. Nu am o vorbă rea. Dar acuşi trebuie să plec. Nu cunosc viitorul, nu ştiu ce o să fie cu mine. Nu am un glob de cristal în care să privesc viitorul. Dar abia aştept să merg iară la bibliotecă”, a mai afirmat Ilona Krestyan.



Soţul ei a fost împuşcat la Revoluţie

Zilele acestea sunt şi mai triste pentru Ilona Krastyan pentru că în data de 26 decembrie 1989, ea şi-a pierdut soţul, care a fost împuşcat la Bucureşti de “teroriştii” de la revoluţie.



“Am fost căsătorită cu Bozsoky Adalbert, care a fost declarat Erou martir. El a fost împuşcat la Bucureşti, fiind confundat cu <teroriştii>. Pur şi simplu l-au împuşcat ca pe un câine. Este revoltător. A fost înmormântat la Bucureşti, dar are cruce şi în Cimitirul Eroilor din Timişoara”, a declarat Ilona Krestyan.





"Vom încerca să îi uşurăm oarecum suferinţa"

În centru primeşte cea mai bună îngrijire, dar în curând va trebui să se mute într-un azil de bătrâni, cel puţin până la repararea casei mistuite de flăcări.







“La solicitarea domului viceprimar Farkas Imre ne-am deplasat la locul cu pricina. Într-adevăr situaţia doamnei Krastyan este tragică. Imobilul în care a stat a ars până la temelie, nu a reuşit să salveze decât buletinul. Trebuie să spun că această distinsă doamnă are 80 de ani, este şi foarte bolnavă, se deplasează greu. Starea de sănătate nu este bună deloc. Momentan este la noi în centru, dispune de absolut toate facilităţile pe care noi le putem oferi, hrană, odihnă, medicamente, tratament medical. Până după sărbători va fi pe cele mai bune mâini, vom încerca să îi uşurăm oarecum suferinţa, să poată să treacă prin aceste sărbători în siguranţă, în căldură", a declarat Rodica Cojan, directoarea Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost.

Rodica Cojan a luat legătura cu căminul de bătrâni care aparţine de Primăria Timişoara şi cu cele două cămine care ţin de Consiliul Judeţean Timiş, pentru a căuta o soluţie pentru ca Ilona Kresyan să fie găzduită.

"Vom încerca să reconstituim documentele doamnei, pentru că absolut totul a ars. După ce vom face documentaţia, până ce casa ei va deveni din nou locuibilă, va sta la un cămin de bătrâni. Specificul instituţiei noastre este pentru persoane fără adăpost, e bine să stea doar în perioada de urgenţă la noi, pentru că nu e un mediu chiar foarte potrivit pentru dânsa”, a mai spus Rodica Cojan.