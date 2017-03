Dosarul de revoluţionar al deputatului Cătălin Rădulescu, verificat de procurori: „Să-mi ia certificatul. Mă piş pe el. Nu mă mai interesează“

Interviul acordat ziarului „Adevărul”, în care a declarat că a păstrat arma cu care a tras la Revoluţie în Timişoara, i-a adus deputatului PSD un dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Cu ocazia audierii sale, deputatul Rădulescu le-a declarat procurorilor că nu a avut nicio armă la Revoluţie. „Am început să bravez, să mă dau mare, lăudându-mă că aş avea arma pe care am avut-o la Revoluţie, ceea ce nu este adevărat. Nu am tras la Revoluţie. Am căzut vitimă a propriei mele superficialităţi”, a declarat Rădulescu.

Deputatul Cătălin Rădulescu are, însă, certificat de luptător determinant în Revoluţie care îi aduce o indemnizaţie lunară de aproximativ 500 de euro. În urma declaraţiilor referitoare la implicarea sa în Revoluţia de la Timişoara în timp ce era medic în Argeş, timişoreanul Corneliu Vaida, primul purtător de cuvânt al Armatei şi al revoluţionarilor din decembrie 1989, a cerut reanalizarea dosarului de revoluţionar al deputatului Cătălin Rădulescu.

„Menţionez că am contactat mai mulţi revoluţionari din Timişoara şi nimeni nu l-a văzut pe acesta în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, nici în faţa casei preotului Laszlo Tokes şi nici în alta parte - aşa cum declara public acesta. În consecinţă vă solicit să faceţi public dosarul pe baza căruia acesui personaj i s-a acordat titlul de LRD (n.r. - luptător cu rol determinant) şi să cercetaţi veridicitatea declaraţiilor din dosar şi temeinicia acordării titlului”, se arată în contestaţia lui Vaida.

Dosarul de revoluţionar al lui Rădulescu

Surse din cadrul Secretariatului de Stat pentru problemele revoluţionarilor au declarat că dosarul de revoluţionar al lui Rădulescu a fost solicitat de Parchet, urmând să se cerceteze modul în care deputatul a obţinut titlul de luptător cu rol determinant. Contactat de „Adevărul”, deputatul Cătălin Rădulescu s-a arătat extrem de revoltat de faptul că i se pune la îndoială calitatea de luptător cu rol determinant în Revoluţie. „E bătaie de joc când am trecut prin toate comisiile posibile şi imposibile, când Dan Iosif, Romeo Raicu au făcut atâtea declaraţii. Mi se pare o mizerie, o bătaie de joc. Când au auzit colegi de-ai mei, Cazimir Ionescu şi toţi prietenii mei revoluţionari au început să râdă. Aşa mi-au şi spus: Bagă-i în p...a mamii lor. E o bătaie de joc numai pentru faptul că întrebaţi revoluţionarii autentici ce au făcut ei. Nu am făcut nimic. Revoluţia s-a făcut singură. Nici nu am existat”, a declarat deputatul Cătălin Rădulescu, care a spus că revoluţionarii pregătest scrisori de susţinere pentru el.

„O să vină scrisori de susţinere de la revoluţionari. Vrem să ne ridice certificatele de revoluţionari. Nu le mai vrem. Să ni le ia. Le aruncăm. Nu le mai vrem”, a spus Rădulescu. Întrebat dacă vorbeşte serios sau bravează, din nou, Rădulescu a spus „vă spun dumneavoastră, neserios, dar o să facem o scrisoare către unii din Timişoara care cred că sunt buricul pământului să le spunem că vrem să se anuleze pur şi simplu Revoluţia”. ”Este o bătaie de joc ca un jurnalist să îşi închipuie că vine după 27 de ani să întrebe: unde aţi fost?”, a mai spus deputatul.

După ce i s-a explicat funcţia de deputat pe care o are îl obligă să ofere explicaţii, Rădulescu a spus că o să îşi dea demisia şi din Parlament, cât de curând „să nu mai spună nimeni că e deputat”. „Eu am fost deputat în 1990 când alţii nici nu ştiau ce înseamnă aia să fii deputat. Pentru papagalii care îmi spun mie după 27 de ani ce am făcut la Revoluţie, să îi întrebe pe domnul Iliescu, pe Petre Roman, pe Silaghi, pe Gelu Voican Voiculescu şi alţii. Eu v-am dat acum 10 nume de oameni care sunt embleme ale Revoluţiei şi mie îmi spuneţi de unul care nu ştiu cine e (n.r. referitor la Corneliu Vaida)”, s-a revoltat deputatul. Cătălin Rădulescu a spus că „se pişă” pe certificatul de revoluţionar.

„Să îmi ia certificatul de revoluţionar. Mă piş pe el. Nici nu mă mai interesează. Mai mult decât să fim bătaia de joc a acestei ţări, nu suntem nimic. Şi asta o aud cu fiecare zi care trece de la revoluţionari grei ai acestei ţări. Au o greaţă de neimaginat. Nu suntem respectaţi. Sunt vai de mama lor. Hai să zicem că eu am avut noroc că am fost medic, dar alţii să ştiţi că nu au nici loc de muncă. Oameni care şi-au riscat viaţa în Revoluţie. Au fost marginalizaţi. Pentru ce să mai fii revoluţionar? Să ne ia certificatele. Să se ducă dracu cu certificatele lor cu tot”, a mai spus Cătălin Rădulescu potrivit căruia „Adi Sanda (n.r. fost secretar de stat trimis în judecată pentru certificate acordate unor falşi revoluţionari – prejudiciu estimat, peste 14 milioane de lei) a făcut un lucru pe care alţii nu au avut curaj să îl facă". "A eliminat toţi escrocii nenorociţi, toţi neaveniţii care au fost băgaţi luând bani de la unul de la altul. I-au eliminat pe toţi şi din 18.000 au rămas 3.000”, a mai spus deputatul.

Ce a făcut, totuşi, deputatul Rădulescu la Revoluţie?

Cătălin Rădulescu, care la Revoluţie era medic în Argeş, dar locuia la Timişoara, de unde susţine că făcea naveta (pleca lunea şi venea joia), a declarat că fiind student la Medicină în Timişoara, a stat până la terminarea facultăţii în căminul de lângă „Casa albă”, care era la vremea respectivă sediul Comitetului Judeţean Timiş al PCR: „Acolo am intrat pe 16, pe 17, pe 18 sau când dracu s-a intrat acolo, când s-au aruncat tablourile şi toate prostiile care le-am făcut noi”. Deputatul susţine că înainte de Revoluţie cu doi ani, în 1987, a făcut o faptă eroică. „Într-o noapte, când venea Ceauşescu, am aruncat cu prieteni de-ai mei manifste în Piaţa Operei din Timişoara împotriva lui Ceauşescu. A doua zi, când a venit Ceauşescu, nu am putut ieşi din cămin şi a treia zi am fost luaţi, duşi la Miliţie şi bătuţi cu bulanul la mâini şi la picioare”.

Acesta a mai declarat că în data de 20 decembrie 1989 a plecat de la Timişoara, la Bucureşti. „Am fugit cu trenurile. Era foarte greu pentru că Miliţia şi Securitatea controlau foarte bine peste tot. Am plecat din gară. Ne-am urcat în tren şi am ajuns la Bucureşti. Eram, cine eram toţi, că nu mai spun că dacă spun de cineva i se întâmplă ceva, şi după aceea s-a întâmplat mitingul la care am participat în faţa palatului lui Ceauşecu. De aici sunt ceilalţi colegi ai mei care mă cunosc toţi din Bucureşti”, a declarat deputatul Cătălin Rădulescu.