Doctoriţa acuzată că „nu refuza nimic“, condamnată cu executare. Câte sute de mii de euro au fost confiscate de la medic

Camelia Rămneanţu, medic în cadrul Cabinetului de expertiză a capacităţii de muncă de pe lângă Casa de Pensii Lugoj, trimisă în judecată pentru luare de mită în formă continuată (17 acte materiale) a fost condamnată de Tribunalul Timiş, în primă instanţă, la patru ani de închisoare cu executare.

Judecătorii au dispus confiscarea sumei de 150 euro, precum şi a bunurilor găsite la percheziţie (cafea, serviciu de cafea, ciocolată, apă de parfum, plase de cadouri). Magistraţii au dispus, totodată, confiscarea extinsă a sumei de 215.000 de euro, bani care au fost identificaţi cu ocazia percheziţiilor şi pe care Camelia Rămneanţu nu i-a putut justifica. Sentinţa Tribunalului Timiş nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

A vrut să restituie banii unei paciente care s-a rugat la mormântul lui Arsenia Boca

Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Camelia Rămneanţu „nu refuza nimic” din ce îi ofereau pacienţii. O înregistrare de la dosar o arată pe o pacientă care îi spune medicului că a fost la mormântul lui Arsenie Boca şi a pus „un leu” şi pentru medic. „M-am rugat la, la, la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Am fost şi am pus, am pus şi din partea dumneavoastră, un leu din partea mea, din partea mea”. Când aude, medicul vrea să îi dea mita primită înapoi pacientei. „Păi trebuie să vă luaţi banii atuncea. Pe leul pentru....”. Din înregistrări reiese că pacienta refuză să ia plicul înapoi şi i-l lasă doctoriţei.

Pe lângă înregistrările realizate în biroul doctoriţei, procurorii au la dosar şi mărturiile unor pacienţi sau rude care au spus că i-au oferit bani doctoriţei Rămneanţu. O mărturie cutremurătoare este ce a unui părinte al cărui copil a fost bolnav de cancer şi a fost pensionat pe caz de boală. Părintele a declarat că fiul său a fost pensionat în 2010, cu gradul de invaliditate III, iar din 2010 până în 2012 s-a prezentat anual la cabinetul medicului Rămneanţu pentru prelungirea deciziei de pensionare şi de fiecare dată a dat 100 de euro şi mici atenţii (cafea sau ciocolată)