Cum s-a adaptat familia Bodnariu în România: „Dumnezeu ne-a binecuvântat peste aşteptările pe care le aveam”

Rămaşi fără cei cinci copii, luaţi de lângă părinţi de Serviciul de Protecţie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, soţii Bodnariu şi-au recuperat în 3 iunie 2016 toţi cei cinci copii. La scurt timp după întoarcerea micuţilor în familie, Marius şi Ruth Bodnariu au venit în România şi nu au mai plecat. În plus, familiei Bodnariu i s-a născut în România cel de-al şaselea copil.

La un an şi jumătate de la stabilirea în România, Marius Bodnariu susţine că familia sa este încă în proces de adaptare. „Nu ştiam sigur la ce să ne aşteptăm, dar acum uitându-ne înapoi vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat peste aşteptările pe care le aveam”, a declarat Marius Bodnariu. Acesta a declarat că în primul an nu a îndrăznit să dea copiii la şcoală, el şi soţia sa ocupându-se de copii timp de un an în regim home school.

„Ne-a fost teamă să îi dăm încă din primul an la şcoală aici. Am făcut şcoala acasă, destul de avansată şi asta le-a priit foarte bine, iar în toamna aceasta i-am dat la şcoală. Am avut emoţii. Aveam opţiune o şcoală privată în Braşov unde am fost anul trecut câte două zile pe săptămână. Am vrut să îi dăm acolo şi să mai aşteptăm un an, dar ne-am luat inima în dinţi, i-am dat la o şcoală publică şi e foarte frumos. S-au integrat bine, le place”, a declarat Marius Bodnariu, care susţine că este pregătit şi să înceapă să lucreze. „Am început să mă orientez. Încă nu am început ceva. Încă ne mai ia ceva timp cu copiii pentru şcoală, cu temele, cu româna, dar încep să simt că pot. Am preferat să investim timpul acesta în ei. Ne bucurăm”, a mai declarat Marius Bodnariu pentru „Adevărul”.

În privinţa schimbărilor produse în Norvegia în urma cazului Bodnariu, care a avut un impact puternic la nivel internaţional, Marius Bodnariu a declarat că „din păcate, nu sunt schimbări pozitive în cadrul legislativ, ba din contră”. „Au adoptat o lege nouă prin care Protecţia Copilului are şi mai multă putere. Din câte ştiu, cel puţin din două puncte de vedere e mai rău pentru că ei spun că trebuie să intervină şi mai devreme pentru a se elimina alte probleme. Mai devreme nu ştiu ce înseamnă pentru că în ultimul timp a crescut numărul de cazuri în care iau copiii din maternitate, dacă mama a avut în trecut un diagnostic medical sau dacă ei consideră că nu are posibilitatea să îl crească”, a declarat Bodnariu.

Marius Bodnariu mai spune că în urma cazurilor în care părinţii au oferit detalii publice despre caz, autorităţile norvegiene au restrâns dreptul părinţilor de a avea acces la anumite documente. „Deja era amplificată problema asta şi prost folosită. Acum o să se ascundă şi mai mult din cauza confidenţialităţii”, a declarat bărbatul, potrivit căruia în urma cazului familiei sale s-au întâmplat şi lucruri pozitive.

„Presa a început să scrie mai mult, s-au format mai multe organizaţii care încearcă să lupte pentru drepturile familiei. Este un grup de peste 200 de specialişti, avocaţi şi psihologi, au un grup de iniţiativă care încearcă să influenţeze legislaţia. Ministerul a anunţat mai demult că o să ia o serie de cazuri să le studieze să vadă cum au fost prelucrate. Ce e rău, e că au ales o echipă din departamentul Ministerului Sănătăţii să treacă prin cazurile astea, dar sunt tot felul de persoane care au beneficii directe din toată treaba asta şi ei fac greşeli mari (dau diagnostice sau rapoarte care să placă Protecţiei Copilului)”, a mai declarat Bodnariu. Un alt aspect pozitiv, susţine Marius Bodnariu, e acela că a început să crească numărul de cazuri în care justiţia locală le dă câştig de cauză părinţilor. „În cazul nostru, avocatele noastre erau foarte mirate şi au spus că judecătorii au avut curaj”, a mai declarat românul.

Marius Bodnariu a declarat că au fost contactaţi de familii de români care trec prin situaţia lor, dar părinţilor le este frică să îşi facă publică povestea. „Avem o legătură cu mai multe familii. Sunt sub presiuni foarte mari să nu facă public şi ne-au rugat să păstrăm anonimatul. Doar două familii au acceptat să facem apel public la rugăciune, cu detalii minime. Atât au avut curaj”, a declarat Marius Bodnariu.

Întrebat dacă familiei sale îi lipseşte Norvegia, Marius Bodnariu a declarat că micuţilor le lipsesc bunicii materni şi verişorii, dar dorinţa nu este atât de mare încât să le ceară să meargă în Norvegia. „Bunicii copiilor sunt acolo, verişorii lor sunt acol. Şi-ar dori să îi viziteze, să vadă locurile unde au crescut, dar şi copiii au fost marcaţi. Nu este până acolo încât să ceară să meargă. Ne lipseşte zona în care am stat noi şi activităţile zilnice pe care le aveam, fiordul, pescuitul, mersul la cabană. Ne bucurăm de munte (n.r. în România), de natură frumoasă. Este şi acesta un motiv pentru care am ales să rămânem mai spre munte, cu ce au fost obişnuiţi şi copiii. De altfel, era o comunitate foarte mică acolo şi în sensul ăsta aveam grijurile că ne-am fi dorit să aibă copiii o comunitate mai mare. Din punctul acesta de vedere e pozitivă schimbarea. Avem o comunitate frumoasă în România, sunt familii faine”, a declarat Marius Bodnariu.