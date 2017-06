Cum a fost devastat primul hotel de 5 stele din Banat după moartea proprietarului cipriot. "S-a furat mobilier de un milion de euro" FOTO

Hotelul Elysee de la Săcălaz a fost cândva cel mai luxos hotel din Banat. Avea cinci stele, dar se spune că dotări interioare erau demne chiar de categorii superioare. A fost inaugurat cu fast în anul 2008, în comuna care se află la şapte kilometri de Timişoara. Era primul hotel de cinci stele din Banat. De la stradă nu puteai să îţi imaginezi câtă opulenţă şi lux era în interior.



Odată trecut de poarta hotelului, oaspeţii erau teleportaţi într-o lume fantastică, depinsă parcă din poveştile cu prinţi, regi şi împăraţi.

Hotelul a fost construit pe locul fostei case parohiale a bisericii catolice din Săcălaz, chiar lângă vechea biserică şvăbească din sat, de către milionarul cipriot Kiriakos Pilavakis. “Mr.Gery”, cum îi spuneau săcălăzenii, trăia în Anglia.

“Au fost aici poveşti sudamericane. Mr. Gery a venit aici pentru o fată. Era fata unui tip care a lucrat pe la Comtim. O fată frumuşică, într-adevăr. El avea în jur de 60 de ani când a murit, ea avea cu 25 de ani mai puţin. Nici nu mai ştiu dacă ea mai e pe aici. O perioadă a dispărut, a fost plecată din nou prin străinătate…Poate şi-a găsit alt moş prin alte ţări. Altă asigurare de viaţă. Îl ştiu bine pe tatăl ei dar nu l-am întrebat ce avere i-a lăsat Gery. Ei nu au fost căsătoriţi”, a povestit Ilie Todaşcă, primarul din Săcălaz.



Kiriakos Pilavakis l-a cunoscut, la Londra, pe Uţu Onul, care a lucrat pentru el mai mulţi ani în Anglia. Societatea pe care a fost înregistrat hotelul a fost trecut pe numele românului.

În 2013, avocatul din România al lui Kiriakos Pilavakis, a declarat pentru Adevărul că fostul administrator nu ar fi înregistrat în eveidenţe sumele reale care erau obţinute, lucrând foarte mult la negru. Pentru o cameră se plătea şi 350 de euro pe noapte.

A lăsat o avere de peste 30 de milioane de lire în Anglia

Kiriakos Pilavakis s-a îmbolnăvit însă brusc. A fost operat, însă starea lui s-a înrăutăţit şi a murit în luna aprilie 2010. Cipriotul a lăsat trei fete la Londra, însă niciuna dintre ele nu era interesată de afacerile acestuia din România. Mai cu seamă că fetele erau supărate pe tatăl lor, având în vedere că şi-a părăsit soţia şi familia pentru o tânără din România.

La doi ani de la închiderea hotelului, datoriile la stat, de pe impozite, a ajuns la peste 30 de miliare de lei vechi. Datoria la Banca Italo-Romeno a ajuns la peste 2 milioane de euro, astfel că banca a pus sechestru pe clădire.

“Mister Tony a fost la noi. El a încercat să rezolve problemele legate de datorii. A fost însă o perioadă proastă pentru cei din Cipru. Chiar dacă el avea bani în Cipru, nu putea să scoată bani din ţară. Ceva de genul, doar 200 de euro pe zi. A încercat să găsească ceva sponsori pe aici, nu a reuşit. Fetele din Anglia nu mai erau interesate de averea din România a tatălui lor. Mister Tony mi-a spus că fratele său a lăsat în Anglia în jur de 30 de milioane de liere sterline. Bani, active, tot felul de minuni”, a mai declarat Ilie Todaşcă, primarul din Săcălaz.

Au golit hotelul de mobilă scumpă

Deşi patronul a murit, hotelul nu a fost închis imediat, a mai funcţonat până la începutul anului 2011. În acest timp, s-au strâns datorii uriaşe faţă de bănci şi către stat prin neplata impozitelor. Primarul din Săcălau spune că hotelul a fost devastat. După moartea proprietarului milionar nu a mai rămas mare lucru din lucrurile valoroase. A dispărut mobilier antic Ludovic XIV, Ludovic XIII, Ludovic XII, Ludovic XVI.

“Nu mai era nimic în interior. Numai mobilierul a costat un milion de euro. Dar a dispărut tot. Nici mobilierul din restaurante, nici mobilierul din camera, chiar şi dotările şi utilajele din bucătărie, tot a fost cărat. Până a venit fratele cipriotului, care a ajuns târziu de tot, după un an, s-a furat tot. Şi televizoare, aparate electronice şi altele. De asta sunt sigur, nu sunt din auzite. De către cine? Aici s-au perindat tot felul administrator şi paznici… S-au perindat o grămadă. Şi două doamne, şi doi domni. A revenit şi Uţu, cel care i-a tras ţeapă. Nici banca nu a preluat imediat hotelul, ci după vreo doi ani”, a mai spus Ilie Todaşcă.

Cipriotul mai deţinea în Timişoara şi un bloc de birouri, dar şi alte spaţii şi terenuri la Ghiroda şi Giroc. “Am înţeles că banca Italo-Romena a reuşit să le vândă. Ei au preluat tot, pentru că la ei avea datoria cea mai mare, de aproape 2 milioane de euro”, a afirmat primarul.

Din informaţii oficiale hotelul s-a vândut

Ilie Todaşcă susţine că a fost informat, deocamdată neoficial, că Banca Italo-Romena a reuşit să vândă hotelul. „Acum câteva zile am auzit dintr-o sursă neoficială că cineva a reuşit să cumpere hotelul de la lichidator, de la societatea băncii Italo-Romena. Nu am confirmare oficială, în sensul că nu a venit încă nimeni la primărie să vorbeasă cu mine. Am auzit şi suma, deşi mi se pare foarte puţin: 400.000 de euro, ditamai clădire. Adevărul e că e mult de investit aici. Probabil că voi afla mai multe zilele viitoare. Partea de impozit a fost plătit până acum la Primărie către de Banca Italo-Romeno”, a mai declarat Todaşcă.