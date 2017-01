Cei patru elevi din Timişoara calificaţi în finala unui concurs de robotică al NASA, dar care nu aveau bani pentru a merge în SUA au primit finanţare

Concursul are ca scop programarea sateliţilor SPHERE FOTO nasa.gov

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat pentru News.ro că BRD va asigura finanţarea pentru deplasarea celor patru elevi din Timişoara calificaţi în finala unui concurs organizat de NASA, echipa situându-se pe locul al şaselea dintre cele 14 finaliste.





”Am primit foarte multe telefoane. Nu ne aşteptam să existe aşa o mobilizare. Astăzi (marţi – n.r.) inspectorul de specialitate mi-a trimis un sms şi m-a anunţat că au primit banii de care era nevoie de la banca BRD. Mă bucur că am reuşit să ajutăm copiii, pentru că şi noi am fost anunţaţi foarte târziu de situaţia în care sunt, undeva între Crăciun şi Revelion, şi vă zic sincer că nu am crezut că o să reuşim. Era păcat să aibă aşa rezultate şi să nu poată să ajungă la finală. Pentru familiile lor era un efort prea mare, trebuiau să achite peste o mie de dolari de copil. Acum sperăm să fie totul în regulă şi să ne reprezinte cu succes”, a spus Aura Danielescu.





Profesorul coordonator al elevilor, Nuşa Cojocaru, a spus că aceştia sunt fericiţi şi că acum pregătesc ”codurile pe care le vor trimite în concurs”.





”Copiii sunt fericiţi şi liniştiţi acum. Sunt pasionaţi şi trăiesc pentru programare, asta este viaţa lor, şi au şi rezultate pe măsură. Acum sunt fericiţi, mai au puţin de lucru, mai pregătesc acele coduri pe care le vor trimite în concurs, dar lucrează liniştiţi, pentru că ştiu că pot pleca şi că s-au găsit banii necesari”, a spus Nuşa Cojocaru.





Codurile pe care elevii din Timişoara le vor trimite la concusrul din SUA vor rula pe sateliţi experimentali aflaţi pe Staţia Spaţială Internaţională.





”Codurile pe care le pregătesc copiii până în data de 6 ianuarie şi pe care apoi le trimit la concurs vor rula pe sateliţii experimentali aflaţi pe Staţia Spaţială Internaţională şi se face o transmisiune live de pe Staţia Spaţială şi ei vor avea posibilitatea să vadă competiţia între cei doi sateliţi experimentali, competiţie pe care o vedeau, până acum, în mediul virtual. Acolo va fi o competiţie finală şi ei îşi doresc să ajungă pe un loc cât mai sus. Este practic încă o competiţie care va avea loc pe Staţia Spaţială, unde este microgravitaţie şi totul este în mod real şi vizibil”, a mai spus profesoara Nuşa Cojocaru.





Membrii echipei - Silaghi Fineas - clasa a X-a Liceul Pedagogic "Carmen Sylva” Timişoara, Ciuleanu Vlad Mihai - clasa a X-a Colegiul Naţional "C.D.Loga” Timişoara, Cândreanu David - clasa a X-a Colegiul Naţional "C.D.Loga” Timişoara şi Prodaniuc Pavel - clasa a X-a Liceul Teoretic "J.L.Calderon”, coordonaţi de profesorul Gabriela-Nuşa Cojocaru - Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timişoara, au reuşit performanţa ca echipa lor, heRObotics, să se claseze pe locul al şaselea din cele 14 finaliste ale Concursului Internaţional Zero Robotics, ce are ca scop programarea roboţilor SPHERES – sateliţi experimentali de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale.





Duminică, ISJ Timiş anunţa, într-un comunicat, că echipa timişoreană nu va putea participa la finala acestui concurs din cauza lipsei banilor.





”Prin proiect este asigurat accesul în sediul MIT (Massachusetts Institute of Technology – n.r.) inclusiv în Laboratoarele Space, precum şi prânzul în ziua evenimetului. Echipa trebuie să îşi acopere costurile pentru transport, cazare şi hrană în restul perioadei de desfăşurare, precum şi cheltuielile pentru obţinerea vizei SUA. Suma pentru deplasarea la MIT-Boston (USA Cambridge, Massachusetts) se ridică la aproximativ 6.400 $ (în care intră transport România-SUA – 5.000 dolari; hrană – 600 dolari; cazare – 500 de dolari; transport local– 300 de dolari. Presupunând că vom identifica oameni de bine care să contribuie la pregătirea şi perfecţionarea tinerilor supradotaţi, ambasadori ai României la nivel mondial, ne vom intensifica eforturile în identificarea sponsorilor locali şi nu numai pentru familiile copiilor noştri”, se arăta în comunicatul de presă semnat de Aura Danielescu, inspectorul - şef al ISJ Timiş.





Finala Concursului International Zero Robotics va avea loc în 27 ianuarie, în Massachusetts, SUA.





Concursul se adresează elevilor de liceu din America de Nord, Europa şi Australia şi are ca scop programarea roboţilor SPHERES - Sateliţi experimentali, aflaţi la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale.





Concursul este organizat anual de NASA în colaborare cu Centrul ESTEC al Agenţiei Spaţiale Europene ESA şi Institutul de Tehnologie din Massachusetts MIT din USA şi se finalizează cu invitarea primelor 14 echipe finaliste la sediile lor.





În acest an, România este reprezentată la concursul din SUA de echipa timişoreană ”heRObotics” şi de încă o echipă din Piatra Neamţ.