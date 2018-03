Ce se întâmplă cu berzele care au fost surprinse de iarna din România. “Dacă o barză coboară din cuib şi nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor”

Au fost sute de apeluri şi sesizări spre autorităţi. Am încercat să aflăm de la specialişti ce se întâmplă cu berzele în aceste condiţii meteo. Reprezentanţii Societăţii Ornitologice Române - cea mai importantă organizaţie independentă de conservare a păsărilor din România, susţin că nu toate berzele au nevoie de ajutor.

În primul rând că berzele albe sunt rezistente. Dacă nu pot ajunge la peştii din bălţile îngheţate, ele găsesc mâncare la gropile de gunoi, şoareci şi şobolan.

„Cel mai clar semn că barza are nevoie de ajutor este atunci când pasărea se apropie de oameni. Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor”, spune Ovidiu Bufnilă, responsabil de comunicare la Societatea Ornitologică Română.