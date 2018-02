Cazul omului străzii reabilitat şi „executat“ a deschis Cutia Pandorei: „Sunt cazuri în care s-au dat şi patru amenzi pe zi pentru acelaşi lucru“

Poprirea pe salariul lui Arpad Kendi a fost făcută de Direcţia Fiscală a Primăriei Timişoara - care adună banii din amenzile pe persoană fizică, nu de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice – care se ocupă de amenzile de pe persoană juridică.

Şi cei de la „finanţele primăriei“ au fost acuzaţi că au pus poprire pe salariul fostului om al străzii, însă aceştia se apără, la rândul lor, spunând că nu fac altceva decât să respecte codul de procedură.

“Noi nu ne uităm dacă e omul străzii. E debitor, la revedere, punem poprire pe venit! Aşa spune legea. Toate amenzile care vizează persoana fizică se duc la bugetul local al unităţii pe raza căruia îşi are contravenientul domiciliul. Una din metodele de recuperare a banilor este executarea silită. Executarea silită începe cu somaţia, apoi cu poprirea veniturilor, dacă ele există, cu valorificarea unor bunuri care nu sunt protejate. Nu orice bun poate fi executat. Noi nu ne uităm ce calitate are persoana, nu ne interesează asta. Am mai auzit din alea: <Ştiţi, dar ăia din etnia cutare îşi plătesc impozitele?>. Noi nu avem evidenţa pe etnii. Avem evidenţa pe contribuabil, egal ce culoare are, de unde vine, ce etnie sau naţionalitate are. Aplicăm codul de procedură pentru toată lumea în mod egal”, a declarat Adrian Bodo, directorul Direcţiei Fiscale din cadrul Primăriei Timişoara.