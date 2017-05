Campioana ligii a IV-a Timiş îşi ianugurează noul stadion cu nocturnă într-un meci contra Legendelor Naţionalei de Fotbal a României

ACS Ghiroda este deja promovată în Liga a III-a cu trei etape înainte de finalul campionatului. Aşa că ghirocenii sunt deja cu gândul la viitor, pentru că în sezonul viitor echipa va putea juca în nocturnă.

Primăria comunei Ghiroda va inaugural oficial Nocturna stadionului “Emilian Pavel”, vineri, 26 mai (de la ora 20.00), în cadrul unui meci demonstrativ între ACS Ghiroda şi Legendele Naţionalei de Fotbal a României.



Din echipa vedetelor vor face parte Miodrag Belodedici, Cristian Dulca, Florin Bătrânu, Anton Doboş, Titi Varga, Cristian Dancia, Ovidiu Petre, Paul Codrea, Sorin Vlaicu, Silviu Bălace, Marius Popa, Cristian Popa, Marcel Băban, Ioan Ovidiu Sabău, Ion Vlădoiu, Ovidiu Burcă, Romario Benzar, Steliano Filip, Gabriel Torje, Marian Pîcleşan şi Iosif Rotariu.





Directorul tehnic al echipei ACS Ghiroda este fostul internaţional Paul Codrea, care a jucat în Italia la echipe precum Genoa, Palermo, Perugio, Torino, Siena, Bari. Din echipă face parte şi Leonard Naidin, ex-jucător la Poli Timişoara, Dinamo Bucureşti sau Neftci Baku.

În ultimii ani, Primăria comunei Ghiroda a acordat o atenţie deosebită fenomenului sportiv, fiind implicată activ atât în susţinerea proiectelor sportive de pe teritoriul comunei cât şi prin investiţiile majore pe care le-a făcut în partea de infrastructură.

Astăzi, comuna se poate mândri cu o bază sportivă la standarde moderne care conţine: teren de fotbal de dimensiunea 100x62m, pe care au fost montate rulouri de gazon natural (ultra-sport), sistem de drenaj şi instalaţie de irigare a terenului, instalaţie de nocturnă şi tabelă de marcaj electronic. Au fost construite vestiare noi, sală de forţă, sală de conferinţă, bazin de recuperare şi saună. De asemenea, tribunele pentru spectator şi bănci de rezerve recondiţionate.



Investiţia se ridică la peste 700.000 de euro, bani din bugetul Consiliului Local Ghiroda.

”Inaugurarea bazei sportive printr-un meci amical în compania unor nume legendare ale fotbalului românesc provine din dorinţa noastră de a oferi locuitorilor comunei Ghiroda, şi nu numai, un eveniment de amploare. După un an în care, din cauza lucrărilor la baza sportivă, echipa noastră a trebuit să îşi desfăşoare meciurile de pe teren propriu în afara Ghirodei, ACS Ghiroda se întoarce acasă! Şi se întoarce din postura de câştigătoare detaşată şi meritorie a diviziei D Timiş. Aşadar, la evenimentul de vineri, avem mai multe motive de sărbătoare! Suntem mândri de băieţi şi suntem bucuroşi că le putem oferi condiţii moderne de pregătire. Meciul eveniment de vineri va fi primul contact al echipei cu noile facilităţi ale bazei sportive. Suntem convinşi că acomodarea va fi rapidă, iar potrivirea perfectă, astfel încât, la finalul meciului de baraj pentru promovarea în Divizia C care va avea loc în luna iunie, să avem un nou motiv de bucurie!”, a declarat afirmă Ionuţ Stănuşoiu, primarul Comunei Ghiroda. Ales în 2016, liberalul Stănuşoiu este cel mai tânăr primar din judeţul Timiş. Acesta are 28 de ani.