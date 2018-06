BMW-ul unei doctoriţe, distrus de flăcări: „Eu o să îmi iau alta mai frumoasă, mai nouă, dar tu rămâi un neisprăvit, drogat, criminal”

Autoturismul medicului Georgeta Rus, coordonator al Centrului de Permanenţă din Becicherecu Mic, judeţul Timiş, a ars noaptea trecută. Maşina, un BMW X4 nou - nouţ a ars ca o torţă. Medicul, care a fost consilier judeţean în mandatul trecut, a scris un mesaj pe Facebook din care lasă să se înţeleagă că ştie cine i-a incendiat maşina.

„Te-ai ţinut de cuvânt cu ameninţările! Bravo! Ce tare eşti! Atâta îţi reuşeşte şi ţie în viaţa asta: să distrugi maşini scumpe sub aburii drogurilor şi alcoolului! În rest, faci umbră degeaba pământului! Eu o să reuşesc să mi-o înlocuiesc, în cateva zile o să vezi în faţa cabinetului altă maşină, mai frumoasă, mai nouă! Dar tu rămâi un neisprăvit, drogat, criminal!”, a scris medicul care le-a promis foarte mulţi bani celor ce pot să ofere detalii. „Criminalistica mai are nevoie de câteva detalii ca să se întregească concluzia finală şi să dai socoteală de ce ai făcut! Nu are cum să te mai apere mămica şi tăticul! Orice persoană care îmi poate oferi cel mai mic detaliu despre asta, va fi răsplatită oficial şi cu protecţie şi cu foarte mulţi bani, astfel încât să trăiască liniştit trei generaţii!”, a scris Georgeta Rus pe pagina sa de Facebook.



Pompierii exclud varianta unei mâini criminale, susţinând că incendiul a fost provocaat de o defecţiune a instalaţiei electrice. Poliţia continuă cercetările.