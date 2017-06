Barajul pentru Liga I: Poli-UTA, de la firul ierbii. Peste 12.000 de spectatori au savurat spectacolul pe de stadionul "Dan Păltinişanu" FOTO

Stadionul “Dan Păltinişanu” nu a mai fost cam de mult atât de plin la un meci de fotbal. Microbiştii timişoreni au venit însă în număr mare, luni seara, la meciul cu UTA Bătrâna Doamnă Arad, totuşi o rivală clasică pentru suporterii de pe Bega. Iar întrebarea care se pune este dacă Poli lasă UTA în “B” sau arădenii trimit echipa din Timişoara la “matineu”. Adică promovarea vs retrogradarea.

Prima bătălie a barajului s-a încheiat cu 2-1 pentru gazde, care au condus prin golurile lui Pedro Henrique (min.22) şi Cânu (min.25), au ratat o serie de ocazii, dar aşa cum se întâmplă în fotbal, UTA a înscris prin Strătilă (min.52) un gol foarte important în ecuaţia returului.

ACS Poli a rămas în zece, în minutul 65, după elimininarea lui Neagu, care a primit al doilea galben total gratuit.

Partida retur va avea loc joi, de la ora 17.30, pe stadionul din Şiria.



„Fotbalul a dovedit că este cum este, noi puteam să conducem cu trei-patru la pauză. Am luat gol pe fault, doar arbitru ăsta nu a văzut. Eliminarea lui Neagu este absolut ridicolă, şi observatorul a spus că va menţiona aceasta în raport. Problema este că nu am dat goluri, a fost lipsă de concentrare. A venit eliminarea, iar ei au avut om în plus. Mergem să câştigăm la ei. M-am certat cu conducerea, că nu a fost recuzat acest arbitru. Pedro a intrat bine în joc, dar se vede că nu poate un meci întreg. Accidentarea lui Popovici este gravă, Manea l-a lovit cu cotul şi este cartonaş roşu. Nu mă aşteptam de la UTA mai mult, atât a putut. Mi se pare că e dubios cum ne-a arbitrat”, a spus Ionuţ Popa, antrenorul alv-violeţilor.

„Timişoara e favorită s-a văzut, exact cum am anunţat. A doua repriză am evoluat cu acel curaj necesar acestui meci. La pauză le-am spus să jucăm că nu avem nimic de pierdut, nu ne e frică de Timişoara. Chiar dacă am înţeles că al doilea gol a fost din ofsaid nu protestez. Mai avem un meci retur, sunt 90 de minute la Şiria, chiar dacă Popa m-a ameninţat că o să ne dea şapte vom vedea. Credeţi că mi-e frică de Popa, nu îmi e nici de el, nici de Timişoara. Când am fost să dau mâna cu el a spus că trebuia să ne dea şapte aici să că ne dă trei la Şiria. După cum a început meciul şi cum am arătat în prima repriză e bine că nu am mai luat goluri şi că am marcat un gol, ceea ce ne oferă o şansă. Dacă Timişoara a câştigat înseamnă că a meritat victoria. Nu sunt mulţumit de prima repriză, că am scăpat ieftin sau nu, asta este, nu contează”, a spus după meci Laureţiu Roşu, antrenorul “Bătrânei Doamne”.