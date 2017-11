Ştefan Popa Popa’s, la inaugurarea muzeului său din Timişoara: "Meritam mai mult, pentru că pe unde am fost, am scos ţara din rahatul în care este"

Ştefan Popa Popa’s, cel mai mare caricaturist român, şi-a inaugurat, vineri, muzeul de la Timişoara. Muzeul “Popa’s” se află în Bastionul Theresia, în fostul Salon „Vega” şi adăposteşte semnele vieţii unui om care a avut ocazia să-i deseneze pe cei mai importanţi oameni ai planetei, de la papi, preşedinţi de state, şefi de guverne, regi la vedete şi personalităţi culturale.

„O să mă urească şi mai mult duşmanii. Aşa suntem noi românii. De exemplu, dacă despre un medic foarte bun se aude că are succes, toată lumea îl duşmăneşte. Chiar dacă e medic...Suntem un popor care nu am avut nevoie de Brâncuşi, nici de Cioran... Eu am fost primit de toţii regii din lume, de toţii preşedinţii, am umblat în toate capitalele lumii, dar în România sunt scuipat. Cred că meritam mult mai mult, pentru că eu pe unde am fost, am scos ţara din rahatul în care este. Acceptaţi-mă chiar dacă scot caricaturi şi pe gură. Care e problema?! Că nu fac parte din Academie? Nici nu mă interesează Academia în care Elena Ceauşescu e încă membră. Eu de la poporul român şi de la reprezentanţii lui nu aştept nimic. În primul rând trebuie să ne utităm în oglinda bunului simţ, să ne analizăm aşa cum suntem şi să începem odată construcţia de la zero...”, a declarat Ştefan Popa Popa’s.