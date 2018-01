Începe construcţia primului hotel internaţional de top în Timişoara. Radisson Blu va fi finalizat în 2020

Carlson Rezidor şi Mulberry Development aduc primul hotel international de top în Timişoara. Radisson Blu se va construi în noul cartier ISHO şi va avea 160 de camere, un restaurant gastronomic şi un bar concept. Hotelul va avea, de asemenea, un spaţiu de 1.000 metri pătraţi pentru socializare (inclusiv un ballroom), un centru performant de conferinţe şi un centru fitness care va funcţiona non-stop.





The Rezidor Hotel Group este una din cele mai dinamice companii hoteliere din lume. Portfoliul companiei în România creşte la patru hoteluri, două în curs de operare, iar două în dezvoltare, care se adaugă celor 11 hoteluri (2.628 de camera) funcţionale şi celorlalte două hoteluri cu acesta (265 de camera) în curs de dezvoltare în Europa de Sud Est.





„Ne bucură să creştem prezenţa noastră în România, în conformitate cu strategia companiei, iar această nouă investiţie întăreşte prezenţa noastră în oraşele secundare din Europa de Sud Est. Apreciem bazele business-ului local şi îi mulţumim partenerului nostru, Mulberry Development, pentru angajamentul în acest proiect. Timişoara este un oraş foarte atractiv pentru noi, are un potential de dezvoltare semnificativ şi atrage investiţii majore bazate pe concepte noi”, a declarat Elie Younes, vice preşedinte executiv Carlson Rezidor Hotel Group.



Noul hotel Radisson Blu din Timişoara va fi finalizat în 2020, cu un an înainte ca oraşul să devină Capitală Culturală Europeană. Hotelul va fi o componentă integrantă din ambiţiosul proiect imobiliar mixt ISHO din Timişoara care curpinde peste 1.000 de apartamente şi 50.000 metri pătraţi de birouri de nouă generaţie.





“Vizibilitatea Timişoarei creşte în Europa şi în lume, iar oraşul nostru devine tot mai atractiv atât pe componenta de business, dar şi în rândul turiştilor. Cu atât mai mult ne bucură faptul că atragem investiţii private precum acest hotel din cartierul ISHO, operat în mod profesionist sub un brand international de renume”, remarcă Nicolae Robu, primarul Timişoarei.





“Perspectiva dezvoltării unui nou pol de business în jurul proiectului ISHO reprezintă o oportunitate reală pentru atragerea unor investitori de această anvergură în oraş. Sunt sigur că împreună vom reuşi să realizăm un hotel deosebit, care va deveni o referinţă în regiunea noastră şi care va contribui la dezvoltarea oraşului prin facilităţile oferite, atât ca unităţi de cazare, cât şi prin centrul de conferinţe de care un oraş ca Timişoara are nevoie”, a subliniat Ovidiu Şandor, dezvoltatorul cartierului ISHO.



Radisson Blu Hotel din Timişoara va fi operat de Rezidor Hotel Group. Acesta este una din cele mai dinamice companii hoteliere din lume şi membru al Carlson Rezidor Hotel Group. Grupul deţine un portofoliu de 479 hoteluri cu peste 106.000 camere în curs de operare sau de dezvoltare în 79 de ţări.





Rezidor operează brandurile Radisson Blu® şi Park Inn® by Radisson în Europe, Orientul Mijlociu şi Africa, dar şi programul Club Carlson pentru oaspeţii frecvenţi.





La începutul lui 2014 împreună cu Carlson, Rezidor a lansat noile branduri Radisson RED (lifestyle select) şi Quorvus Collection (lux).În 2016, Rezidor a achiziţionat 49% din prizeotel. Rezidor are un program leader în industrie - Responsible Business Program şi a fost desemnată printre cele mai etice companii din lume de către US think-tank Ethisphere.





În noiembrie 2006, Rezidor a fost listat la Nasdaq Stockholm, Suedia. HNA Tourism Group Co., Ltd., o divizie a HNA Group Co., Ltd. — companie din Fortune Global 500 cu operaţiuni în aviaţie, turism, ospitalitate, finanţe şi servicii online a devenit acţionar majoritar în decembrie 2016.





The Rezidor Hotel Group şi brandurile sale angajează 43.700 de oameni şi are sediul la Bruxelles, Belgia.